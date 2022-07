Les rivaux conservateurs se liguent contre la favorite du leadership Penny Mordaunt dans le but de l’empêcher d’être la prochaine PM

Les TORIES se sont ligués contre la favorite du leadership, Penny Mordaunt, hier soir, dans le but de l’empêcher d’être la prochaine Premier ministre.

Ils se sont unis pour lancer un blitz de boue alors que le concours descendait dans de nouvelles profondeurs d’acrimonie.

Des rivaux ont donné des briefings anonymes contre Penny Mordaunt Crédit : PA

Les alliés de ses deux principaux adversaires ont donné une série de briefings anonymes dans une poussée concertée pour faire dérailler sa campagne.

Dans une moquerie cruelle, une conservatrice senior a déclaré: «Tout ce qu’elle a à offrir, c’est du rouge à lèvres et des cheveux blonds – mais pas de colonne vertébrale ni de cerveau.

“C’est une interprète, pas un Premier ministre.”

Et un ex-ministre a prévenu : « Il ne faut pas se laisser berner par une campagne qui n’est rien d’autre qu’une brochure de relations publiques sur papier glacé.

“Il est clair pour quiconque connaît Penny qu’elle n’est pas équipée pour diriger un parti, sans parler de notre pays.”

Les deux archivistes de Mme Mordaunt – la secrétaire aux Affaires étrangères Liz Truss et l’ancienne ministre de l’Égalité Kemi Badenoch – se battront pour chaque vote.

Mais la ministre du Commerce, Mme Mordaunt, a promis de résister à la tempête.

La course à la direction a rouvert les divisions amères de l’UE. Les Brexiteers se sont unis derrière Mme Truss tandis que les Remainers soutiennent Mme Mordaunt.

Un Brexiteer a déclaré: «Liz a voté Rester mais est maintenant derrière le Brexit et, comme la plupart des convertis, est plus zélé que ceux d’entre nous qui ont soutenu la cause au départ.

“Pour cette raison, les Remainers sont derrière Penny – une affiche pour le Brexit mais qu’ils voient comme un moyen de doper nos armes.”

Mais écrivant pour The Sun dimanche aujourd’hui, Mme Mordaunt a déclaré que sa principale ambition en tant que Premier ministre serait de verser le dividende du Brexit.

Elle dit : “Je suis le Premier ministre que les travaillistes ne veulent pas affronter précisément parce qu’ils savent que ce serait ma mission de tenir cette promesse.”