Les Rites du Quand d’Angelica Mesiti : une œuvre ravissante et immersive qui frôle le sublime | Art

Larrane/Sydney vivait une journée parfaite dans les parcs du Domaine, tout en soleil chaud sur les pelouses fraîches et les figuiers. Dans deux jours, ce serait l’équinoxe de printemps, le point de bascule entre les journées d’hiver plus courtes et les journées d’été plus longues.

Mais en bas, dans la galerie souterraine Tank de la galerie d’art de Nouvelle-Galles du Sud, l’hiver allait bientôt arriver. Et puis l’été, tout cela en une demi-heure.

Il s’agissait de la première projection de The Rites of When : une installation audiovisuelle immersive de l’artiste australienne Angelica Mesiti, basée à Paris, surtout connue pour avoir représenté l’Australie à la Biennale de Venise en 2019. Après plus de quatre ans de préparation, il s’agit de la deuxième commande majeure pour le réservoir de pétrole converti sous le nouveau bâtiment de la galerie, après une installation de sculptures dystopiques de l’artiste argentin Adrián Villar Rojas.

Le Tank « n’a jamais sonné aussi bien ». Photographie : Jenni Carter

Depuis son ouverture en décembre 2022, le Tank a accueilli de nombreux projets de grande envergure, dont une exposition Louise Bourgeois, une installation audiovisuelle de l’artiste visuel Jonathan Zawada et du musicien Flume, ainsi que des décors de Solange et André 3000. Mais dans The Rites of When, il a trouvé son égal : une œuvre d’art si méticuleusement conçue et construite pour cet espace idiosyncratique qu’elle ne pourrait exister ailleurs.

Le son joue un rôle essentiel dans ce projet. Comme l’a déclaré Mesiti lors de la présentation médiatique de l’œuvre vendredi dernier : « Cet espace résonne comme une cloche. Il a une résonance très rare, qu’on pourrait trouver dans une cathédrale ou dans une grotte profonde. C’est donc en quelque sorte un instrument. »

Elle a soumis le lieu à des tests sonores rigoureux, qui ont guidé une bande-son sur mesure comprenant de la musique vocale polyphonique (par l’ensemble français entièrement féminin La Mòssa), des percussions corporelles de clics, de claquements et de piétinements (en collaboration avec le chorégraphe Filipe Lourenço) et de la musique électronique (par la productrice et DJ du club Chloé Thévenin).

Le Tank n’a jamais sonné aussi bien – et il place la barre très haut pour les projets futurs.

Visuellement, The Rites of When est souvent tout aussi ravissant – bien que d’une manière qui déroutera les Instagrammers (et même les photographes professionnels) dans leurs efforts pour le capturer. Tout commence dans les étoiles : des images de la galaxie tourbillonnante et étoilée sur sept écrans verticaux monolithiques sont disposées en cercle dans l’espace de 2 200 m². Au cours des 34 minutes suivantes, nous voyageons jusqu’à la Terre et traversons les forêts de pins enneigées d’un hiver européen, puis nous planons comme un drone au-dessus des champs de blé d’été brûlés par le soleil avant de les regarder brûler.

L’œuvre est divisée en deux mouvements, le premier inspiré de l’équinoxe d’hiver et le second de l’équinoxe d’été. Le changement de saison est annoncé par une procession de rue et une danse en cercle qui rappellent les carnavals du solstice d’hiver du sud de l’Europe – avec des références spécifiques aux célébrations communautaires auxquelles Mesiti a assisté en grandissant dans le nord-ouest de Sydney en tant que petite-fille d’agriculteurs migrants calabrais.

Nous terminons avec une rave party et des danseurs géants qui dansent au ralenti sous les lumières stroboscopiques des écrans qui nous entourent. Il y a une libération extatique au point culminant avant de recommencer un autre cycle.

« L’immensité du cosmos et ces paysages épiques sont contrebalancés par les rituels humains. » Photographie : Angelica Mesiti

Mesiti a été commandée en janvier 2020. Quels que soient ses rêves initiaux, la réalité de la pandémie de Covid-19 a profondément façonné l’œuvre finale. Pendant le confinement, elle s’est installée dans la France rurale, où elle a développé une nouvelle appréciation des cycles saisonniers de l’agriculture et des paysages étoilés nocturnes, sans être gênée par la pollution lumineuse de Paris. Elle a appris que depuis l’Antiquité, les sociétés du monde entier utilisent la constellation des Pléiades (connue dans de nombreuses cultures aborigènes sous le nom des Sept Sœurs) pour marquer le changement des saisons et les cycles de récolte.

Le sentiment que « nous faisons partie de quelque chose de commun ». Photographie : Angelica Mesiti

Aux premières loges des vicissitudes de la crise climatique sur l’agriculture, et avec un télescope pointé non seulement vers les étoiles mais aussi vers les miasmes des débris spatiaux fabriqués par l’homme entourant la Terre, Mesiti a réfléchi à la façon dont notre relation à la nature a été déformée au fil du temps, par l’industrie et la technologie.

L’œuvre qui en résulte bascule de la réalité troublante du présent – ​​la forêt artificielle, déconcertante et soignée, cultivée simplement pour être abattue ; les vastes champs de blé, comme une poudrière dans nos étés trop chauds – vers des visions utopiques de rituels pour un avenir dans lequel nous sommes « réaccordés » avec le monde naturel.

L’immensité du cosmos et ces paysages épiques sont contrebalancés par les rituels humains et le sentiment que nous faisons partie de quelque chose de commun – entourés d’un cercle d’interprètes sur les écrans, et avec d’autres membres du public dans un espace qui ressemble à la fois à une forêt et à une cathédrale, avec son haut plafond de sept mètres et sa grille de 125 colonnes de soutien.

Au sein de l’œuvre, certaines séquences sont plus fortes que d’autres (le rituel d’été futuriste est peut-être trop discret – sur le plan sonore et chorégraphique) et dans son ensemble, le « récit » ne semble pas suffisamment cohérent ou propulsif pour retenir facilement l’attention du public pendant les 34 minutes (la galerie suggère aux spectateurs de le regarder du début à la fin).

Mais, dans le meilleur des cas, sa confluence de chorégraphie, de son et de vision frôle le sublime – et réussit parfaitement à créer un rituel extatique pour répondre à nos temps apocalyptiques.