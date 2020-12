La conversation

Comment les nazis ont coopté Noël

En 1921, dans une brasserie de Munich, le nouveau chef du parti nazi Adolf Hitler a prononcé un discours de Noël devant une foule enthousiaste. Selon des observateurs de la police en civil, 4 000 partisans ont applaudi lorsque Hitler a condamné «les juifs lâches pour avoir brisé le libérateur du monde sur la croix» et a juré «de ne pas se reposer tant que les juifs… ne seraient pas écrasés sur le sol». Plus tard, la foule a chanté des chants de Noël et des hymnes nationalistes autour d’un arbre de Noël. Les participants de la classe ouvrière ont reçu des dons caritatifs. Pour les Allemands des années 1920 et 1930, cette combinaison d’observance familière des fêtes, de propagande nationaliste et d’antisémitisme n’était guère inhabituelle. Alors que le parti nazi grandissait en taille et en portée – et prenait finalement le pouvoir en 1933 – des propagandistes engagés travaillèrent à «nazifier» davantage Noël. En redéfinissant les traditions familières et en concevant de nouveaux symboles et rituels, ils espéraient canaliser les principaux principes du national-socialisme à travers la fête populaire. émissions de radio et articles de presse, mais sous tout régime totalitaire, il peut y avoir une grande disparité entre la vie publique et privée, entre les rituels de la place de la ville et ceux du foyer. Dans mes recherches, je me suis intéressé à la façon dont les symboles et les rituels nazis pénétraient les festivités privées et familiales – loin du regard des dirigeants du parti.Bien que certains Allemands aient résisté à l’appropriation brutale et politisée de la fête préférée de l’Allemagne, beaucoup ont en fait adopté une fête nazifiée qui évoquait la place de la famille dans «l’État racial», libre de Juifs et d’autres étrangers. Une des caractéristiques les plus frappantes de la célébration privée à l’époque nazie était la redéfinition de Noël en tant que célébration néo-païenne et nordique. Plutôt que de se concentrer sur les origines religieuses de la fête, la version nazie célébrait l’héritage supposé de la race aryenne, l’étiquette que les nazis donnaient aux membres «racialement acceptables» de l’État racial allemand. pratiqué par les tribus «germaniques» avant l’arrivée du christianisme. Allumer des bougies sur le sapin de Noël, par exemple, a rappelé les désirs païens pour le «retour de la lumière» après le jour le plus court de l’année. Les chercheurs ont attiré l’attention sur la fonction manipulatrice de ces traditions et d’autres inventées. Mais ce n’est pas une raison de supposer qu’ils étaient impopulaires. Depuis les années 1860, les historiens allemands, les théologiens et les écrivains populaires avaient soutenu que les célébrations des fêtes allemandes étaient des vestiges des rituels païens préchrétiens et des superstitions populaires populaires. Donc, parce que ces idées et traditions avaient une longue histoire, les propagandistes nazis ont pu facilement faire de Noël une célébration du nationalisme païen allemand. Un vaste appareil d’État (centré sur le ministère nazi de la propagande et des lumières) a fait en sorte qu’une fête nazie domine l’espace public et la célébration sous le Troisième Reich, mais deux aspects de la version nazie de Noël étaient relativement nouveaux. Premièrement, parce que les idéologues nazis considéraient la religion organisée comme un ennemi de l’État totalitaire, les propagandistes ont cherché à désaccentuer – ou à éliminer complètement – les aspects chrétiens de la fête. Les célébrations officielles pourraient mentionner un être suprême, mais elles mettaient plus en évidence le solstice et les rituels «légers» qui auraient capturé les origines païennes de la fête. Deuxièmement, comme le suggère le discours d’Hitler en 1921, la célébration nazie évoquait la pureté raciale et l’antisémitisme. Avant que les nazis ne prennent le pouvoir en 1933, les attaques laides et ouvertes contre les Juifs allemands représentaient la propagande des fêtes. L’antisémitisme flagrant a plus ou moins disparu après 1933, alors que le régime cherchait à stabiliser son contrôle sur une population fatiguée des conflits politiques, même si les célébrations nazies excluaient encore ceux jugés «inaptes» par le régime. D’innombrables images médiatiques de familles allemandes aux cheveux blonds et aux yeux bleus invariablement rassemblées autour de l’arbre de Noël ont contribué à normaliser les idéologies de la pureté raciale. L’antisémitisme ouvert est néanmoins apparu à Noël. Beaucoup boycotteraient les grands magasins appartenant à des Juifs. Et la page de couverture d’un catalogue de Noël de vente par correspondance de 1935, qui représentait une mère blonde emballant des cadeaux de Noël, comprenait un autocollant assurant aux clients que «le grand magasin a été repris par un aryen! C’est un petit exemple presque banal. Mais cela en dit long. Dans l’Allemagne nazie, même acheter un cadeau pouvait naturaliser l’antisémitisme et renforcer la «mort sociale» des Juifs du Troisième Reich. Le message était clair: seuls les «Aryens» pouvaient participer à la célébration. Selon les théoriciens nationaux-socialistes, les femmes – en particulier les mères – étaient essentielles pour renforcer les liens entre la vie privée et le «nouvel esprit» de l’État racial allemand. Actes de fête quotidiens – emballer des cadeaux, décorer la maison , cuisiner des plats de vacances «allemands» et organiser des fêtes de famille – étaient liés à un culte du nationalisme sentimental «nordique». l’esprit de la maison allemande revient à la vie. » Les numéros de vacances des magazines féminins, les livres de Noël nazifiés et les chants de Noël nazis teintaient les coutumes familiales conventionnelles de l’idéologie du régime. Cette sorte de manipulation idéologique prenait des formes quotidiennes. Les mères et les enfants ont été encouragés à faire des décorations maison en forme de «roue du soleil d’Odin» et à préparer des biscuits des fêtes en forme de boucle (un symbole de fertilité). On a dit que le rituel d’allumer des bougies sur l’arbre de Noël créait une atmosphère de «magie démoniaque païenne» qui engloberait l’étoile de Bethléem et la naissance de Jésus dans des sentiments de «germination». Le chant familial incarnait les frontières poreuses entre les formes privées et officielles de célébration. Les propagandistes ont promu sans relâche de nombreuses chansons de Noël nazifiées, qui ont remplacé les thèmes chrétiens par les idéologies raciales du régime. Exalted Night of the Clear Stars, le chant nazi le plus célèbre, a été réimprimé dans des recueils de chansons nazis, diffusé dans des programmes radiophoniques, joué lors d’innombrables célébrations publiques – et chanté à la maison. En effet, Exalted Night est devenu si familier qu’il pouvait encore être chanté dans les années 1950 dans le cadre d’une fête familiale ordinaire (et, apparemment, dans le cadre de certaines performances publiques aujourd’hui!). Alors que la mélodie de la chanson imite un chant traditionnel, les paroles nient les origines chrétiennes de la fête. Les versets d’étoiles, de lumière et d’une mère éternelle suggèrent un monde racheté par la foi dans le national-socialisme – pas Jésus. Conflit ou consensus dans le public allemand? On ne saura jamais exactement combien de familles allemandes ont chanté Exalted Night ou cuit des biscuits de Noël en forme de roue solaire germanique. Mais nous avons des informations sur la réaction populaire à la fête nazie, principalement de sources officielles. Par exemple, les «rapports d’activités» de la Ligue nationale des femmes socialistes (NSF) montrent que la redéfinition de Noël a créé un certain désaccord entre les membres. Les dossiers de la NSF notent que les tensions ont éclaté lorsque les propagandistes ont insisté trop fort pour écarter l’observance religieuse, ce qui a conduit à «beaucoup de doute et de mécontentement». Les traditions religieuses se heurtaient souvent à des objectifs idéologiques: était-il acceptable que des «nationaux-socialistes convaincus» fêtent Noël avec des chants de Noël et des crèches chrétiennes? Comment les croyants nazis pouvaient-ils observer des vacances nazies alors que les magasins vendaient principalement des articles de vacances conventionnels et des livres de Noël nazis rarement stockés? À Düsseldorf, les ecclésiastiques ont profité de Noël pour encourager les femmes à rejoindre leurs clubs féminins respectifs. Le clergé catholique a menacé d’excommunier les femmes qui ont rejoint la NSF. Ailleurs, des femmes de foi ont boycotté les fêtes de Noël et les campagnes caritatives de la NSF. Pourtant, une telle dissidence n’a jamais vraiment remis en question les principaux principes de la fête nazie. Les rapports sur l’opinion publique compilés par la police secrète nazie ont souvent commenté la popularité des festivités de Noël nazies. Bien dans la Seconde Guerre mondiale, alors que la défaite imminente discréditait de plus en plus la fête nazie, la police secrète a rapporté que les plaintes concernant les politiques officielles se dissolvaient dans une «ambiance de Noël» générale. Le retour à des traditions «germaniques» païennes colorées et agréables promettait de revitaliser la fête de famille. Pas des moindres, l’observation d’une fête nazifiée symbolisait la pureté raciale et l’appartenance nationale. Les «Aryens» pourraient célébrer le Noël allemand. Les Juifs ne pouvaient pas. La nazification de la fête de famille a ainsi révélé le terrain paradoxal et contesté de la vie privée sous le Troisième Reich. La décision apparemment banale et quotidienne de chanter un chant de Noël particulier, ou de préparer un biscuit de Noël, est devenue soit un acte de dissidence politique, soit une expression de soutien au national-socialisme. idées d’experts universitaires. Lire la suite: * Hitler à la maison: Comment la machine de relations publiques nazie a refait l’image domestique du Führer et a dupé le monde * Comment Charles Dickens a racheté l’esprit de Noël * L’astronomie peut-elle expliquer l’étoile biblique de Bethléem? Joe Perry a reçu un financement de l’université allemande Exchange Service et Georgia State University.