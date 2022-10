Les rivaux présidentiels brésiliens s’affrontent dans un second tour serré – News 24

Le président Jair Bolsonaro et son rival de gauche, Luiz Inacio Lula da Silva, étaient au coude à coude au second tour d’une élection brésilienne très disputée. Avec plus de 94% des circonscriptions ayant communiqué leurs résultats, Da Silva avait 50,6% contre 49,4% pour Bolsonaro, selon l’autorité électorale du pays.

Les bureaux de vote ont fermé dans tout le pays à 17 heures, heure locale (20 heures GMT). Les premiers résultats ont montré que Bolsonaro était en tête, mais tout comme lors du premier tour de scrutin, son avance s’est finalement réduite à mesure que davantage de votes des bastions de da Silva étaient comptés.

Le 2 octobre, da Silva, qui a été président de 2003 à 2010, a obtenu plus de 48% des voix, ce qui n’était pas suffisant pour revendiquer une victoire immédiate au premier tour.

Lula da Silva, qui représente le Parti des travailleurs du Brésil, a concentré sa campagne sur le dépassement des inégalités sociales et la réduction de la pauvreté. Parmi les mesures qu’il propose figurent l’augmentation des impôts sur les riches, l’élargissement du filet de sécurité sociale et l’augmentation du salaire minimum.

Le slogan de la campagne de Bolsonaro a été “Dieu, famille, patrie et liberté”. Sa vision de l’avenir du Brésil comprend la privatisation de la compagnie pétrolière publique du pays, l’ouverture de la région amazonienne à davantage d’exploitations minières et l’assouplissement de la réglementation sur les armes à feu. Avant le vote de dimanche, Bolsonaro a averti qu’il contesterait les résultats s’il perdait, remettant en cause la fiabilité du système de vote électronique du Brésil.















À l’approche de la confrontation, les rivaux ont échangé des insultes à plusieurs reprises lors de débats et d’événements de campagne.

Lors d’un débat le 17 octobre, Lula a qualifié Bolsonaro de “tout petit dictateur” et s’est engagé à défendre la liberté et la démocratie. Le titulaire a riposté, appelant Lula “un embarras national” en raison des scandales de corruption qui ont eu lieu lorsque le Parti des travailleurs (PT) de Lula était au pouvoir entre 2003 et 2016.

Lula, qui a gouverné le Brésil de 2003 à 2010, s’est vu interdire de se présenter à la présidence en 2018 en raison d’une condamnation pour corruption qui a ensuite été annulée.