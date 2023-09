Les rivaux républicains de Trump disent qu’il n’est pas éligible. Les sondages ne sont pas d’accord.

Non seulement Trump est le premier choix d’une majorité croissante d’électeurs républicains aux primaires dans les sondages nationaux, mais les républicains pensent également qu’il est le candidat ayant les meilleures chances de battre Biden l’automne prochain. Et sondage après sondage, Biden et Trump sont essentiellement à égalité à un peu plus d’un an des élections générales.

Cela sape bon nombre des arguments avancés par les rivaux de Trump le mois dernier lors du premier débat. Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a appelé les républicains à ne pas se concentrer sur les élections de 2020 mais plutôt à « regarder vers l’avenir » et à adopter « le message qui peut gagner en novembre 2024 ».

L’ancienne gouverneure de Caroline du Sud, Nikki Haley, qui s’est hissée à la troisième place dans les sondages derrière Trump et DeSantis, est allée plus loin.

« Nous devons reconnaître que Trump est l’homme politique le plus détesté des États-Unis », a-t-elle déclaré. « Nous ne pouvons pas gagner des élections générales de cette façon. »

Alors que sept des rivaux les moins bien placés de Trump se préparent à monter sur scène en Californie du Sud, regardons comment la course a changé depuis le premier débat et que penser de l’affaire « Trump ne gagnera pas » toujours colportée par ses adversaires. .

Les électeurs du GOP continuent de considérer Trump comme le candidat le plus éligible, mais DeSantis et Haley ont des arguments à faire valoir

DeSantis et Haley tentent peut-être de convaincre les républicains qu’ils feraient mieux de renverser Biden en novembre prochain, mais jusqu’à présent, les électeurs du GOP ne l’achètent pas.

UN Sondage de l’Université de Monmouth Cette semaine, on a demandé aux électeurs républicains s’ils considéraient Trump comme le candidat républicain le plus fort pour battre Biden : près de la moitié, soit 48 %, ont déclaré que Trump était « définitivement » le candidat le plus fort, et 24 % ont déclaré qu’il était « probablement » le plus fort. Ce total de 72 pour cent représente une augmentation par rapport aux 63 pour cent qui pensaient que Trump était le candidat le plus fort en mai.

Seul un quart des Républicains, soit 25 %, ont déclaré qu’un autre Républicain serait « certainement » ou « probablement » un candidat plus fort que Trump aux élections générales.

Cela ne signifie pas que DeSantis et Haley vont céder l’argument de l’éligibilité lors de la deuxième confrontation.

UN note d’avant-débat rédigé par le directeur de campagne de DeSantis, James Uthmeier, a qualifié le gouverneur de Floride de « seul candidat capable de battre à la fois Joe Biden et Donald Trump », un clin d’œil à la deuxième place de DeSantis et à son image généralement positive auprès des électeurs républicains des primaires.

Dans cette semaine Sondage NBC NewsMême si DeSantis est derrière Trump avec une marge béante de 43 points, 59 pour cent contre 16 pour cent, il reste le deuxième choix de 37 pour cent des républicains. Lorsque l’on additionne les votes de premier et de deuxième choix, Trump est à 70 pour cent, mais DeSantis n’est pas loin derrière avec 53 pour cent. Aucun autre candidat ne dépasse même les 20 pour cent.

Les dernières moyennes de RealClearPolitics montrent Biden en tête DeSantis de 2,5 points à l’échelle nationale, par rapport à L’avance de Trump de 1,5 point sur Biden. Pourtant, le président n’est pas élu par le vote populaire national, et DeSantis – qui a remporté une réélection écrasante en Floride l’année dernière – pourrait être mieux équipé pour récupérer certains des États de la Sun Belt que Trump a perdus face à Biden en 2020, comme le traditionnellement. États républicains de l’Arizona et de la Géorgie.

Haley a potentiellement de meilleurs arguments en matière d’éligibilité à faire valoir, sur la base du sondage. Elle n’est pas proposée aussi souvent que Trump ou DeSantis par les sondeurs en tant qu’opposante à Biden, mais elle est peu représentée. Moyenne de RealClearPolitics montre Haley menant Biden de 4,3 points.

Haley avait en fait une légère avance sur Biden dans le sondage NBC News, 46 % contre 41 %, par rapport à une course à égalité entre Biden et Trump et une avance insignifiante d’un point de Biden contre DeSantis. Sa campagne a vanté ce résultat dans un communiqué de presse mardi, qualifiant Haley de « la seule candidate qui bat haut la main » Biden, et les téléspectateurs devraient s’attendre à entendre le même message dans ce débat.

Nikki Haley, candidate républicaine à la présidentielle, a potentiellement de meilleurs arguments en matière d’éligibilité à faire valoir, sur la base du sondage. | Meg Kinnard/AP Photo

Haley en haut, Ramaswamy en bas : comment la course a changé depuis le premier débat

Il est facile de regarder la réalité dominante de la primaire républicaine – la domination croissante de Trump sur le terrain – et de conclure que le premier débat du mois dernier n’a guère modifié la course.

Mais le débat a semblé réorganiser les candidats sous Trump, ouvrant la voie à une opposition plus consolidée à la nomination de l’ancien président pénalement inculpé.

Après des mois de forte baisse, DeSantis a peut-être un peu stabilisé sa campagne : la moyenne nationale de RealClearPolitics le montre à 14,5 %, soit plus de 42 points de retard sur Trump mais essentiellement inchangé par rapport à sa moyenne de 14,3 du 23 août, jour du premier débat.

Pendant ce temps, Haley a rebondi à la troisième place, passant de 3,2 pour cent le 23 août à 5,6 pour cent aujourd’hui.

Elle a supplanté l’homme d’affaires Vivek Ramaswamy, qui a fait l’objet de plus d’attaques lors du premier débat que tout autre candidat. Ramaswamy a chuté d’environ 2 points, passant de 7,2 pour cent avant le débat à 5,1 pour cent maintenant.

Les autres candidats qualifiés pour le débat de mercredi – l’ancien vice-président Mike Pence, le sénateur Tim Scott de Caroline du Sud, l’ancien gouverneur du New Jersey Chris Christie et le gouverneur du Dakota du Nord Doug Burgum – sont à 4 pour cent ou moins, à peu près là où ils étaient auparavant. le premier débat.

Pendant ce temps, Trump a gagné du terrain depuis le premier débat. Il se situe à 57 pour cent dans la dernière moyenne de RealClearPolitics, contre 55,4 pour cent le 23 août.

Bien qu’il puisse sembler que Trump soit une force imparable, Trump a constaté une baisse au cours de la semaine ou deux après avoir sauté le premier rassemblement, ce qui suggère que les autres candidats pourraient en fait utiliser le débat de mercredi soir pour affaiblir l’emprise de Trump sur la primaire. Pourtant, les chiffres de Trump sont désormais légèrement plus élevés qu’ils ne l’étaient avant le premier débat.

L’homme d’affaires Vivek Ramaswamy a perdu environ 2 points, passant de 7,2 pour cent avant le débat à 5,1 pour cent maintenant. | José Luis Magana/AP Photo

Que penser réellement de l’avance de Trump sur Biden (Indice : ce n’est pas 10 points.)

Un sondage ABC News/Washington Post de cette semaine a fait jaser la classe politique car il montrait que Trump avait 10 points d’avance sur Biden parmi les électeurs inscrits. Mais il s’agit très probablement d’une valeur aberrante ; le bilan des sondages publics considère la probable revanche Biden-Trump l’automne prochain comme une course plus serrée que la victoire de Biden en 2020.

Sur les 14 autres sondages du Base de données RealClearPolitics mené en septembre : Trump était en tête dans 5 cas, Biden en 5 et les deux hommes étaient à égalité dans les 4 autres. Et même les sondeurs craignent que la présence potentielle de Trump sur le bulletin de vote ne rende les sondages moins précis.

Il y a quatre ans, alors que Biden avait du mal à s’affirmer lors de la primaire démocrate, sa campagne s’est appuyée sur des sondages publics qui montraient qu’il serait le démocrate le plus fort face à Trump.

Et les chiffres étaient frappants. À cette date en 2019, Biden détenait une avance de 9,5 points sur Trump, selon le Moyenne de RealClearPolitics. Biden était en hausse à deux chiffres dans les sondages de septembre 2019 de Fox News (14 points) et ABC News/Washington Post (15 points).

La plupart des démocrates et même certains républicains estiment que les derniers sondages exagèrent la position de Trump, étant donné les faibles notes de Biden auprès des éléments clés de la coalition démocrate – comme les jeunes électeurs et les Afro-Américains – qu’ils considèrent comme susceptible de rentrer chez eux au cours des 13 prochains mois.

Mais la campagne Biden et ses alliés s’efforcent de ramener ces électeurs maintenant, en diffusant des publicités dans les États charnières qu’ils ont identifiés comme essentiels à la candidature à la réélection du président : l’Arizona, la Géorgie, le Michigan, le Nevada, la Caroline du Nord, la Pennsylvanie et le Wisconsin. Il y a une pénurie de sondages dans ces États pour l’instant, de sorte que les enquêtes nationales servent d’indicateurs imparfaits pour la course au collège électoral.

Le fait que nous parlons des élections générales souligne à quel point les primaires du Parti républicain ont été peu compétitives jusqu’à présent. Il n’est pas clair si ce qui se passera sur la scène sans Trump mercredi soir changera cela, mais l’argument de l’éligibilité n’est pas la solution miracle que les concurrents de l’ancien président espéraient.