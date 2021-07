Les rivaux chinois cherchent à en profiter

La Cyberspace Administration of China (CAC) a également ordonné aux magasins d’applications en Chine de supprimer Didi du téléchargement, alléguant que la société avait collecté illégalement les données personnelles des utilisateurs. Aucun nouvel utilisateur ne peut s’inscrire.

Quelques jours après le premier appel public à l’épargne de Didi plus tôt ce mois-ci, les régulateurs chinois ont ouvert un examen de la cybersécurité dans l’entreprise.

La semaine dernière, la société de livraison de nourriture Meituan a relancé une application autonome de covoiturage qui avait déjà été retirée des magasins d’applications en 2019.

Un autre rival appelé T3 prévoit de s’étendre dans 15 villes, selon une note interne citée par les médias locaux. T3 est une entreprise de trois grands constructeurs automobiles chinois et est soutenue par les géants de la technologie Tencent et Alibaba. La société a diffusé des publicités sur le service de messagerie WeChat de Tencent, qui compte plus d’un milliard d’utilisateurs. Toute personne qui clique sur les annonces se voit offrir des coupons de réduction pour l’utilisation du service.

Pendant ce temps, Cao Cao, un service de covoiturage géré par le constructeur automobile Geely, offre des remises importantes aux nouveaux utilisateurs de son service.

Didi est devenu l’acteur dominant, avec près de 500 millions d’utilisateurs actifs annuels, grâce à une expansion agressive au fil des ans après le rachat des activités d’Uber en Chine en 2016.

Mais la société a été prise dans la répression par Pékin de ses entreprises technologiques, en particulier alors que les régulateurs renforcent les règles sur la sécurité des données.

Les régulateurs renforcent également leur surveillance de toutes les entreprises chinoises qui souhaitent s’inscrire à l’étranger, comme Didi. Samedi, le CAC a déclaré que toute entreprise disposant des données de plus d’un million d’utilisateurs devait subir un examen de sécurité avant de procéder à une cotation d’actions étrangères.