Les rivaux en lice pour remplacer Johnson sont divers en arrière-plan, pas dans les plans

Les membres de base du parti, qui sont en grande partie composés de militants, ont également tendance à être plus à droite que les électeurs moyens (il y avait 160 000 membres éligibles lors de la dernière élection du chef en 2019, selon le parti). Les membres ont peut-être basculé encore plus à droite ces derniers mois alors que le parti perdait de sa popularité sous le scandale de M. Johnson et que les membres moins engagés s’éloignaient.

Pourtant, la nature en plusieurs étapes du concours, selon certains analystes, pourrait être un piège pour les évangélistes de la réduction des impôts. Alors que la plupart des députés conservateurs sont attirés par la baisse des impôts, les membres du parti sont susceptibles d’être moins positifs, car ils ont tendance à être plus âgés et à avoir plus d’expérience avec les services financés par l’État.

Pour eux, les réductions d’impôt financées par des coupes dans les soins de santé ou d’autres programmes publics pourraient ne pas être une proposition attrayante. Certains candidats mettent l’accent sur les réductions d’impôts dans la première phase du concours pour se différencier du premier favori, Rishi Sunak, dont la démission en tant que chancelier de l’Échiquier la semaine dernière a contribué à déclencher les événements qui ont fait tomber M. Johnson.

M. Sunak, se présentant comme un faucon fiscal, a suggéré dans son vidéo de présentation de la campagne que ses rivaux racontent des “contes de fées réconfortants”.

Robert Ford, professeur de sciences politiques à l’Université de Manchester, a convenu qu ‘«il existe un danger pour certains de ces prétendants de faire des promesses de passer le premier tour qui pourraient revenir les hanter».