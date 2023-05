Les risques d’inondations printanières mettent en évidence le manque d’assurance pour les propriétaires canadiens: des experts

Alors que la saison printanière présente un risque d’inondation plus élevé pour les Canadiens, comme on l’a vu récemment en Colombie-Britannique, les experts affirment que de nombreux propriétaires n’ont toujours pas d’assurance adéquate pour couvrir les dommages causés par les conditions météorologiques extrêmes à leur maison.

«Je dirais que les Canadiens en général ne sont pas vraiment conscients des risques auxquels sont exposés leurs maisons, de l’exposition qu’ils ont aux phénomènes météorologiques extrêmes et des pertes potentielles qu’ils pourraient subir», a déclaré Michelle Laidlaw, vice-présidente associée de The portefeuille national de produits du Groupe Co-operators Ltée.

Les inondations sont le plus grand risque climatique sous-assuré au Canada, a déclaré Victor Adesanya, vice-président des assurances chez DBRS Morningstar, en particulier pendant le dégel printanier. Le BAC a déclaré que plus de 1,5 million de ménages au Canada sont « fortement exposés » au risque d’inondation.

En comparaison, alors que les incendies de forêt en Alberta ont forcé des évacuations et rempli le ciel de fumée, le Bureau d’assurance du Canada a déclaré que l’assurance habitation standard couvre les dommages causés par le feu ainsi que les coûts des évacuations massives.

L’onde de tempête est un autre grand risque sous-assuré, a déclaré Nadja Dreff, vice-présidente principale et responsable de l’assurance canadienne également chez DBRS Morningstar. L’Atlantique est particulièrement exposé aux ondes de tempête, qui ont tendance à survenir à la suite d’ouragans ou d’autres tempêtes de ce type, a déclaré Adesanya.

Les risques pour ces deux événements ne font qu’augmenter avec le changement climatique, a déclaré Dreff.

« Il y a vraiment un besoin pour cette couverture. Et pourtant, nous n’avons toujours pas atteint ce niveau où nous pouvons dire que le secteur de l’assurance est complètement capable de couvrir tous les risques », a-t-elle déclaré.

IBC a déclaré que la couverture contre les inondations terrestres pour les dommages causés par les débordements de plans d’eau n’est généralement couverte qu’avec un complément aux régimes d’assurance. Il peut même ne pas être disponible si vous vivez dans une plaine inondable connue, a-t-il déclaré.

Les polices d’assurance habitation et entreprise ne couvrent pas non plus normalement les inondations côtières ou les inondations causées par les ondes de tempête, a déclaré IBC, ce qui signifie que les dommages causés par la montée des eaux et les vagues causées par les tempêtes ne sont généralement pas couverts.

Mais certains des dommages les plus importants peuvent provenir de ce genre d’événements, comme l’illustre l’ouragan Fiona, qui a frappé des maisons au Canada atlantique l’automne dernier. Selon le BAC, les intempéries ont causé 3,1 milliards de dollars de dommages assurés au Canada en 2022, Fiona ayant coûté 800 millions de dollars.

« Les incidents météorologiques extrêmes, y compris les inondations, sont devenus plus soudains, plus fréquents et plus graves. Et donc, ce que nous voyons, c’est une augmentation des prix, une augmentation du coût de l’assurance pour les Canadiens », a déclaré Laidlaw.

Cooperators est la seule compagnie d’assurance qui offre une couverture contre les ondes de tempête à tous les Canadiens, et pas seulement à ceux qui sont moins à risque, a-t-elle déclaré.

À l’heure actuelle, environ 80% des clients de Cooperators sont couverts contre les ondes de tempête, mais la participation est plus faible dans les zones à haut risque, a déclaré Laidlaw. Par exemple, elle a déclaré que seulement 60 % des clients de Cooperators au Canada atlantique sont couverts contre les ondes de tempête.

Cela peut sembler contre-intuitif, mais c’est probablement parce que les primes d’assurance sont basées sur le risque, a déclaré Laidlaw.

« Là où nous voyons le risque le plus élevé, vous verrez également la prime la plus élevée », a-t-elle déclaré.

Laidlaw a déclaré qu’il était possible qu’il y ait une augmentation de l’intérêt des propriétaires à haut risque alors qu’ils reconstruisaient après les dommages de Fiona, mais cela ne s’est pas encore produit.

Pendant ce temps, le gouvernement fédéral a promis de mettre en place un programme national d’assurance contre les inondations à faible perte, « visant à protéger les ménages à haut risque d’inondation et sans accès à une assurance adéquate ». Le dernier budget fédéral a annoncé 31,7 millions de dollars sur trois ans pour la création du programme, à compter de 2023-2024.

« Ils essaient de combler un vide qui existe depuis un certain temps maintenant », a déclaré Adesanya, bien que la forme que prendra le programme ne soit pas encore claire.

Il existe des programmes dans d’autres pays qui donnent un aperçu des types de modèles possibles, a déclaré Adesanya. Par exemple, le programme national américain d’assurance contre les inondations est piloté par le gouvernement, tandis qu’au Royaume-Uni, il est piloté par l’industrie, les risques étant partagés entre les compagnies d’assurance, a-t-il déclaré.

Le budget fédéral indiquait que le programme comprendrait l’offre de réassurance par l’intermédiaire d’une société d’État fédérale ainsi qu’un programme distinct de subventions d’assurance.

IBC a plaidé en faveur d’un tel programme et a déclaré qu’il devrait aider à accélérer le rétablissement et la reconstruction dans les communautés inondées ainsi qu’à réduire les coûts imprévus des catastrophes pour le gouvernement fédéral.

« Sa mise en œuvre est la mesure la plus importante que le Canada puisse prendre pour mieux se préparer aux impacts du changement climatique », a déclaré l’organisation dans un communiqué de presse.

Rosa Saba, La Presse canadienne

Assurance inondations BC 2021