Les rivaux se bousculent pour le titre de Serie A de Milan

Milan (AFP) – L’AC Milan a ses rivaux de Serie A sur ses talons avant la défense de son titre, les grands garçons renforçant leurs équipes au cours d’un été mouvementé qui a laissé la ligue sans favori clair pour Scudetto.

L’équipe de Stefano Pioli a lancé la nouvelle saison contre l’Udinese à San Siro samedi alors que les équipes se préparent pour un sprint de 15 matchs d’ici la Coupe du monde au Qatar.

L’Inter Milan, la Juventus, la Roma et la Lazio ont toutes fait des mouvements intéressants, ce qui signifie que la course sera probablement aussi ouverte que celle de l’année dernière, qui s’est déroulée sur le fil.

Milan a perdu Franck Kessie à Barcelone mais a fait venir l’attaquant indépendant Divock Origi et a dépensé 35 millions d’euros (36 millions de dollars) pour l’attaquant prometteur mais non prouvé Charles De Ketelaere.

L’Inter, quant à lui, a commencé l’été en beauté en ramenant Romelu Lukaku en prêt de Chelsea, mais a été battu au poing par la Roma et la Juve respectivement pour les cibles clés Paulo Dybala et le meilleur défenseur de la saison dernière, Gleison Bremer.

La perte de Bremer au profit de ses plus grands rivaux a été un coup dur pour l’Inter, l’incapacité de conclure un accord avec le Paris Saint-Germain pour la vente de Milan Skriniar retardant l’achat du Brésilien à Turin et permettant à la Juve d’apporter un remplaçant solide pour Matthijs de Ligt et Giorgio Chiellini.

Cela a ébranlé l’enthousiasme des fans qui pensaient que l’équipe de Simone Inzaghi se renforcerait au point d’être les grands favoris pour reprendre le titre, mais qui s’inquiètent à nouveau de la stabilité financière des propriétaires chinois du club, Suning.

– Pogba de retour à la Juve –

La Juve a également fait venir des noms de stars Paul Pogba – maintenant absent jusqu’en septembre avec une blessure au genou – et Angel Di Maria, et s’en prend à Leandro Paredes, Filip Kostic et l’attaquant mercuriel Memphis Depay.

Cependant, la raclée amicale 4-0 de dimanche aux mains de l’Atletico Madrid a été exacerbée par le triplé du vieux garçon Alvaro Morata et a provoqué des murmures sur l’avenir de l’entraîneur Massimiliano Allegri, qui a besoin d’une grande campagne après avoir terminé 16 points derrière Milan la dernière fois. .

Les fans de Milan s’inquiètent de la nature discrète des transferts de leur équipe, ainsi que du fait que le club n’a pas renouvelé les contrats des réalisateurs Paolo Maldini et Frederic Massara – les architectes de la récente renaissance de Milan – jusqu’à ce que la dernière minute.

Les supporters attendent que l’achat du club par le fonds d’investissement américain RedBird se concrétise, la conclusion de l’accord de 1,2 milliard d’euros (1,3 milliard de dollars) avec les propriétaires actuels Elliott devant être conclu fin août ou début septembre.

Pendant ce temps, les deux clubs milanais transpirent toujours sur le sort de leur nouveau développement du stade San Siro, avec un débat public attendu en septembre décisif pour le sort du projet au milieu d’une hostilité importante de la part de certains résidents locaux.

Une source à l’Inter a confirmé le mois dernier à l’AFP que si le débat allait à l’encontre de la construction et que le projet était bloqué, les deux équipes le déplaceraient dans un ancien site industriel de la banlieue populaire de Milan Sesto San Giovanni, où le maire récemment réélu a déclaré à plusieurs reprises qu’aucun obstacle bureaucratique ne s’opposerait à un nouveau terrain.

Matches du jour d’ouverture (heures GMT)

Samedi

AC Milan contre Udinese, Sampdoria contre Atalanta (tous deux en 1730), Lecce contre Inter, Monza contre Turin (tous deux en 1945)

Dimanche

Fiorentina contre Cremonese, Lazio contre Bologne (tous deux en 1730), Salernitana contre Roma, Spezia contre Empoli (tous deux en 1945)

Lundi

Vérone contre Naples (1730), Juventus contre Sassuolo (1945)