Les rivaux de Netanyahu s’entendent sur une coalition israélienne pour l’évincer

JERUSALEM — Les partis d’opposition israéliens ont annoncé mercredi qu’ils étaient parvenus à un accord de coalition pour former un gouvernement et évincer Benjamin Netanyahu, le Premier ministre le plus ancien de l’histoire d’Israël et une figure dominante qui a poussé la politique de son pays vers la droite.

L’annonce pourrait conduire à l’apaisement d’une impasse politique qui a produit quatre élections en deux ans et laissé Israël sans gouvernement stable ni budget d’État. Si le Parlement ratifie le fragile accord lors d’un vote de confiance dans les prochains jours, il fera également tomber le rideau, ne serait-ce que pour un entracte, sur le poste de Premier ministre d’un leader qui a défini l’Israël contemporain plus que tout autre.

La nouvelle coalition est une alliance inhabituelle et maladroite entre huit partis politiques d’un large éventail d’idéologies, de la gauche à l’extrême droite. Alors que certains analystes l’ont salué comme un reflet de l’étendue et de la complexité de la société contemporaine, d’autres disent que ses membres sont trop incompatibles pour que leur pacte dure, et le considèrent comme l’incarnation du dysfonctionnement politique d’Israël.

L’alliance serait dirigée jusqu’en 2023 par Naftali Bennett, un ancien dirigeant des colons et porte-drapeau des religieux nationalistes, qui s’opposent à un État palestinien et veulent qu’Israël annexe la majorité de la Cisjordanie occupée. C’est un ancien allié de M. Netanyahu souvent décrit comme plus à droite que le Premier ministre.