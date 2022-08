Les rivaux du leadership britannique s’engagent à célébrer les Lionnes d’Angleterre

Londres (AFP) – Les deux conservateurs qui se battent pour devenir Premier ministre britannique ont promis mardi d’organiser une réception pour les Lionnes victorieuses de l’Angleterre, alors que Boris Johnson était critiqué pour avoir prétendument snobé les footballeurs.

L’équipe féminine a remporté dimanche l’Euro 2022 au stade de Wembley à Londres, ce qui a valu à l’Angleterre son premier grand trophée de football depuis 1966.

Mais après avoir vu l’équipe masculine d’Angleterre lors de sa propre finale de l’Euro l’année dernière, Johnson a sauté le match féminin et était également absent de l’ouverture la semaine dernière des Jeux du Commonwealth à Birmingham.

Il a regardé la finale féminine contre l’Allemagne lors de sa retraite à la campagne des Chequers, non loin de Londres, un jour après avoir organisé une fête de mariage retardée avec sa femme Carrie.

Le chancelier allemand Olaf Scholz s’est rendu à Wembley, et plusieurs commentateurs ont suggéré que Johnson ne voulait pas risquer d’être hué par le public alors qu’il se prépare à quitter ses fonctions après une série de scandales.

Il n’y a pas non plus de plan pour une réception à Downing Street pour l’équipe féminine cette semaine, a confirmé le porte-parole de Johnson, malgré le fait que les équipes de cricket et de rugby d’Angleterre aient été officiellement célébrées ces dernières années.

Le Premier ministre était en Irlande du Nord lundi pour les funérailles du défunt dirigeant du territoire, David Trimble, et part en vacances de mercredi à dimanche.

Mais Johnson est prêt à accorder au manager de l’équipe d’Angleterre et aux joueurs les honneurs d’État, a déclaré le porte-parole, car “il est clair que le public veut voir (les) Lionnes être reconnues”.

L’ancienne ministre conservatrice des Sports, Tracey Crouch, a déclaré qu’elle serait “horrifiée” s’il n’y avait pas d’accueil officiel pour l’équipe féminine, et a exhorté les deux rivaux conservateurs à agir pour succéder à Johnson.

La ministre des Affaires étrangères Liz Truss – qui a assisté à la finale de dimanche – et l’ancien ministre des Finances Rishi Sunak ont ​​dûment obligé en promettant une réception au 10 Downing Street après le départ de Johnson en septembre.

“Les Lionnes ont été une source d’inspiration pour notre nation”, a déclaré un porte-parole de la campagne Truss.

Le principal parti travailliste d’opposition a quant à lui exhorté le gouvernement à capitaliser sur l’élan donné au sport pour les filles et les femmes en Grande-Bretagne, l’accusant de gâcher les opportunités passées.

Le gouvernement a insisté sur le fait qu’il investissait des millions de livres et a déclaré qu’il prévoyait de nommer les installations sportives après chacun des 23 membres de l’équipe d’Angleterre dans leur ville natale.