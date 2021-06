Les risques liés au changement climatique augmentent, mais des étés longs et chauds stimuleront l’économie, selon les experts

Les risques liés au changement climatique augmentent, mais des étés longs et chauds stimuleront notre économie, estiment les experts.

Un temps de plus en plus chaud menace la sécheresse, les inondations et d’autres perturbations mortelles et une action urgente est nécessaire pour y faire face, disent-ils.

Mais cela pourrait aussi signifier des étés plus longs qui alimenteront un boom du tourisme.

Des récoltes de fruits exceptionnelles et la capacité de produire plus de vin peuvent être des avantages, rapporte le Comité sur le changement climatique.

Et passer plus de temps à l’extérieur nous rendra en meilleure santé, suggère-t-il.

La baronne Brown a déclaré: « Les risques auxquels nous sommes confrontés ne doivent pas être sous-estimés » Crédit : Parlement britannique

La baronne Brown, experte en climatologie, a déclaré : « Les risques auxquels nous sommes confrontés ne doivent pas être sous-estimés.

Elle a déclaré : « Ces risques ne disparaîtront pas à mesure que le monde passera à Net Zero ; beaucoup d’entre eux sont déjà bloqués.

« En comprenant mieux et en se préparant aux changements à venir, le Royaume-Uni peut prospérer, protégeant sa population, son économie et son environnement naturel. »

