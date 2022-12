Les risques de radiation des actions sont évités alors que les États-Unis ont accès aux documents d’audit des entreprises technologiques chinoises

Hong Kong

CNN

—



Les régulateurs américains ont obtenu pour la première fois un accès complet aux audits des entreprises chinoises, réduisant ainsi le menace que des géants de la technologie comme Alibaba (BABA) et JD.com (JD) pourraient être expulsé des bourses américaines.

Cette annonce marque une avancée majeure dans une impasse de plusieurs années sur la manière dont les entreprises chinoises cotées à Wall Street devraient être réglementées. Ce sera un énorme soulagement pour ces entreprises et les investisseurs qui y ont investi des milliards de dollars.

“Pour la première fois dans l’histoire, nous sommes en mesure d’effectuer des inspections et des enquêtes complètes et approfondies pour éliminer les problèmes potentiels et tenir les entreprises responsables de les résoudre”, a déclaré Erica Williams, présidente du Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB). une déclaration jeudi, ajoutant qu’un tel accès était “historique et sans précédent”.

Plus de 100 entreprises chinoises – dont Alibaba, JD.com et Baidu – avaient été identifiées par le régulateur américain des valeurs mobilières comme risquant une radiation en 2024 si elles ne remettaient pas les audits de leurs états financiers.

Vendredi, le régulateur chinois des valeurs mobilières a déclaré qu’il était impatient de travailler avec les responsables américains pour continuer à promouvoir la future supervision de l’audit des sociétés cotées aux États-Unis.

“Nous avons toujours préconisé de résoudre les problèmes de supervision des audits sur les cotations transfrontalières par le biais de mécanismes de coopération réglementaire”, a déclaré la China Securities Regulatory Commission. dit dans un communiqué.

Il y a plus de 260 entreprises chinoises cotées sur les bourses américaines, avec une capitalisation boursière combinée de plus de 770 milliards de dollars, selon des calculs récents publiés par la Commission d’examen de l’économie et de la sécurité entre les États-Unis et la Chine.

Mais les investisseurs sont souvent confrontés à un manque de transparence en ce qui concerne les actions chinoises. Les régulateurs américains demandent depuis longtemps l’accès aux livres de ces entreprises, mais Pékin a résisté à un tel examen minutieux, invoquant des préoccupations de sécurité nationale.

Les États-Unis avaient accru la pression en adoptant une loi en décembre 2020 obligeant les entreprises chinoises cotées aux États-Unis à ouvrir leurs livres aux organismes de surveillance. S’ils ne se conformaient pas aux exigences pendant trois années consécutives, ils seraient radiés.

En août, la Chine a finalement accepté de laisser les responsables américains inspecter les travaux d’audit de ces cabinets.

Dans le communiqué de vendredi, le PCAOB a déclaré avoir inspecté les audits de huit sociétés chinoises réalisés par KPMG Huazhen LLP en Chine et PricewaterhouseCoopers à Hong Kong. Le conseil finalisera les rapports d’inspection et les rendra publics dès l’année prochaine.

“C’est le début de notre travail d’inspection et d’enquête sur les entreprises en Chine, pas la fin”, a déclaré Williams dans le communiqué.

Elle a ajouté que le chien de garde continue d’exiger un accès complet en Chine continentale et à Hong Kong à l’avenir.