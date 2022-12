Les rivaux ont tous peur, dit la sensation tchétchène redoutée de l’UFC

Khamzat Chimaev dit que les opposants potentiels n’ont pas soutenu leur discours trash

La star tchétchène de l’UFC, Khamzat Chimaev, déclare “personne ne veut le combattre” alors qu’il exprimait sa frustration de ne pas avoir de combat prévu pour l’année prochaine.

Chimaev reste invaincu dans sa carrière, dont six sorties dans l’UFC Octagon. Son dernier combat a eu lieu en septembre lorsqu’il a soumis Kevin Holland à un concours de poids attrape au premier tour.

Le seul autre combat de Chimaev en 2022 a eu lieu en avril, lorsqu’il a disputé trois rounds avec l’ancien challenger au titre des poids welters Gilbert Burns dans un classique instantané qu’il a remporté par décision unanime.

Mais lors d’un camp d’entraînement à Dubaï, Chimaev a exprimé son irritation de ne pas avoir d’adversaire enfermé pour l’année prochaine – accusant ses rivaux des poids welters et des poids moyens de l’esquiver.

“Personne ne veut se battre” Chimaev a déclaré dans un vlog publié sur YouTube.

“Les mecs trash parlent fort de moi [and say] « Je veux te combattre, je veux te combattre ! » Quand il s’agit de se battre et de signer le contrat, ils veulent s’enfuir.

« Je suis toujours prêt, nous verrons ce qui va se passer maintenant. J’espère [my next fight] sera à Las Vegas en mars. On verra, mais je ne sais pas qui, a ajouté le combattant connu sous le nom de ‘Borz’.

Le joueur de 28 ans a déclaré qu’il était prêt à se battre à 170 ou 185 livres, y compris le champion en titre des poids moyens Alex Pereira.

« Je suis le suivant pour le titre. Qui sont ces gars-là vont se battre? Alex Pereira a une fiche de 6-1. Il a perdu. Je n’ai jamais perdu de ma vie. Il a perdu contre un mec merdique, le gars n’est pas non plus à l’UFC.

« L’UFC n’en veut pas, le gars n’en veut pas, qu’est-ce que je vais faire ? Je veux juste me battre. Donnez-moi quelqu’un. Si les gars me fuient, donnez-moi juste quelqu’un. Je suis prêt.

“Tous mes frères ici, mon équipe est là, ils viennent de Tchétchénie, on s’entraîne dur tous les jours… on vient pour tout le monde.”

Chimaev, qui se bat hors de Suède, a un record de carrière sans tache de 12-0 et a explosé sur la scène UFC avec deux victoires en l’espace de 11 jours à “Fight Island” à l’été 2020.

Sa progression s’est ensuite arrêtée à la suite de complications d’une infection à Covid-19, mais il est revenu en trombe avec une victoire au premier tour contre le Chinois Li Jingliang en octobre 2021.

Chimaev, qui est le troisième poids welter de l’UFC, espère que 2023 sera l’année où il obtiendra le titre que beaucoup estiment que son talent justifie.