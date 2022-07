Les rivaux du Premier ministre Rishi Sunak et Liz Truss s’affrontent sur l’économie et les réductions d’impôts dans un débat télévisé de mauvaise humeur

RISHI Sunak et Liz Truss sont entrés en guerre contre l’économie hier soir alors qu’ils se sont affrontés lors de leur premier débat télévisé en tête-à-tête.

L’ex-chancelière a déclaré que ses plans de “ruée vers le sucre” pour 34 milliards de livres sterling de réductions d’impôts se retourneraient contre lui en augmentant les taux hypothécaires jusqu’à 7%.

Liz Truss a accusé Rishi Sunak d’avoir colporté “Project Fear”

L’ex-chancelière a déclaré que ses plans de “ruée vers le sucre” pour 34 milliards de livres sterling de réductions d’impôts se retourneraient contre lui en augmentant les taux hypothécaires jusqu’à 7%

Ils sont entrés en guerre contre l’économie hier soir alors qu’ils se sont affrontés lors de leur premier débat télévisé en tête-à-tête

Cela ferait peser des milliers de livres sur les factures des familles, plongerait des millions de personnes dans la “misère” et ferait perdre aux conservateurs les prochaines élections, a averti M. Sunak.

Mais en ripostant à sa rivale, Mme Truss l’a accusé de colporter “Project Fear”.

Elle a déclaré que son refus de réduire le fardeau fiscal exorbitant enverrait la nation directement dans une récession dévastatrice.

Lors d’une confrontation enflammée sur la BBC, Mme Truss a déclaré que son projet de réduire de 34 milliards de livres sterling la facture fiscale “turbochargerait” l’économie.

Elle a averti qu’un vote pour Sunak serait un vote pour la récession, furieux : « Aucun autre pays n’augmente les impôts en ce moment. L’OCDE a qualifié les politiques de ratios de Rishi de restrictives.

“Que signifie contraction? Cela signifie que cela conduira à une récession.”

Répondant au favori des bookmakers, Rishi a déclaré que les plans de Mme Truss feraient monter en flèche les factures hypothécaires et finiraient par faire chuter l’économie.

Cela conduirait à un bain de sang conservateur lors des prochaines élections générales, a-t-il averti.

Il a déclaré: «Votre propre conseiller économique a déclaré que cela conduirait à des taux hypothécaires, des taux d’intérêt, allant jusqu’à 7%.

« Pouvez-vous imaginer ce que cela va faire pour tout le monde ici et pour tous ceux qui regardent ? C’est des milliers de livres sur leur facture d’hypothèque.

« Cela va faire basculer des millions de personnes dans la misère. Et cela va signifier que nous n’avons absolument aucune chance de gagner les prochaines élections non plus.

Accusant Liz de mensonges “malhonnêtes” aux électeurs, il a déclaré que ses plans “signifieraient que nous obtenions cette ruée vers le sucre à court terme de réductions d’impôts non financées, mais cela serait suivi par l’effondrement des prix et des taux hypothécaires plus élevés”.

Mais en sortant, Mme Truss a accusé Rishi de pessimisme à la manière de Remainer sur les perspectives de la Grande-Bretagne.

Elle a appelé à une nouvelle ère de radicalisme, de confiance en soi et de réductions d’impôts pour que la nation tire à nouveau sur tous les cylindres.

Mme Truss a déclaré: “Lorsque vous avez un événement mondial majeur, un choc économique majeur, essayer de rembourser la dette le plus rapidement possible n’est pas la bonne chose à faire économiquement.”

« Nous n’avons pas fait cela après la Seconde Guerre mondiale. Nous ne devrions pas faire ça maintenant.

Frappant les promesses de confiture de Rishi demain, elle a déclaré: «Ce que les gens veulent voir, c’est une action urgente. Ils ne veulent pas de promesses demain.

Dans une confrontation fulgurante, la paire a été mise au défi lors des extraordinaires attaques «bleu contre bleu» qui ont entaché la course à la direction.

Hier soir, Rishi n’arrêtait pas de parler d’elle et son équipe l’a accusé de “ne pas être apte à occuper un poste”.

Lors d’une attaque étonnante, l’un de ses alliés a déclaré: “Son comportement agressif et criard dans une école privée est désespéré, inconvenant et est un cadeau pour le parti travailliste.”

Mais M. Sunak a remporté la première salve d’applaudissements de la soirée après avoir défendu avec acharnement son éducation privilégiée, affirmant que c’était le fruit du travail acharné de sa famille.

Rishi a défendu ses parents qui “travaillaient jour et nuit, sauvaient et se sacrifient” en tant que pharmaciens pour l’envoyer à l’école privée de Winchester.

Il a ajouté: “Je ne vais certainement pas m’excuser pour le fait qu’ils ont travaillé dur” ajoutant: “Ce sont les valeurs que nous devrions défendre.”

Les deux PM en herbe s’affronteront pour le clash télévisé de The Sun sur TalkTV à 18 heures ce soir.

Alors que la course atteint la dernière étape cruciale, l’équipe Liz et l’équipe Rishi passeront les cinq prochaines semaines à parcourir le pays pour une offensive de charme avec les membres conservateurs. Ils apparaîtront lors d’une douzaine de campagnes publiques organisées par les chefs de parti pour exposer leur grande vision du pays.

Rishi est dans une course contre la montre pour renverser ses chances.

Alors qu’il a écrasé ses rivaux au scrutin des députés, il est à la traîne avec les militants conservateurs – le seul électorat qui compte désormais.

Un sondage YouGov publié à la fin de la semaine dernière a donné à Mme Truss 24 points d’avance sur eux.

Beaucoup sont furieux contre l’ex-chancelier pour avoir poignardé Boris Johnson. Les bookmakers disent que Liz est la grande favorite pour être la gagnante du 5 septembre.

THE Sun’s Showdown: The Fight for No.10 sera diffusé sur toutes les plateformes Sun (thesun.co.uk, youtube.com/thesun) et TalkTV.

Trouvez TalkTV sur Sky 526, Virgin Media 627, Freeview 237, Freesat 217 et Sky Glass 508 et en direct et à la demande sur l’application TalkTV et sur Talk.TV.