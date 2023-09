Les rivaux républicains de Donald Trump tentent d’attirer les conservateurs sociaux dans l’Iowa lors d’un événement qu’il a manqué

DES MOINES, Iowa (AP) — Dans l’espoir de réduire le soutien de Donald Trump lors d’un grand rassemblement de chrétiens évangéliques dans l’Iowa, plusieurs de ses principaux rivaux ont pour la plupart évité samedi toute critique directe à son encontre sur l’avortement et d’autres questions clés pour les conservateurs sociaux.

Le banquet annuel de l’Iowa Faith and Freedom Coalition est traditionnellement un événement phare du calendrier primaire républicain. Mais l’ancien président l’a ignoré, laissant une foule pour la plupart silencieuse de plus de 1 000 pasteurs et militants entendre plusieurs candidats loin derrière Trump.

La division du secteur primaire sur l’avortement était une fois de plus visible, le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, affirmant que les restrictions sur la procédure devraient être laissées aux étapes – une position similaire à celle de Trump – tandis que l’ancien vice-président Mike Pence a qualifié Trump de « son ancien candidat ». mon pote » et a déclaré qu’il avait eu tort de s’opposer à une interdiction nationale de l’avortement.

Alors que l’audience était majoritairement anti-avortement, la pression de Pence en faveur d’une interdiction de 15 semaines n’a reçu que des applaudissements tièdes, reflétant les inquiétudes de certains républicains nationaux quant à la victoire des démocrates sur les questions de droit à l’avortement après la décision de la Cour suprême de l’année dernière annulant la décision Roe contre Wade.

DeSantis, qui a eu du mal à se consolider en tant que numéro deux des primaires républicaines derrière Trump, a refusé de dire qu’il soutiendrait une interdiction fédérale de l’avortement. Au lieu de cela, a-t-il déclaré, les États ont fait davantage sur cette question.

« Le Congrès a vraiment eu du mal à avoir un impact au fil des ans », a déclaré DeSantis.

Cela ressemble à Trump, qui a récemment refusé de soutenir une interdiction fédérale, arguant que la question devrait être laissée aux États. L’ancien président a également déjà mis en garde les principaux républicains contre le fait de défendre des positions sur l’avortement qui sont en dehors du courant politique dominant.

Pence a déclaré qu’il n’était pas d’accord avec Trump et a soutenu que tous les candidats républicains à la présidentielle devraient soutenir une interdiction fédérale de l’avortement à un minimum de 15 semaines de grossesse.

« Je crois que c’est une idée dont le moment est venu », a déclaré Pence. « Nous devons défendre les enfants à naître partout en Amérique. »

Une attaque de Trump est venue de l’ancien gouverneur de l’Arkansas, Asa Hutchinson, qui critique fréquemment l’ancien président. Il a déclaré « il y a un autre candidat, que je respecte, mais qui n’est pas là ce soir » avant de critiquer Trump pour avoir déclaré qu’il voulait « rendre les deux parties heureuses » sur l’avortement.

Hutchinson a déclaré que contrairement à Trump, « les deux côtés ne m’apprécieront pas. Ce sera un combat pour la vie. »

Contrairement à d’autres événements très médiatisés, personne dans le public n’a hué ce commentaire ou tout autre commentaire samedi. Cela pourrait être dû au fait que Ralph Reed, président de la Coalition Foi et Liberté, a réprimandé le public avant que les choses ne commencent : « Comportons-nous d’une manière qui honore ces candidats mais qui honore notre seigneur et sauveur Jésus-Christ. »

Ceux qui critiquaient Trump n’étaient pas d’accord sur tout. Hutchinson a suggéré qu’une pression républicaine de la Chambre pour ouvrir une enquête de destitution contre le président Joe Biden pourrait être prématurée compte tenu des faits qui ont été découverts jusqu’à présent. Pence a déclaré qu’il soutenait cet effort.

L’événement a réuni de nombreux conservateurs sociaux fervents et bien connectés qui peuvent jouer un rôle décisif dans le premier caucus républicain de l’Iowa en janvier. Le sénateur du Texas, Ted Cruz, a lancé de puissants appels aux républicains évangéliques pour remporter les caucus du Parti républicain en 2016.

Cette fois, cependant, les rivaux de Trump sont confrontés à une tâche beaucoup plus difficile, car il s’est construit une large avance dans les premières primaires du Parti Républicain. L’ancien président est également resté populaire auprès des chrétiens évangéliques et des conservateurs sociaux de l’Iowa et d’ailleurs, qui ont été ravis de voir ses trois choix à la Cour suprême voter pour annuler Roe v. Wade.

Le banquet de samedi est la dernière occasion prévue pour un grand groupe de conservateurs évangéliques de l’Iowa d’avoir la chance de voir les candidats côte à côte, ce qui signifie qu’ils ne verront pas Trump. Il a évité des événements similaires réunissant des milliers de personnes dans l’Iowa en avril et juin.

Le sénateur de Caroline du Sud Tim Scott, célibataire de longue date, a été interrogé sur les informations selon lesquelles il aurait une petite amie qui n’a pas été publiquement identifiée. Samedi, il l’a qualifiée de « charmante fille chrétienne » et a demandé à la foule : « Pouvons-nous simplement prier ensemble pour moi ?

Il a ajouté : « Je dis juste louez le Dieu vivant », plaisantant apparemment sur l’œuvre du Seigneur pour lui assurer enfin une petite amie.

DeSantis a été spécifiquement invité à parler de sa foi personnelle et de ses convictions catholiques profondément ancrées. Il a noté que lorsque sa femme a reçu un diagnostic de cancer du sein, il était reconnaissant pour « la quantité de prières que nous avons reçues. Cela a remonté le moral de ma femme. Il a dit que la prière était l’une des principales raisons pour lesquelles elle n’avait plus de cancer.

Les candidats discutant de leur foi personnelle sont une caractéristique des candidats élus au caucus de l’Iowa depuis des décennies – y compris George W. Bush qui, en 1999, a déclaré, lorsqu’on lui a demandé d’identifier son philosophe politique préféré, avoir nommé Jésus-Christ « parce qu’il a changé mon cœur ».

Robin Star de Waukee, juste à l’ouest de Des Moines, a assisté au discours de DeSantis à l’église et a déclaré qu’elle était heureuse que la Cour suprême ait annulé Roe v. Wade – mais que Trump ne mérite pas tout le mérite. Star a déclaré qu’elle voterait néanmoins pour Trump s’il était le candidat républicain, mais craint qu’il ne puisse pas unifier suffisamment le Parti républicain à l’approche des élections générales contre Biden.

« Nous devons gagner », a déclaré Star. « Nous devons juste gagner. »

Son mari, Jerry Star, a été plus catégorique en déclarant : « Je crois qu’il est temps d’avoir un nouveau leadership. »

Officier à la retraite de l’armée de l’air, Jerry Star a déclaré qu’il était très favorable à la majeure partie du temps passé par Trump à la Maison Blanche jusqu’au 6 janvier 2021, lorsqu’une foule de partisans de l’ancien président a envahi le Capitole américain.

« Il a fait un sacré travail au cours de ses quatre années, mais il a tout renversé ce jour-là », a-t-il déclaré. « Il est temps pour quelqu’un d’autre. »

Will Weissert et Thomas Beaumont, Associated Press