Les rivaux commentent l’absence de Djokovic à l’US Open

Rafa Nadal dit qu’il est “très triste” que son rival soit absent de l’US Open

Les stars du tennis Rafa Nadal et Daniil Medvedev affirment que la non-participation de Novak Djokovic à l’US Open de ce mois-ci nuira à la compétition, mais ont ajouté que le spectacle doit continuer en l’absence du grand serbe.

Djokovic manquera son deuxième événement du Grand Chelem de l’année après avoir été incapable d’entrer aux États-Unis en raison des règles fédérales qui interdisent aux voyageurs non vaccinés d’entrer dans le pays – un développement qui fait suite à la confrontation difficile de janvier avec les responsables de l’immigration à Melbourne devant l’Australien. Ouvert.

L’ancien numéro un mondial reste une valeur aberrante sur la tournée de tennis en tant que joueur le plus en vue à avoir refusé de se faire vacciner contre Covid-19, bien qu’environ 95% de ses coéquipiers l’aient fait.

C’est une décision qui, à première vue du moins, semble avoir nui à la position de Djokovic dans le sport et a permis à Nadal de prendre une avance dans le Grand Chelem de tous les temps après avoir remporté l’Open d’Australie et l’Open de France.

Djokovic, qui a remporté la couronne de Wimbledon en 2022, devance l’Espagnol d’une victoire majeure (22 contre 21), tandis que l’autre homme du triumvirat des grands du tennis de cette génération, Roger Federer, compte 20 victoires en Grand Chelem à son actif.

Avec une blessure excluant Federer de l’événement à Flushing Meadow et le statut de vaccination de Djokovic faisant de même, le statut de Nadal en tête de la liste du Grand Chelem est assuré pendant encore au moins quelques mois.

Et s’adressant aux médias avant sa tentative de remporter un cinquième US Open, Nadal a déclaré que c’était “triste” que Djokovic ne sera pas en compétition avec lui, mais a ajouté que la star serbe doit accepter les conséquences de ses décisions.

“Je répète ce que j’ai dit de nombreuses fois : le sport, à certains égards, est plus grand que n’importe quel joueur“, a déclaré Nadal. “J’ai raté beaucoup d’événements importants dans ma carrière de tennis à cause de blessures, sans aucun doute. L’année dernière, je n’étais pas là. Il y a deux ans, je n’étais pas là. Le tournoi continue.

“Le monde du tennis (va) continuer, même si ce n’est pas une bonne nouvelle pour tout le monde. Le monde continue et le tennis continuera après moi, après Novak, après Roger.

Malheureusement, je ne pourrai pas me rendre à New York cette fois pour l’US Open. Merci #NoleFam pour vos messages d’amour et de soutien. ❤️ Bonne chance à mes amis joueurs ! Je vais garder la forme et l’esprit positif et attendre une occasion de concourir à nouveau. 💪🏼 A bientôt monde du tennis ! 👋🏼

– Novak Djokovic (@DjokerNole) 25 août 2022