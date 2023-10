Les rivaux de Trump se battent pour la deuxième place – en termes d’argent de campagne et d’enquêtes

Les rivaux de Donald Trump à l’investiture présidentielle républicaine ont un problème d’argent qui reflète leur problème de sondage.

Aucun d’entre eux ne dispose du genre d’argent qui laisserait penser qu’il est prêt à éliminer un favori qui a plus d’argent, une notoriété universelle et une capacité inégalée à attirer l’attention des médias, selon une analyse de NBC News des rapports trimestriels de collecte de fonds selon lesquels étaient attendus dimanche à la Commission électorale fédérale.

De plus, personne d’autre sur le terrain n’a mis en place le type d’opération de petits donateurs qui peut être exploitée encore et encore pour reconstituer les fonds.

Seulement 4 % des recettes de la campagne de Trump provenaient de donateurs qui ont donné la contribution primaire maximale de 3 300 dollars. Plus de 40 % de la somme du gouverneur de Floride, Ron DeSantis, pour le troisième trimestre provenait de donateurs qui ont atteint leur maximum pour la campagne, selon l’analyse de son rapport sur le financement de la campagne. Pour le sénateur Tim Scott de Caroline du Sud et l’ancienne gouverneure de Caroline du Sud Nikki Haley, la part des donateurs au maximum a dépassé 30 % du butin de chaque campagne.

Ces chiffres signifient que les candidats non-Trump s’appuieront sur le soutien de super PAC alignés, financés principalement par des mégadonateurs, pour financer des publicités télévisées coûteuses et d’autres activités adjacentes à la campagne.

Parmi cet ensemble, les trois qui ont terminé septembre dans la situation financière la plus solide étaient Scott, Haley et DeSantis, qui disposaient respectivement de 11,6 millions de dollars, 9,1 millions de dollars et 5 millions de dollars de fonds disponibles pour une utilisation lors des primaires. Mais Scott n’a collecté que 4,6 millions de dollars au troisième trimestre après avoir enregistré 5,9 millions de dollars au deuxième trimestre, une ligne de tendance qui allait dans la mauvaise direction.

Dans l’ensemble, les chiffres racontent l’histoire d’un groupe de candidats qui se battent pour la bagatelle à un moment où Trump continue de dominer les sondages nationaux et état par état. Il a accru ces avantages en donnant un coup de fouet à sa machine de collecte de fonds populaire cet été, transformant les accusations criminelles auxquelles il fait face en appels à contributions réussis – même si une bonne partie de cet argent est utilisée pour couvrir ses frais juridiques astronomiques.

Pourtant, la collecte de fonds relativement terne par les autres Républicains semble être un symptôme, et non la cause, de leur incapacité à gagner du terrain auprès des électeurs. En collectant 24,5 millions de dollars et en dépensant seulement 9,5 millions de dollars de juillet à septembre, la campagne de Trump a augmenté ses liquidités de 15 millions de dollars, soit plus que tout autre candidat républicain recueilli au cours de cette période.

La plupart de ses rivaux ont suffisamment d’argent pour continuer à faire campagne pendant des semaines ou des mois – qu’ils deviennent ou non une menace pour lui – mais l’ancien vice-président Mike Pence approche de la fin de son parcours. Son rapport montrait qu’il avait une dette de 621 445 $ sur les 1,18 million de dollars qu’il avait en banque à la fin du mois dernier.

Alors que Trump a surpassé son plus proche concurrent du côté républicain, avec sa campagne rapportant 24,5 millions de dollars contre 11,2 millions de dollars pour la campagne de DeSantis, le président Joe Biden et le Parti démocrate ont affiché plus de 70 millions de dollars de contributions combinées entre début juillet et fin juillet. de septembre.

Les chiffres ne sont pas directement comparables, puisque Biden peut investir de l’argent non seulement dans sa campagne, mais aussi dans le Comité national démocrate et dans des dizaines d’États partis qui se préparent déjà pour novembre 2024, et on ne sait toujours pas exactement combien d’argent a été consacré à la campagne de Biden proprement dite. Mais l’accumulation précoce d’argent pour les élections générales du côté démocrate pourrait être cruciale dans une éventuelle revanche entre Biden et Trump. Il y a quatre ans, l’avantage du démocrate en matière de collecte de fonds lui a permis d’étendre la carte électorale sur la voie de la victoire en 2020.

Luttes pour les petits dollars

Les derniers rapports de collecte de fonds révèlent, une fois de plus, à quel point les candidats non nommés Trump ont du mal à trouver la tâche de dynamiser la base du Parti Républicain.

Chacun des principaux rivaux de Trump a déclaré avoir récolté la majorité de ses récoltes grâce à des dons supérieurs à 200 dollars.

Ramaswamy et DeSantis ont enregistré le plus d’argent provenant de contributions plus modestes – respectivement 2,8 millions de dollars et 2,5 millions de dollars pour des contributions inférieures à 200 dollars, selon leurs rapports FEC. Mais ces deux sommes représentaient des fractions relativement faibles du total des captures des campagnes.

Ramaswamy a semblé voir une augmentation de la collecte de fonds populaire autour du premier débat du GOP en août.

Bien que les petits dons ne soient pas détaillés dans les rapports de collecte de fonds, les campagnes indiquent combien elles dépensent en frais de traitement des cartes de crédit pour les plateformes de collecte de fonds en ligne. Cela donne une idée approximative du rythme auquel ils collectent des dons en ligne.

Les paiements des frais de carte de crédit de Ramaswamy ont doublé dans les jours qui ont suivi le premier débat républicain, lorsqu’il a à la fois tenu ses promesses et fait face au plus grand nombre d’attaques de la part de ses rivaux républicains.

Sa campagne a versé 105 000 $ à WinRed, la principale plateforme de collecte de fonds en ligne du GOP, rien que le 27 août, trois jours après le premier débat. Mais la campagne de Ramaswamy a vu une baisse des paiements de frais de carte de crédit en septembre.

Haley a également reçu des éloges après les deux premiers débats en août et septembre. Même si elle n’a pas constaté une hausse aussi spectaculaire des paiements de frais de carte de crédit, elle a constaté une augmentation constante tout au long du trimestre de collecte de fonds, signalant une croissance de sa collecte de fonds en ligne.

En juillet, sa campagne a versé à WinRed et Anedot, une autre plateforme de collecte de fonds, 26 000 $ de frais. Ce montant est passé à 104 000 $ en septembre.

Mais Haley a quand même collecté plus d’argent auprès des donateurs qui ont fait le don principal maximum, que auprès des donateurs qui ont donné moins de 200 $, selon son rapport FEC.

Comment les campagnes de 2024 se comparent au passé

Les rapports de financement de campagne hors année offrent un aperçu de la santé des campagnes, aidant parfois à prédire si elles ont ce qu’il faut pour rester dans la partie.

À ce stade dans Lors de la primaire républicaine de 2016, le sénateur de Caroline du Sud Lindsey Graham disposait de plus de 1,6 million de dollars sur son compte de campagne à la fin du troisième trimestre, tandis que le gouverneur de la Louisiane de l’époque, Bobby Jindal, disposait d’un peu plus de 260 000 dollars.

Tous deux ont abandonné au bout de trois mois.

La campagne de Pence, avec sa dette croissante et ses liquidités en diminution, se trouve dans une situation de trésorerie étrangement similaire à celle de la campagne du gouverneur du Wisconsin de l’époque, Scott Walker, à ce stade de 2015.

Walker accumulait déjà des dettes au troisième trimestre de cette année-là, ce qui l’a amené à mettre un terme à sa campagne.

C’est un signe inquiétant pour l’ancien gouverneur de l’Arkansas, Asa Hutchinson, et l’animateur de radio conservateur Larry Elder, qui ont terminé le mois de septembre avec respectivement 325 000 et 244 000 dollars.

Pourtant, l’argent de la campagne n’est pas un indicateur sûr du reste de la course.

En 2019, alors sénateur. Kamala Harris a terminé le mois de septembre avec plus de 10 millions de dollars pour sa candidature à l’investiture démocrate à la présidentielle. Mais sa campagne a été dépensée trop rapidement. Moins de trois mois plus tard, elle aussi suspendu sa candidature.