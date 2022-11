Les rivaux de Trump courtisent ses donateurs alors que la saison primaire de 24 commence

LAS VEGAS (AP) – Les républicains qui envisagent de se présenter à la Maison Blanche en 2024 se réuniront à Las Vegas ce week-end, avec des donateurs et des militants anxieux qui envisagent ouvertement de soutenir ou non Donald Trump pour la troisième fois consécutive.

L’ancien président sera l’un des seuls grands espoirs républicains à ne pas assister à la réunion annuelle des dirigeants de la Coalition juive républicaine, qui, selon les organisateurs, marque le début officieux de la saison de campagne des primaires présidentielles de 2024.

Trump prendra la parole, mais uniquement par vidéoconférence, tandis que les principaux rivaux, dont le gouverneur de Floride Ron DeSantis et l’ancien vice-président Mike Pence, prononceront des discours liminaires en personne.

Le rassemblement intervient quelques jours seulement après que Trump est devenu le premier candidat à lancer officiellement une campagne 2024. Ses alliés espéraient initialement que son annonce précoce pourrait conjurer de sérieux défis primaires, mais ce n’est pas probable après que ses loyalistes aient perdu des concours de mi-mandat la semaine dernière dans des États du champ de bataille, de l’Arizona à la Pennsylvanie. Sa position politique au sein du GOP, déjà affaiblie, a encore chuté.

Se moquant d’un des slogans de Trump, l’ancien secrétaire d’État Mike Pompeo a tweeté avant sa comparution vendredi : « On nous a dit que nous en aurions marre de gagner. Mais j’en ai marre de perdre.

Il y a encore beaucoup d’éloges pour l’ancien président.

« Il ne fait aucun doute que ce que le président Trump a accompli au cours de ses quatre années en termes de renforcement des relations américano-israéliennes était sans précédent. Il était le président le plus pro-israélien de tous les temps », a déclaré Matt Brooks, directeur exécutif de la Coalition juive républicaine.

Cependant, cela ne suffira peut-être pas à convaincre les principaux donateurs de la coalition cette fois-ci, a poursuivi Brooks.

“Pour beaucoup de personnes qui assistent à cette conférence, il s’agit de l’avenir”, a déclaré Brooks. « Et pour certains d’entre eux, le président Trump pourrait être leur réponse. Pour d’autres, ils s’intéressent à ce que les autres ont à dire.

Avec une opération de collecte de fonds tentaculaire avec de petites contributions en dollars, Trump n’a pas besoin de grands donateurs pour obtenir la nomination du GOP une troisième fois. Mais la réticence des républicains les plus riches à s’engager envers lui – du moins pour le moment – ​​pourrait signaler un changement beaucoup plus large dans un parti qui a été défini presque entièrement par son allégeance à Trump au cours des six dernières années.

Le programme de discours de deux jours de la Coalition juive républicaine, à partir de vendredi, met en vedette DeSantis, l’un des principaux rivaux de Trump, et Pence, à qui Trump reproche de ne pas avoir annulé les élections de 2020. Parmi les autres orateurs figurent Pompeo, l’ancien ambassadeur auprès des Nations Unies Nikki Haley, le gouverneur du Maryland Larry Hogan, le gouverneur du New Hampshire Chris Sununu et le sénateur de Floride Rick Scott.

Pompeo a tweeté avant son apparition sur am

Le chef républicain de la Chambre, Kevin McCarthy, qui pourrait devenir le président de la Chambre lorsque les républicains prendront le relais en janvier, est également prévu.

L’événement annuel se déroule à l’hôtel Venetian du Strip de Las Vegas en un clin d’œil au bienfaiteur de longue date de la Coalition juive républicaine, Sheldon Adelson, un magnat milliardaire des casinos décédé l’année dernière. Son épouse Miriam Adelson reste une force de collecte de fonds au sein du GOP, bien que son niveau de don lors des récentes élections de mi-mandat, qui a dépassé 20 millions de dollars, ait été quelque peu réduit.

Miriam Adelson, âgée de 76 ans, née en Israël, “reste neutre” lors de la primaire présidentielle du GOP en 2024, selon le gardien politique de longue date de la famille, Andy Abboud.

Mais cela n’a pas empêché les républicains ambitieux de la courtiser.

Les Adelson ont fait don de 172,7 millions de dollars au cours de la campagne présidentielle de 2020, selon le Center for Responsive Politics, qui a établi un nouveau record de dons en une seule élection et était plus de trois fois le deuxième plus grand donateur de l’un ou l’autre des partis. Au cours de la dernière décennie, ils ont fait don de près d’un demi-milliard de dollars aux candidats et causes républicains.

Et alors que les Adelson étaient d’éminents partisans de Trump dans le passé, Miriam Adelson ne veut pas s’engager envers lui alors que la prochaine saison des primaires présidentielles commence.

Elle n’est pas la seule parmi les principaux donateurs et chefs de parti.

Le soutien de longue date de Trump, Stephen A. Schwarzman, président-directeur général de la société d’investissement Blackstone Group, a déclaré cette semaine à Axios qu’il soutiendrait quelqu’un d’une «nouvelle génération» de républicains. Kenneth C. Griffin, le milliardaire des fonds spéculatifs, soutient déjà ouvertement DeSantis.

Dans une interview cette semaine, Pence a giflé Trump et ses loyalistes en notant que les candidats républicains à mi-mandat qui “étaient concentrés sur le passé, en particulier ceux qui essayaient de relancer la dernière élection, n’ont pas fait aussi bien”.

Plus que toute autre position ou politique, Trump a été consommé en perpétuant des mensonges sur sa perte de 2020 depuis qu’il a quitté ses fonctions. Il a approuvé des dizaines de candidats en 2022 en grande partie selon qu’ils acceptaient ou non ses affirmations sans fondement. Beaucoup d’entre eux ont perdu la semaine dernière.

“Je pense que nous aurons de meilleurs choix en 2024”, a déclaré Pence à l’Associated Press. “Et je suis très confiant que les électeurs primaires républicains choisiront judicieusement.”

Steve Peoples, Associated Press