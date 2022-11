Les rivaux de droite de Trump voient soudainement une ouverture pour le mettre à l’écart

Les rivaux interpartis de Donald Trump lui ont lancé tous les reproches imaginables et ce n’est jamais bloqué : Fou, excentrique, fanatique de race-baiting un russe plante, une menace pour la république .

Il n’a jamais fait de brèche.

Les électeurs républicains de base ont continué à le soutenir, à l’adorer, à assister à ses rassemblements et à punir les quelques apostats au sein du parti qui osent se moquer de lui.

Il serait toujours facilement le favori pour la prochaine nomination présidentielle républicaine s’il annonçait sa candidature la semaine prochaine, comme il laisse entendre qu’il le fera.

Et pourtant, ses détracteurs républicains jusque-là malchanceux testent une nouvelle attaque.

C’est peut-être le mot le plus redouté du vocabulaire de Trump ; une calomnie en 5 lettres visant à convaincre les autres républicains que maintenant, enfin, il est temps de s’en aller : LOSER.

Cela se répand soudainement à droite, l’idée que le péché le plus grave de Trump – la raison pour laquelle il l’a finalement largué – n’est pas son rôle dans l’émeute du Capitole du 6 janvier ou toute autre chose qu’il a faite, mais une raison plus pratique : Selon eux , il fait perdre les élections aux républicains.

Après avoir remporté la Maison Blanche en 2016, il a supervisé une défaite à la Chambre des représentants en 2018, a perdu la Maison Blanche en 2020, le Sénat en 2021 – et les candidats qu’il a soutenus à mi-mandat cette semaine se sont mal comportés.

Wall Street Journal : C’est un loser

L’attaque en L a été proéminente dans toutes les propriétés médiatiques appartenant au magnat de Fox News Rupert Murdoch, y compris sur la page éditoriale du Wall Street Journal, qui a généralement (mais pas toujours) défendu fermement Trump, y compris lors d’enquêtes antérieures.

C’est un pivot plutôt brutal pic.twitter.com/p1fJVzFDhu —@maggieNYT

Son titre éditorial mercredi était : “Trump est le plus grand perdant du parti républicain”.

C’était un jour après une élection de mi-mandat décevante pour le Parti républicain où les alliés de Trump ont lutté.

Exemple : la Géorgie. Le candidat choisi par Trump, Herschel Walker, a été contraint à un second tour.

Pendant ce temps, d’autres républicains non Trump – Républicains l’ancien président déteste parce qu’ils ont commis le péché impardonnable de certifier les élections de 2020 – se sont facilement réélus.

Le Journal a passé en revue plusieurs exemples à travers le pays.

“Des candidats républicains trompeurs ont échoué aux urnes dans des États qui étaient clairement gagnables”, a déclaré le journal.

“M. Trump a bâclé les élections de 2022, et cela pourrait donner aux démocrates le Sénat pour deux ans de plus. M. Trump a eu des succès politiques en tant que président, y compris des réductions d’impôts et la déréglementation, mais il a conduit les républicains dans un fiasco politique après l’autre.… Peut-être que maintenant les républicains en ont assez de perdre.”

Trump attire toujours des foules de rassemblement énergiques, comme ici en Alabama en 2021. (Marvin Gentry/Reuters)

De peur que le point ne soit perdu pour quiconque, le tabloïd new-yorkais de Murdoch – le journal préféré de Trump – l’a illustré dans un dessin en première page.

Le New York Post a ridiculisé l’ancien président en l’appelant le “Trumpty Dumpty” qui n’a pas pu construire de mur, a fait une grosse chute et a laissé les autres reconstituer un parti brisé.

“Je ne pouvais pas le soutenir”

Le lieutenant-gouverneur de Virginie et président de la campagne 2020, Les Noirs américains pour réélire le président Trump, était une autre voix disant qu’il était temps de s’éloigner de lui.

Winsome Sears a déclaré que si Trump se présentait à l’investiture républicaine, elle ne le soutiendrait plus.

“Je ne pouvais pas le soutenir [for 2024]”, a déclaré Sears à Fox Business. “Je ne pouvais tout simplement pas.… Un vrai leader comprend quand il est devenu un handicap. Un vrai leader comprend qu’il est temps de quitter la scène, et les électeurs nous ont donné ce message très clair.”

Pendant ce temps, le lieutenant-gouverneur de Géorgie, Geoff Duncan – un critique persistant de Trump qui l’a qualifié d’inapte au poste – a déclaré à CNN alors que les résultats décevants de mi-mandat arrivaient: “C’est vraiment un pivot pour le Parti républicain. C’est un moment où Donald Trump est sans aucun doute dans le rétroviseur.”

Et l’ancien porte-parole de Trump l’exhorte à faire profil bas pendant un certain temps.

Welp ! Le lieutenant-gouverneur de la VA Winsome Sears, qui était le président national des Noirs américains pour réélire le président en 2020, dit “Je ne pourrais pas soutenir” Trump s’il décide de se présenter à la présidence en 2024 . “Nous avons une mission claire, et il est temps de passer à autre chose.” pic.twitter.com/q9vUqUGbHA —@justinbaragona

Kayleigh McEnany a exhorté son ancien patron à retarder de quelques semaines l’annonce de sa campagne présidentielle. Pourquoi? Pour éviter la possibilité de faire perdre aux républicains le prochain second tour en Géorgie qui pourrait décider qui contrôle le Sénat.

“Je sais qu’il y a une tentation de commencer à parler de 2024. Non, non, non, non, non. 2022 n’est pas fini”, McEnany a dit sur Fox News. “Je pense qu’il a besoin de le mettre en pause.”

Le contre-argument de Trump

Pour être clair, rien ne prouve encore que Trump soit en danger imminent d’être délogé s’il sollicite l’investiture présidentielle de 2024.

Ses alliés diront qu’il a obtenu un nombre record d’électeurs républicains (tout en produisant également un nombre record de démocrates). Les partisans de Trump ont également démontré leur engagement envers lui cette année: ils ont poussé presque tous les législateurs qui ont voté pour le destituer absent du bureau .

Il semble également que les républicains aient remporté le vote populaire à mi-parcours de cette année.

De plus, dans un hypothétique affrontement primaire en 2024, il est toujours facilement n ° 1 dans les sondages, avec plus de 20 points d’avance, selon une enquête récente de son rival républicain le plus proche, le gouverneur de Floride Ron DeSantis.

Le plus proche rival de Trump à l’investiture présidentielle à droite est Ron DeSantis, le gouverneur de Floride dont les actions ont augmenté cette semaine. (Gaëlen Morse, Marco Bello/Reuters)

Mais cet écart s’est un peu rétréci récemment. Certaines enquêtes montrent que DeSantis plus compétitif contre Trump au niveau de chaque État. Et DeSantis vient de remporter une victoire incroyablement importante dans la course au poste de gouverneur de Floride, terminant près de 20 points d’avance de son rival démocrate.

Sur son propre site de médias sociaux, Truth Social, Trump a fustigé ses détracteurs dans une série de messages : Dans le titre du New York Post, il a déclaré que d’autres républicains au Congrès n’avaient pas réussi à livrer le mur avec le Mexique, pas lui ; il a dit que Fox lui devait son succès; et il a répandu des théories du complot sur les élections qui venaient de se terminer.

Ron ‘DeFUTURE’

Certains républicains voient DeSantis comme une alternative plus sûre : résolument conservateur, tout aussi combatif une culture guerrier mais sans les montagnes russes du drame quotidien lié à la vie avec Trump.

Soudain, le New York Post publie des images flatteuses, le qualifiant de “ DeFUTURE », ainsi que des titres comme « DeSantis montre qu’il est l’avenir du GOP » et « L’arme politique pas si secrète de DeSantis – sa femme, Casey », et un éditorial intitulé : « Courez, Ron, courez ! DeSantis mène un solide banc du GOP pour 2024.”

Est-ce que ça collera ? Regardez ces indices

Nous saurons bientôt s’il s’agit de quelque chose de plus qu’un bavardage condamné ; de nouveaux sondages après les mi-mandats pourraient mieux révéler s’il y a une faiblesse pour Trump.

Mais il y a aussi un autre indice.

Nous saurons que Trump a de vrais problèmes si sa garde prétorienne de commentateurs médiatiques se retourne contre lui : les animateurs de télévision aux heures de grande écoute de Fox News, Tucker Carlson, Sean Hannity et Laura Ingraham.

Ils ne l’ont pas encore fait.

Carlson, qui a tendance à être un booster Trump moins cohérent qu’Hannity, a joué les deux côtés de la fracture dans son analyse post-mi-mandat. Il n’a ni blâmé, ni absous, Trump pour le résultat décevant, qualifiant cela de plus compliqué que cela.

“La vérité est que Trump a toujours été une bénédiction politique mitigée”, a déclaré Carlson.

“Les inconvénients sont marbrés d’avantages. Mais dans ce cas, il n’est certainement pas la seule cause de quoi que ce soit. Les républicains … ont subi une bonne quantité de pertes de votes négatifs dans des courses qui n’avaient rien à voir avec Trump, dans le Michigan, par exemple . Que vous aimiez ou non Trump – et beaucoup ne l’aiment pas et beaucoup l’aiment – c’est beaucoup plus compliqué que lui.”

Nous aurons une meilleure idée dès que la poussière post-mi-parcours sera retombée. En attendant, Trump se sent soudainement moins inévitable en tant que candidat à la présidentielle de 2024 qu’il y a quelques jours à peine.