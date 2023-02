Les rivaux Crosby et Ovechkin adorent être coéquipiers All-Star

Sidney Crosby et Alex Ovechkin ont disputé des dizaines de matchs de saison régulière et de séries éliminatoires l’un contre l’autre depuis leur entrée dans la LNH ensemble en 2005.

Les rivaux de longue date et les capitaines respectifs des Penguins de Pittsburgh et des Capitals de Washington ont également partagé la glace lors des All-Star Games auparavant. Mais avec chaque superstar dans la trentaine, ils savent que ce voyage pourrait être leur dernier ensemble.

Ils en ont profité, Ovechkin préparant Crosby pour deux buts samedi lors du seul match du tournoi All-Star 3 contre 3 que leur équipe de la division métropolitaine a pu jouer.

“Je pense que nous nous amusons à jouer ensemble, pas les uns contre les autres”, a déclaré Ovechkin, affichant son sourire aux dents écartées. “En ce moment, nous étions dans la même équipe, et c’était assez spécial, un très bon moment.”

Crosby, qui a également obtenu la passe secondaire sur le but d’Ovechkin, ne s’attendait pas à récupérer la rondelle. Ce n’est pas déraisonnable étant donné qu’Ovechkin a bâti sa carrière sur les buteurs et qu’il n’est qu’à 82 buts du record de carrière de Wayne Gretzky dans la LNH.

« Je pensais que j’avais fait mon travail : je le lui ai donné », a déclaré Crosby, dont les chiffres en carrière sont si proches de ceux d’Ovechkin qu’il n’a que cinq points de plus au total. “Je pensais qu’il allait juste le finir, mais il a eu la gentillesse de m’en renvoyer quelques-uns. Nous avons eu de beaux buts là-bas.

Pas de quoi remporter la demi-finale 3 contre 3 face à l’Atlantique, qui a battu le Central en finale. Ovechkin a déploré de ne pas marquer plus et a pris quelques coups à ses coéquipiers gardiens de but pendant une journée: ses compatriotes russes Igor Shesterkin des Rangers de New York et Ilya Sorokin des Islanders.

« Évidemment, le gardien pourrait mieux jouer, a dit Ovechkin.

Crosby et Ovechkin étant ensemble au week-end des étoiles pour la première fois depuis 2018 était l’un des thèmes du week-end, étant donné qu’ils ont partagé la scène en tant que visages de la LNH pendant une grande partie de leur carrière. Mais ils ne veulent pas que ce soit une chanson du cygne de Sid et Ovi et pourraient recommencer dès l’année prochaine lorsque les festivités auront lieu à Toronto.

“Vous essayez d’aller vous amuser et de rester dans l’instant”, a déclaré Crosby. « J’espère que ce n’est pas notre dernier. C’est la meilleure façon de l’aborder.

HÉROÏQUES DE LA VILLE

Les présentations d’Aleksander Barkov et de Matthew Tkachuk ont ​​été gardées pour la fin.

Et bien sûr, les deux stars des Panthers de la Floride, représentant la division Atlantique, ont livré dans leur arène.

« Nous jouons des matchs de saison régulière et de séries éliminatoires ici, mais avec cet événement, c’est encore plus spécial d’être ici pour représenter les Panthers de la Floride », a déclaré Barkov.

Tkachuk était clairement à l’aise de jouer dans la même arène où il a amassé 66 points (sixième dans la LNH) cette saison avec les Panthers. Il a été nommé joueur par excellence des étoiles après ses sept points (quatre buts, trois passes) samedi, dont un but et une passe dans la victoire de 7-5 de la division Atlantique contre la division centrale pour remporter le titre du match des étoiles.

“Pour être honnête, je ne me souciais vraiment de rien d’autre que de simplement représenter mon équipe”, a déclaré Tkachuk, “et c’est un grand honneur d’être l’un des représentants, avec Barky, d’être la ville hôte. Sans que tout le monde le dise, cela tourne un peu autour de nous avec le fait d’avoir la foule locale de notre côté et de faire les grandes compétences et de commencer le match avec les fans qui nous encouragent simplement.

Tkachuk a réussi un tour du chapeau et deux passes décisives lors de la demi-finale de l’équipe de l’Atlantique contre la division métropolitaine, égalant un record de points en un seul match pour le format All-Star 3 contre 3. Deux de ces buts ont été aidés par son coéquipier des Panthers pour donner à leur équipe une victoire 10-6 et se qualifier pour affronter la division centrale en finale.

Au moment où Barkov et Tkachuk sont sortis pour la finale du match des étoiles, “Allons-y Panthers!” des acclamations ont été ceinturées tout au long de la FLA Live Arena.

Barkov, le Panther bien-aimé à sa 10e saison, a 14 buts cette année et 33 passes décisives. Il a 234 buts en carrière et 600 points.

AMOUR FRATERNEL

Les frères Matthew Tkachuk et Brady Tkachuk se sont beaucoup affrontés au fil des ans. Mais avec les deux joueurs partant pour la division Atlantique, ils ont pu faire l’expérience de jouer ensemble en tant que 11e groupe de frères à être coéquipiers All-Star.

Les frères ont chacun inscrit un but lors de la demi-finale de samedi entre les divisions Atlantique et Métropolitaine. Et Brady a assisté au but de son frère en finale contre la division centrale.

« Nous avons toujours rêvé de jouer l’un contre l’autre d’une manière ou d’une autre », a déclaré Matthew Tkachuk. “Nous pensions que la meilleure chance serait une affaire de Team USA à un moment donné parce que j’étais dans l’Ouest pour toujours et il était dans l’Atlantique, donc nous n’avons jamais vraiment pensé que c’était une possibilité.”

Matthew, repêché en 2016 par les Flames de Calgary, est un joueur étoile à deux reprises avec 177 buts en carrière et 448 points.

Brady, le plus jeune frère de Tkachuk, a été repêché en 2018 par les Sénateurs d’Ottawa et compte 110 buts en carrière et 243 points.

Les deux étaient All-Stars en 2020 dans leur ville natale de St. Louis. Brady représentait la division Atlantique, tandis que Matthew représentait l’équipe du Pacifique.

MALHÈRES MÉTÉOROLOGIQUES

Il faisait 72 degrés Fahrenheit (22 Celsius) à l’extérieur de la FLA Live Arena lorsque le tournoi All-Star 3 contre 3 a commencé – plus de 50 degrés de plus que l’hôte de 2024, Toronto. Cela ne signifie pas que l’événement de cette année n’a pas eu de problème de météo.

Le NHL All-Star Beach Festival – qui avait des zones où les fans pouvaient tester leurs habiletés au hockey, prendre une photo avec la Coupe Stanley et voir une exposition du Temple de la renommée du hockey, entre autres – n’a pas pu ouvrir samedi.

La pluie du matin a retardé l’ouverture sur la plage de Fort Lauderdale, puis des rafales de vent de 64 km/h (40 mi/h) plus tard dans la journée ont forcé la LNH à la maintenir fermée et à annuler une soirée de surveillance pour le All-Star Game.

Il était ouvert jeudi et vendredi.

Alanis Thames et Stephen Whyno, Associated Press

