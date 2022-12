Les rivaux de Twitter, y compris Meta, tentent de capitaliser sur le chaos induit par Musk

SAN FRANCISCO – Le mois dernier, les employés de Meta, qui possède Facebook et Instagram, ont rejoint une session de brainstorming virtuel pour discuter de la manière de créer le prochain Twitter. Parmi les idées dont les employés de Meta ont parlé, il y avait un déploiement plus étendu d’une fonctionnalité appelée Instagram Notes, où les gens peuvent partager de courts messages sur le site de partage de photos avec leurs abonnés et amis, selon les messages de la conversation qui ont été consultés par The New York Fois. D’autres ont déclaré que Meta devrait créer une application axée sur le texte en utilisant la technologie d’Instagram ou ajouter un autre flux à Instagram. Ils ont lancé des noms pour les fonctionnalités telles que Realtime, Real Reels et Instant. “Twitter est en crise et Meta a besoin de son mojo”, a écrit un employé de Meta dans un message. “ALLONS POUR LEUR PAIN ET BEURRE.” Une course est lancée pour détrôner Twitter et capitaliser sur le chaos de sa nouvelle propriété sous Elon Musk, le magnat de la technologie qui a acheté la société de médias sociaux pour 44 milliards de dollars fin octobre. Depuis lors, des questions ont tourbillonné sur la viabilité de Twitter alors que M. Musk a licencié des milliers d’employés, a commencé à modifier les règles de contenu de la plate-forme et a proclamé que l’entreprise était dans une situation financière si difficile que la faillite était possible.

Sentant l’opportunité, toutes sortes de personnes et d’entreprises se sont précipitées pour combler la brèche potentielle. Outre les employés de Meta, d’anciens employés de Twitter ont lancé des projets pour ce qu’ils disent être le prochain Twitter. Des start-up comme Post et des services de niche comme Mastodon et Hive Social ont également fait leur apparition, tout comme la plateforme de microblogging Tumblr. Certains de ces services se présentent comme des versions moins toxiques de Twitter, qui a annulé les suspensions de certains utilisateurs et rétabli des comptes précédemment interdits, dont celui de l’ancien président Donald J. Trump. D’autres se positionnent comme les hérauts d’une toute nouvelle ère des médias sociaux. “La toxicité qui entoure Twitter et certains comportements du nouveau propriétaire m’ont amené à croire qu’il existe une énorme opportunité pour une plateforme de microblogging avec un modèle commercial différent”, a déclaré Scott Galloway, investisseur dans Post et professeur de marketing à l’Université de New York. . “Il y a beaucoup d’opportunités en ce moment à tirer des plateformes de médias sociaux, et les gens sentent l’opportunité.” Un modèle établi : Licencier des gens. En parlant de faillite. Dire aux travailleurs d’être un « noyau dur ». Twitter n’est pas la première entreprise à avoir vu Elon Musk utiliser ces tactiques.

Les “Fichiers Twitter”: M. Musk et Matt Taibbi, un journaliste indépendant, ont déclenché un débat intense avec la publication de documents internes de Twitter concernant une décision de 2020 de restreindre les publications liées à un rapport du New York Post sur Hunter Biden.

Une « guerre des talents » : Considérant la désinformation comme une responsabilité potentiellement coûteuse, plusieurs entreprises cherchent à embaucher d’anciens employés de Twitter ayant l’expertise nécessaire pour la contrôler.

Fourche dure: Le podcast du Times se penche sur l’affrontement de deux jours de M. Musk avec Apple, qu’il avait accusé d’avoir tenté de saboter Twitter avant de dire que le “malentendu” avait été résolu. Depuis que M. Musk a repris Twitter, certains utilisateurs éminents ont déclaré qu’ils quitteraient le service, y compris l’animateur de talk-show Whoopi Goldbergle producteur Shonda Rhimes et le chanteur Sara Bareilles. D’autres utilisateurs ont exprimé leur intérêt à migrer vers d’autres services. On ne sait pas quels sont les numéros d’utilisateurs de Twitter depuis que M. Musk a privé l’entreprise, mais il a a dit l’utilisation est à son maximum. “Un nombre record d’utilisateurs se connectent pour voir si Twitter est mort, ce qui, ironiquement, le rend plus vivant que jamais !” il a tweeté le mois dernier.