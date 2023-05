Les rivaux des élections turques au second tour — RT World News

Un second tour des élections aura lieu en Turquie le 28 mai, a annoncé lundi le Conseil électoral suprême du pays. Le président sortant Recep Tayyip Erdogan est actuellement en tête de son challenger Kemal Kilicdaroglu avec 49,46% des voix contre 44,79%.

En vertu de la loi électorale turque, un candidat doit franchir un seuil de 50 % des voix pour gagner au premier tour. Erdogan a ouvert en force peu de temps après la fermeture des bureaux de vote dimanche soir, mais son avance s’est réduite au cours de la nuit au fur et à mesure que le décompte progressait.

Un troisième candidat, le nationaliste Sinan Ogan, a obtenu 5,2% des voix et sera exclu du second tour. Les électeurs d’Ogan devraient s’avérer décisifs dans la confrontation à venir entre Erdogan et Kilicdaroglu.

Les deux candidats se sont montrés optimistes lorsqu’ils se sont adressés à leurs partisans respectifs dimanche soir. « Nous croyons fermement que nous continuerons à servir notre nation au cours des cinq prochaines années », Erdogan a déclaré à une foule à Ankara, tandis que Kilicdaroglu a exhorté ses partisans à garder espoir, leur rappelant que « les données continuent d’arriver. »















Erdogan est un conservateur social qui a été président de Türkiye depuis 2014 et a été Premier ministre pendant 11 ans auparavant. Sous sa direction, Türkiye a poursuivi des relations commerciales et diplomatiques plus étroites avec la Russie et la Chine, tout en se positionnant comme un pacificateur potentiel dans les conflits régionaux, y compris en Ukraine.

Kilicdaroglu est un centriste qui cherche à annuler de nombreuses réformes intérieures d’Erdogan, en particulier les changements constitutionnels post-2016 qui ont renforcé les pouvoirs de la présidence. Il s’est engagé à relancer immédiatement les pourparlers d’adhésion à l’UE s’il est élu et à ressusciter l’économie moribonde de la Turquie.

Erdogan est à la tête du Parti Justice et Développement (AK), qui est membre de l’Alliance populaire. Lors des élections législatives qui se sont également tenues dimanche, l’alliance d’Erdogan a réussi à conserver sa majorité.

Kilicdaroglu dirige le parti CHP, membre de l’Alliance nationale. Ce groupement à six comprend un large éventail de factions de centre-droit et de centre-gauche, unies principalement par leur opposition à Erdogan.