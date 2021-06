Les rivaux chinois de Robinhood se lancent dans l’engouement pour la crypto

Robinhood, qui a lancé le commerce de bitcoin et d’ethereum aux États-Unis au début de 2018, a ajouté 3 millions de clients par mois cette année pour son activité de cryptographie. En avril, le site de trading de crypto-monnaie basé aux États-Unis Coinbase a fait ses débuts sur le Nasdaq.

Cette décision intervient alors que les crypto-monnaies telles que le bitcoin sont revenues sur le devant de la scène ces derniers mois, tandis que les régulateurs chinois ont intensifié leurs efforts pour limiter la spéculation sur le marché. Au cours des dernières semaines, les autorités ont émis de nouveaux avertissements contre le commerce de devises numériques et une répression de l’extraction de bitcoins – un processus informatique gourmand en énergie qui permet aux participants de gagner des bitcoins.

Les sociétés, Futu et Tiger Brokers, ont révélé lors des appels de résultats le mois dernier qu’elles demandaient des licences à Singapour et aux États-Unis qui permettraient aux clients locaux d’échanger des devises numériques.

Futu a gagné 100 000 clients payants à Singapour moins de trois mois depuis son lancement début mars, a déclaré Chen. Il a déclaré qu’environ un quart des nouveaux clients payants au premier trimestre provenaient de Singapour et des États-Unis.

Cependant, les deux sociétés se concentrent de plus en plus sur les marchés en dehors de la Chine continentale. En plus d’interdire essentiellement les transactions yuan-bitcoin, Pékin contrôle étroitement les flux de capitaux hors du continent.

Futu et Tiger Brokers ont tous deux commencé principalement par des employés chinois de grandes entreprises technologiques comme Alibaba et Baidu. Étant donné que ces sociétés sont cotées aux États-Unis, cela a suscité l’intérêt de leurs employés pour la négociation d’actions à l’étranger.

Sur le marché international du commerce de détail, les deux sociétés font face à la concurrence non seulement de Robinhood mais aussi d’acteurs traditionnels tels qu’Interactive Brokers. Futu et Tiger cherchent tous deux à attirer des clients avec un réseau social intégré à l’application où les utilisateurs peuvent échanger des idées de trading et regarder des cours de formation aux investisseurs.

Fin mars, Futu a déclaré avoir 789 652 clients avec des actifs sur leurs comptes de trading, plus de trois fois plus qu’il y a un an.

Tiger a déclaré que le nombre de clients ayant des dépôts avait plus que doublé au premier trimestre par rapport à il y a un an pour atteindre 376 000.