Les risques de mastication de glace « extrêmement douloureux » révélés par les dentistes

Les dentistes partagent les risques liés à la mastication de la glace, avertissant que cela peut entraîner des dents ébréchées ou fracturées et une sensibilité accrue aux températures chaudes et froides.

« L’émail des dents est constitué de structures en forme de bâtonnets composées de milliers de cristaux microscopiques », a déclaré le Dr Roopali Kulkarni, docteur en médecine dentaire et porte-parole des consommateurs de l’American Dental Association. expliqué à USA Today cette semaine. « La glace est également considérée comme un cristal, donc lorsque vous poussez deux cristaux l’un contre l’autre avec force, l’un d’eux cède. »

La consommation compulsive de glace est appelée pagophagie. On l’appelle « une forme courante mais rarement signalée de pica », un trouble psychologique dans lequel les gens avalent fréquemment des aliments non alimentaires. Getty Images

Les gens peuvent mâcher de la glace par ennui, faim ou stress, pour arrêter de fumer, pour satisfaire les envies de grossesse ou simplement parce qu’ils aiment le son du craquement. Ils ne réalisent peut-être même pas qu’ils le font, surtout en été.

La consommation compulsive de glace s’appelle la pagophagie, qui a longtemps été liée à l’anémie ferriprive. On ne sait pas combien de personnes souffrent de cette maladie… un article de journal l’appelait une « forme courante mais rarement signalée de pica », un trouble psychologique dans lequel les gens avalent fréquemment des articles non alimentaires.

Les gens peuvent mâcher de la glace par ennui, faim ou stress, pour arrêter de fumer, pour satisfaire les envies de grossesse ou simplement parce qu’ils aiment le son du craquement. Getty Images

Certaines personnes ont mis à nu leur habitude de mâcher de la glace sur les réseaux sociaux. Une communauté Reddit appelée Ice Chewers Anonymous compte 8 400 membres qui partagent comment ils obtiennent la « glace parfaite ».

Quelle que soit la raison, les dentistes veulent que vous arrêtiez de mâcher de la glace. Certains se sont même tournés vers TikTok pour montrer avec des détails horribles que peut-il arriver si vous continuez cette habitude.

Mâcher des substances dures peut entraîner des microfractures dentaires, Le Dr Gretchen Yarborough a mis en garde dans un message d’intérêt public l’année dernière.

« Ces microfractures se propageront avec le serrage, le grincement et le temps », a expliqué le dentiste de Caroline du Sud. « Fracturer une dent est extrêmement douloureuse et le traitement consiste en une extraction, une greffe osseuse et la pose d’un implant. »

Ce n’est que la pointe de l’iceberg.

Le Dr Natalie Peterson, docteur en chirurgie dentaire à l’école de médecine dentaire de l’Université du Minnesota, a déclaré à USA Today que le froid de la glace pourrait causer des problèmes pour les obturations et les couronnes car elles « peuvent avoir des taux d’expansion et de contraction différents en raison des changements de température ». par rapport à votre dent naturelle.

Si vous mâchez de la glace, vous pouvez essayer de vous arrêter de plusieurs manières. Getty Images

Pour ceux qui hésitent à arrêter de fumer, les experts recommandent laisser la glace fondre sur votre langue au lieu de la grignoter ou renoncer complètement à la glace dans les boissons pour éviter la tentation.

Les barbotines ou les cornets de neige sont beaucoup plus doux pour les dents. Ceux qui ont encore envie de croquant peuvent envisager de passer aux mini-carottes ou aux tranches de pomme.