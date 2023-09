Les rivaux armés du Soudan se battent sur un autre front : la légitimité internationale | Actualités sur les conflits

Abdelrahim Hamdan Dagalo – frère du commandant des Forces de soutien rapide (RSF) soudanaises Mohamed Hamdan « Hemedti » Dagalo et de son adjoint – a vu ses avoirs gelés aux États-Unis, tandis qu’Abdul Rahman Juma, commandant des RSF au Darfour occidental, a été frappé par un interdiction de visa.

Les forces paramilitaires ont ainsi perdu tout espoir d’acquérir une légitimité politique après la sanction du duo le 6 septembre, selon des analystes et des militants.

Tous deux ont été sanctionnés pour violations des droits humains, en particulier pour des atrocités commises dans la province soudanaise du Darfour occidental. Le secrétaire d’État américain Antony Blinken dit Juma a été sanctionné pour avoir ordonné le 15 juin assassinat du gouverneur du Darfour occidental, Khamis Abdallah Abakar.

« Les sanctions sont vraiment un coup dur pour la marque personnelle de la famille Dagalo », a déclaré Kholood Kair, expert soudanais et directeur fondateur de Confluence Advisory.

L’importance de la légitimité

En 2019, les RSF ont lancé un vaste et coûteux effort pour redorer leur image, passant d’une milice violente responsable de nombreuses atrocités dans la région du Darfour à une force bienveillante défendant les appels à la démocratie.

Un soulèvement populaire a renversé l’ancien président soudanais Omar al-Bashir, et RSF a tenté de surfer sur la vague du discours populaire, cooptant des militants des droits de l’homme en leur payant le prix fort et en embauchant des agences de relations publiques pour transformer son image.

Les RSF ont intensifié leur blanchiment de réputation après qu’une guerre civile a éclaté entre les paramilitaires et l’armée le 15 avril. Mais avec les sanctions, ses efforts et son argent pourraient avoir été vains.

« Abdelrahim et Hemedti ont été très conscients d’être sanctionnés parce qu’ils savent que c’est le genre de chose qui vous suit pour le reste de votre vie », a déclaré à Al Jazeera Jonas Horner, un expert indépendant sur le Soudan.

« Ils ont toujours su que la légitimité est très importante s’ils veulent être politiquement pertinents. »

Au-delà de la rééducation ?

Au Darfour occidental, les RSF et les milices arabes alliées ont été accusées d’exécutions sommaires, de violences sexuelles et d’enterrement de cadavres dans des fosses communes, selon des groupes de défense des droits, des témoins et les Nations Unies.

Pourtant Abdelrahim Dagalo refusé », a-t-il déclaré lors d’un entretien avec Sky News Arabia le 7 septembre. Il a affirmé que la violence au Darfour occidental était le résultat d’une « guerre tribale » alimentée par l’armée.

« L’armée est derrière ces crimes [in West Darfur] parce qu’il donne des armes aux tribus. L’armée travaille avec les tribus le soir et leur permet de s’entre-tuer pendant la journée », a affirmé Abdelrahim.

Mais Mohamad Sharif, un avocat spécialisé dans les droits de l’homme qui a fui El-Geneina pour le Tchad en mai, a déclaré que les milices arabes sont armées par les RSF et non par l’armée.

« Il est naturel qu’Abdelrahim Dagalo et RSF nient ce qu’ils ont fait », a-t-il déclaré au téléphone à Al Jazeera. « Mais tous les témoins du Darfour occidental savent que les crimes commis contre eux sont l’œuvre de RSF. »

Sharif a fait référence à l’assassinat d’Abakar, qui a été tué après avoir déclaré qu’un génocide avait lieu au Darfour occidental lors d’une interview avec la chaîne saoudienne Al Hadath.

Il a ajouté qu’un certain nombre d’autres observateurs des droits de l’homme et dissidents avaient été tués.

« Toutes ces violations ciblées sont ordonnées par RSF », a-t-il déclaré à Al Jazeera.

Traitement égal?

L’armée a tenté de présenter le conflit comme une guerre entre l’État et une milice rebelle, plutôt que comme une bataille entre deux camps des forces de sécurité, disent les analystes.

Ainsi, les sanctions américaines contre les RSF soutiennent le discours de l’armée, selon Alan Boswell, expert de la Corne de l’Afrique pour l’International Crisis Group, mais cela ne signifie pas que les diplomates occidentaux ont décidé d’attribuer plus de légitimité à l’armée qu’aux RSF. .

« Je crois comprendre que ces débats ne sont pas résolus, donc je ne donnerais pas trop d’interprétation des sanctions à cet égard », a-t-il déclaré.

Un diplomate occidental, qui n’était pas autorisé à parler aux médias, a déclaré à Al Jazeera que les deux camps devraient être disqualifiés du gouvernement du Soudan et qu’une entité civile devrait prendre le pouvoir après le conflit. Cependant, le diplomate a déclaré : « Je crains que la realpolitik américaine n’intervienne et qu’ils reconnaissent l’armée comme gouvernement du Soudan. »

Khair, de Confluence Advisory, a déclaré que Washington avait deux préoccupations principales : ils ne veulent pas que les RSF battent l’armée ni que les personnalités de l’ère al-Bashir reviennent sur le devant de la scène.

Ces derniers sont issus du mouvement politique islamiste soudanais et soutiennent l’armée.

« Les responsables américains tentent de concilier ces deux préoccupations », a-t-elle déclaré. « Ils s’inquiètent du fait que les RSF – une milice – établissent un gouvernement ou un gouvernement parallèle au Soudan et ils s’inquiètent du fait que les islamistes de l’ère Béchir attirent ou invitent des djihadistes sahéliens dans le conflit. »

Enhardir l’armée

Les sanctions contre les paramilitaires pourraient rendre l’armée moins réceptive aux pourparlers de paix, a déclaré Boswell.

« Il existe certainement un risque que l’armée soudanaise (…) pense que l’opinion mondiale se tourne de plus en plus contre les RSF et se sente donc encouragée à rechercher la victoire sur le champ de bataille », a-t-il déclaré.

Ces derniers jours, l’armée a multiplié les attaques aveugles à Khartoum.

Mercredi, le Département d’État américain a exprimé son inquiétude face au nombre croissant de morts civiles causées par les attaques aériennes.

Le 10 septembre, une attaque aérienne de l’armée a frappé un marché, tuant plus de 40 civils et en blessant environ 70 autres. Des militants ont déclaré que quelques combattants de RSF étaient là, vendant des articles pillés, mais que des centaines de civils vendaient également du jus et du thé pour gagner leur vie. .

Le porte-parole de l’armée, Nabil Abdallah, n’a pas répondu aux questions d’Al Jazeera sur l’incident.

Khair a déclaré que l’armée n’avait clairement aucun scrupule à bombarder des cibles résidentielles, apparemment pour frapper la moindre présence possible des RSF. La différence maintenant, a-t-elle ajouté, est que l’armée pourrait croire qu’elle dispose de suffisamment de soutien interne et externe pour échapper aux représailles.

« Je pense que l’armée se sent vraiment triomphante… et cela pourrait alimenter son mauvais comportement », a-t-elle déclaré.