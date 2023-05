Les rivalités avec Roger Federer, Rafael Nadal et Andy Murray m’ont rendu plus fort : Novak Djokovic

Après s’être frayé un chemin jusqu’aux huitièmes de finale de l’Open d’Italie, Novak Djokovic a déclaré que les rivalités avec Roger Federer, Rafael Nadal et Andy Murray l’avaient rendu plus fort face à des circonstances difficiles.

Djokovic, la tête de série et championne en titre, est entré dans les 16 derniers de l’Open d’Italie mais a dû travailler dur, gagnant contre le Bulgare Grigor Dimitrov, 6-3, 4-6, 6-1 dimanche.

« Heureusement pour moi dans ma carrière, j’ai réussi à gagner plus de matchs que ceux que j’ai perdus alors que je faisais face à des circonstances difficiles. J’ai aussi perdu beaucoup de matches, notamment au début de ma carrière. Pendant quelques années, chaque fois que j’avais besoin de franchir cette dernière étape ou de gagner un Chelem, je n’y parvenais pas, alors j’ai beaucoup appris », a déclaré Djokovic à Eurosport.

Le quatuor – Djokovic, Nadal, Federer et Murray – a été les joueurs dominants pendant la majeure partie des 20 dernières années, remportant 67 titres du Grand Chelem combinés.

Ils se sont engagés dans de nombreuses finales du Grand Chelem et des matchs de haut niveau, et ils ont collectivement dominé le classement mondial n ° 1 de 2004 jusqu’en 2022.

« Je suis devenu plus fort grâce aux rivalités, notamment avec Federer, Nadal et Murray. Il suffit de garder le cap, de rester patient et de croire au processus et au voyage… de comprendre ce qui fonctionne le mieux pour vous, quelle est votre formule gagnante, mentalement, mais aussi physiquement et émotionnellement, puis de vous y tenir », a ajouté le champion du Grand Chelem à 22 reprises. .

Soucieux d’atteindre les quarts de finale de l’Open d’Italie pour la 17e fois en autant d’apparitions, Djokovic affrontera ensuite la tête de série n ° 13, le Britannique Cameron Norrie.

Le Serbe est le champion en titre à Rome et devrait perdre le n ° 1 mondial au profit de Carlos Alcaraz après le tournoi.

