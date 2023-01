Les risques qui définissent la photographie du New York Times Magazine

L’éditeur de photos, Rory Walsh, était au téléphone, envoyant des e-mails et travaillant pour avoir accès aux membres du comité. À la 11e heure, la semaine avant que nous mettions sous presse, nous apprenons que le comité se réunit. En raison des semaines de travail préparatoire qui l’ont précédé, nous avons obtenu l’accès de Philip pour faire un portrait de l’ensemble du comité. C’était exclusif.

Nous savions depuis le début que la représentante Liz Cheney avait une profonde réticence à être photographiée. Elle était la seule à ne pas accorder de séance individuelle à Philip. Elle a accepté de faire partie du tournage de groupe. Qui voulons-nous au premier plan ? Nous voulions Cheney.

Choisir le bon photographe

Les meilleurs photographes doivent être profondément informés de ce qui se déroule devant eux. Je pense que cela définit les gens. Lorsque le brouillon de la décision Dobbs contre Jackson a été divulgué en mai, nous avons commencé à réfléchir à des idées de reportages photo. Jessica Dimson, directrice adjointe de la photographie du magazine, a eu une excellente idée de se concentrer sur le département de médecine materno-fœtale de la Cleveland Clinic, où ils gèrent les grossesses à haut risque. La possibilité pour les médecins d’interrompre une grossesse est l’une des façons dont ils prodiguent des soins.

Vous avez besoin d’un photographe empathique et expérimenté pour entrer dans cette pièce où les femmes vont vivre l’un des moments les plus émouvants de leur vie. J’ai pensé à Stéphanie Sinclair. Elle a consacré sa carrière à couvrir les problèmes qui affectent les femmes, tels que le mariage des enfants et les mutilations génitales. Elle a très soigneusement couvert ces histoires et attiré l’attention sur elles.