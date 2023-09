Les rivaux républicains critiquent Trump pour avoir raté le deuxième débat républicain

Deux candidats républicains à la présidentielle ont critiqué l’ancien président Donald Trump pour avoir sauté le deuxième débat primaire de 2024 mercredi soir, soulignant à la fois son absence et sa domination avec ce qui semblait être des phrases toutes faites.

« Donald Trump est porté disparu », a déclaré le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, arguant que Trump devait aux électeurs de participer aux débats.

« Vous n’êtes pas ici ce soir parce que vous avez peur d’être sur scène et de défendre votre bilan », a déclaré l’ancien gouverneur du New Jersey Chris Christie en regardant la caméra et en s’adressant directement à Trump. «Personne ne vous appellera plus Donald Trump. Ils vont t’appeler Donald Duck.

Plus tard, en réponse à une question sur le candidat sur scène qui devrait être « voté hors de l’île » pour consolider les électeurs anti-Trump, Christie a choisi celui qui n’était pas là.

« Il doit être élu de l’île et il doit être retiré de ce processus », a déclaré Christie à propos de Trump.

Après que les candidats républicains aient largement ignoré Trump lors de leur premier débat à Milwaukee le mois dernier, les attaques se sont démarquées en l’amenant dans le débat. Mais ils ont également eu pour effet de rappeler aux électeurs que Trump a une longueur d’avance si sûre qu’il ne s’est pas senti obligé de se joindre au débat à la bibliothèque Reagan de Simi Valley, en Californie.

Le stratège républicain Matthew Bartlett a déclaré que les attaques n’affecteraient pas Trump.

« C’est attaquer le soleil avec un pistolet à eau », a-t-il expliqué.

Trump, qui s’est entretenu mercredi avec des cols bleus à l’extérieur de Détroit, bénéficie d’une avance sur DeSantis, deuxième, qui s’élève à plus de 40 points de pourcentage dans un sondage NBC News publié dimanche. Et bien que DeSantis et Christie aient critiqué Trump pour ne pas s’être présenté, les candidats ont fait quelques exceptions majeures à son programme à un moment où la plupart des républicains sont de son côté.

Mais DeSantis, qui a vu ses résultats dans les sondages chuter pendant des mois, a de nouveau manœuvré vers la droite politique de Trump sur l’avortement, déplorant les critiques de l’ancien président à l’égard de l’interdiction de l’avortement en Floride après six semaines de grossesse et sa détermination selon laquelle cette question nuirait aux républicains en 2022. mi-sessions.

DeSantis était l’un des deux candidats qui, selon les stratèges républicains, avaient le plus d’enjeux lors du forum de mercredi à la bibliothèque Reagan. Ils surveillaient également si la comète de Haley allait s’envoler ou s’écraser.

Pour le deuxième débat consécutif, elle a frappé l’homme d’affaires Vivek Ramaswamy, visant ses réflexions sur les réseaux sociaux et sa décision de faire des affaires avec la Chine – un problème que d’autres candidats ont également souligné. Elle a également critiqué DeSantis à propos des restrictions de Floride sur le développement énergétique et le sénateur Tim Scott, RS.C., pour son incapacité à maîtriser Washington pendant son séjour là-bas.

« Chaque fois que je vous entends, je me sens un peu plus bête », a déclaré Haley à Ramaswamy, ajoutant un avertissement : « Nous ne pouvons pas vous faire confiance. »

Elle a également pris les mesures politiques les plus sévères contre Trump, lui reprochant de ne pas avoir empêché la Chine d’acheter des propriétés américaines, de produire du fentanyl et de « voler… la propriété intellectuelle » des États-Unis.

Ce sont les domaines « dans lesquels le président Trump s’est trompé » dans les relations entre les États-Unis et la Chine alors qu’il se concentrait sur le commerce, a-t-elle déclaré.

Haley, qui a été gouverneur de Caroline du Sud pendant six ans, a remporté le consensus lors du premier débat républicain le mois dernier, et sa performance a alimenté une hausse des sondages primaires dans son État d’origine, dans l’Iowa, dans le New Hampshire et au niveau national.

Plus remarquable pour de nombreux républicains : un sondage NBC News publié dimanche a montré Haley avec une avance de 5 points – 46 % à 41 % – sur le président Joe Biden dans un affrontement hypothétique. Cela la place bien devant Trump, qui est à égalité avec Biden à 46% dans un face-à-face, et DeSantis, qui traîne Biden d’un point.

En plus de lancer une deuxième critique à Ramaswamy, Haley a concentré la plupart de ses remarques sur le fond, promettant, comme elle l’a fait ces derniers jours, d’éliminer la taxe fédérale sur l’essence et le diesel et s’engageant à inverser les politiques de Biden qui, selon elle, ont contribué à l’inflation. .

Trump prévoyait de faire tout ce qui était en son pouvoir pour détourner l’attention de la scène et vers l’idée qu’il est déjà engagé dans une revanche de son combat de 2020 avec Biden. Au lendemain du débat, le reste du camp républicain sera également en compétition pour le temps d’antenne avec la grève des travailleurs de l’automobile, l’acte d’accusation du sénateur démocrate Bob Menendez pour corruption fédérale et la fermeture imminente du gouvernement.

Ces questions d’importance nationale ont alimenté les modérateurs de Fox et d’Univision, ainsi que l’économie en général – une question sur laquelle le Parti républicain détient le plus grand avantage sur les démocrates dans le sondage NBC News – l’avenir du soutien américain à l’Ukraine, l’avortement, criminalité et immigration.

Mais une grande question pour les candidats du peloton derrière Trump, et pour les électeurs du Parti Républicain, était de savoir si Haley pourrait soutenir son feu ou se révélerait être un feu de paille. De nombreux stratèges républicains prédisaient que ses rivaux – notamment DeSantis, l’ancien vice-président Mike Pence et l’homme d’affaires Vivek Ramaswamy – lui fixeraient une cible dans le dos.

Cela ne s’est pas produit. Mais même ces attentes ont mis davantage de pression sur Haley pour qu’elle se défende efficacement et montre qu’elle pouvait attaquer en même temps.

« Elle doit donner l’impression qu’elle est la plus éligible à la fois aux primaires et aux élections générales, et vous ne pouvez pas le faire en parlant de votre éligibilité », a déclaré Braid Todd, un stratège républicain qui ne travaille pour aucune des campagnes. , a déclaré avant le débat. « Il faut avoir l’air digne. … Si elle est capable de se battre contre DeSantis, alors beaucoup de gens diront qu’elle peut se battre contre Trump. »

Cela souligne le défi plus large qui a tourmenté le groupe républicain tout au long des premières étapes de la lutte pour les primaires : personne n’a pris le contrôle de l’aile anti-Trump du parti, et encore moins commencé à se tailler une place dans la majorité du Parti Républicain qui soutient actuellement le Parti républicain. lui.

Après avoir décrit la course comme un combat à deux pendant des mois, DeSantis et son équipe ont été confrontés à la réalité : sa trajectoire ressemblait beaucoup plus au Dow Jones du lundi noir de 1987 qu’à une fusée SpaceX en direction du ciel.

« Pour Ron ce soir, il doit sortir du parc », a déclaré Sean Van Anglen, un militant républicain du New Hampshire qui soutient DeSantis, avant le début du débat. « Cela doit être sa soirée, et je ne pense pas qu’il puisse attendre plus longtemps. Je pense que le consensus général parmi les confidents de sa campagne [hangs] ce soir. »

Par la suite, Van Anglen a déclaré dans des messages texte que DeSantis « avait bien fait » et qu’il y avait « plus de feu dans le système ce soir ». Mais il a également déclaré qu’Haley « était excitée ».

Un groupeur de DeSantis a déclaré avant le débat que les donateurs avaient pratiquement perdu confiance en lui.

« C’est une question de réussite ou d’échec pour le gouverneur. Il fait la liste. Il patauge au mieux depuis le dernier débat », a déclaré le bundler. « S’il se débat, s’il a une autre performance moyenne ou mauvaise, je pense que le récit devient câblé selon lequel il est mort et c’est irrécupérable. »

Les donateurs ont surveillé de près le fait qu’Haley soit sur le point de dépasser DeSantis dans les sondages et que DeSantis n’ait pas réussi à percer.

« Je ne vois personne dire : ‘Nous devons avoir Ron DeSantis' », a déclaré le bundler. « Il n’a pas connu un bon mois légitime depuis novembre. »

Trump est en tête avec 59 % dans le sondage NBC News, avec DeSantis à 16 % – un gain de 8 points pour Trump et une baisse de 6 points pour DeSantis depuis un sondage de juin. Mais DeSantis avait commencé à s’évanouir bien avant cela. Haley a progressé de 4 % à 7 %, tandis que Pence a chuté de 7 % à 4 %. Le gouverneur du New Jersey Chris Christie, le sénateur de Caroline du Sud Tim Scott et Ramaswamy sont tous restés à 5 % ou moins, et le gouverneur du Dakota du Nord Doug Burgum est resté à 0 %.

Christie a mis tout son accent sur sa campagne dans le New Hampshire, un État que DeSantis n’a pas visité depuis un mois, mais tente l’exploit délicat de gagner sans laisser de trace dans l’Iowa. Ramaswamy s’est montré habile à collectionner les gros titres, mais ne figure parmi les trois premiers sondages dans aucun des quatre premiers États de l’Iowa, du New Hampshire, de la Caroline du Sud et du Nevada.

Certains partisans de Scott ont été déçus que sa performance lors du premier débat suive l’approche générale de sa campagne : ne rien dire de méchant à l’égard d’un compatriote républicain. Cela a donné à Scott de meilleures notes favorables que le reste du peloton, mais cela l’a empêché de gagner du terrain parmi un électorat qui, selon les stratèges du GOP, a faim d’un combattant. Il était beaucoup plus agressif mercredi soir, se mélangeant à plusieurs reprises avec Haley vers la fin de la nuit.

Scott dispose de suffisamment d’argent, entre son compte de campagne et un super PAC solidaire, pour continuer à se présenter indéfiniment. Mais les autres candidats pourraient trouver qu’il est difficile de récolter des fonds s’ils ne commencent pas à se détacher du peloton et à se rapprocher de Trump. Cela a incité Haley à passer à l’attaque et a donné l’occasion de commencer à écarter ses rivaux.

« Les débats ne portent en réalité que sur deux choses. Il s’agit de montrer votre cerveau et de prouver que vous avez du cran », a déclaré Todd. « Elle va réussir le premier à chaque fois. Alors, le fardeau qui lui incombe est de se battre et de gagner un combat. »

Il était clair, alors que Ramaswamy appelait à la courtoisie après ses tirs contre lui, qu’elle avait fait cela. Mais il restait à voir si une confrontation avec plusieurs ennemis lui serait utile auprès des électeurs.