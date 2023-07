Les rivaux de la Premier League de Man City reconstruisent les milieux de terrain cet été

La domination de Manchester City sur le football anglais et européen a annoncé un changement dans la politique de transfert de leurs principaux rivaux. Après avoir vu l’équipe de Pep Guardiola construire son triplé sur la base d’un formidable milieu de terrain, tout le monde essaie maintenant de recruter des milieux de terrain.

En Premier League, sept des 10 plus gros transferts jusqu’à présent cet été ont impliqué des milieux de terrain. Ce sera huit une fois qu’Arsenal franchira la barrière des 100 millions de livres sterling pour la première fois en achevant son déménagement pour le capitaine de West Ham, Declan Rice, dans les prochains jours.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Liverpool en a signé deux en recrutant Alexis Mac Allister de Brighton & Hove Albion et l’international hongrois du RB Leipzig Dominik Szoboszlai, tandis que Manchester United a ajouté Mason Mount de Chelsea à son équipe. Tottenham Hotspur a conclu un accord pour James Maddison de Leicester City et Newcastle United a commencé à se préparer pour sa première campagne d’UEFA Champions League en 20 ans en concluant un transfert record de 55 millions de livres sterling pour le meneur de jeu de l’AC Milan Sandro Tonali.

Il n’y a pas qu’en Premier League où les clubs privilégient un recrutement aussi spécifique. Le transfert le plus important cet été jusqu’à présent a été le transfert de 88 millions de livres sterling du Real Madrid pour Jude Bellingham du Borussia Dortmund – un accord qui pourrait éventuellement valoir 114 millions de livres sterling avec des modules complémentaires – ce qui montre la détermination du club espagnol à détrôner City en tant que champions européens. .

Alexis Mac Allister a rejoint Liverpool depuis Brighton. Andrew Powell/Liverpool FC via Getty Images

À la même époque l’an dernier, l’accent était mis sur les attaquants. City a achevé la signature d’Erling Haaland de Dortmund au début de la fenêtre estivale, mais Arsenal (Gabriel Jesus), Liverpool (Darwin Nunez), Chelsea (Raheem Sterling), Manchester United (Antony), Spurs (Richarlison) et Newcastle (Alexander Isak) ont tous beaucoup investi dans les joueurs offensifs.

Mais alors que les 52 buts de Haaland dans toutes les compétitions ont à juste titre revendiqué la vedette, le succès de City était enraciné dans son milieu de terrain. Quiconque a été témoin de la destruction 4-1 de City’s Premier League des challengers les plus proches d’Arsenal en avril se souviendra de la façon dont l’équipe de Guardiola a remporté le match en dépassant les Gunners au milieu du terrain. C’était une histoire similaire lorsque le Real Madrid a été battu 4-0 en demi-finale retour de la Ligue des champions à l’Etihad trois semaines plus tard.

Choix de l’éditeur 2 Connexe

Guardiola avait Rodri en tant que meilleur milieu de terrain défensif d’Europe, Kevin De Bruyne en tant que joueur box-to-box sans égal avec la capacité de marquer et de créer, et Ilkay Gündogan se révélant tout aussi efficace dans un rôle défensif ou avancé. John Stones a terminé la saison comme une autre option de milieu de terrain exceptionnelle, et l’adolescent Rico Lewis a également bien performé au milieu de la campagne, tandis que Guardiola avait également Kalvin Phillips comme milieu de terrain défensif, ainsi que l’éclat de Bernardo Silva dans la partie offensive de son milieu de terrain.

Avec une telle force au centre du terrain, il n’est pas surprenant que City ait terminé la saison en tant que triple vainqueur.

Toutes les grandes équipes se sont appuyées sur des milieux de terrain exceptionnels – les triples vainqueurs de Man United en 1999, les « Invincibles » d’Arsenal en 2004, la première équipe de Chelsea de Jose Mourinho, l’équipe barcelonaise de Guardiola avec Xavi, Andres Iniesta et Sergio Busquets et l’axe du milieu de terrain du Real de Luka Modric, Toni Kroos et Casemiro, et c’est pourquoi les autres tentent maintenant de rattraper leur retard en renforçant leurs départements de milieu de terrain.

Le départ de Gundogan à Barcelone affaiblira City quelles que soient les qualités de son remplaçant, Mateo Kovacic, alors peut-être que la poursuite des milieux de terrain rapprochera la course au titre de Premier League la saison prochaine.

WEEK-END D’OUVERTURE DE LA PREMIER LEAGUE 11 août Burnley contre Man City 12 août Bournemouth contre West Ham 12 août Arsenal contre Forest 12 août Brighton contre Luton 12 août Everton contre Fulham 12 août Newcastle contre Villa 12 août Sheff United contre Palace 13 août Brentford contre Tottenham 13 août Chelsea contre Liverpool 14 août Man United contre les loups

L’entraîneur de Liverpool, Jurgen Klopp, voulait commencer sa reconstruction au milieu de terrain il y a 12 mois, mais l’accent mis sur les attaquants signifiait qu’il n’a pu signer que le milieu de terrain de la Juventus. Arthur Mélo en prêt, et cette décision s’est avérée être un échec en raison du record de blessures du Brésilien. (Arthur est parti, n’ayant joué que 76 minutes pour la première équipe des Reds toute la saison.) Mais l’ajout de MacAllister et Szoboszlai, avec l’ailier Trent Alexander-Arnold passant également au milieu de terrain, signifie que Liverpool a maintenant répondu à la nécessité de réduire l’âge de leur milieu de terrain.

James Milner, Alex Oxlade-Chamberlain et Naby Keita sont tous partis, mais les nouveaux visages, aux côtés des dirigeants expérimentés de Jordan Henderson, Fabinho et Thiago Alcántaraoffrent à Liverpool un ensemble d’options beaucoup plus convaincantes.

Arsenal sera également plus fort avec Rice ajoutant sa puissance et son énergie à son milieu de terrain. Le mélange de Rice et Martin Odegaard, avec l’expérience de Jorginho et Thomas Partey, donne à Arsenal la chance de s’assurer qu’il ne sera plus époustouflé dans ce département par City cette saison.

Man United cherchera à ajouter un autre milieu de terrain à Mount, qui apportera ténacité, buts et polyvalence au milieu de terrain d’Erik ten Hag; l’international anglais a déjà amélioré l’équipe simplement en arrivant de Stamford Bridge. Et il ne fait aucun doute que Maddison et Tonali élèveront les normes aux Spurs et à Newcastle, respectivement, dans les mois à venir.

Mason Mount a scellé cette semaine son passage à Manchester United. Manchester United/Manchester United via Getty Images

Chelsea est le grand point d’interrogation, après avoir permis à Mount, Kovacic, N’Golo Kanté et Ruben Loftus-Cheek pour passer à autre chose, mais ils ont déjà commencé à planifier avec la signature du record britannique de 106,8 millions de livres sterling de Enzo Fernández en janvier, en plus des signatures antérieures de Carney Chukwuemeka et Andrey Santos.

City est toujours l’équipe à battre, mais ses rivaux ont identifié où ils ont tous échoué contre les champions et ont pris des mesures pour remédier à ces lacunes.

Si City avait remporté la course pour signer Bellingham, ils seraient devenus encore plus forts, mais le Real les a battus contre le jeune anglais et Arsenal a surmonté leur intérêt pour Rice, il y a donc de l’espoir pour le peloton de chasse car, tout comme la saison dernière, les grands trophées sera remporté par l’équipe avec le milieu de terrain le plus régulier.