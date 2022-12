Les risques de décès prématuré augmentent après une blessure grave liée à l’alcool

“En plus d’être blessées par des choses comme des accidents de voiture et des chutes, certaines personnes peuvent être blessées lors de bagarres ou même s’automutiler après avoir bu”, a-t-elle déclaré dans un communiqué de presse.

Pour l’étude, elle et ses collègues ont examiné 10 millions de visites aux urgences entre 2009 et 2012 par des résidents californiens âgés de 10 ans et plus.

Parmi ceux-ci, plus de 262 000 ont subi une blessure qui n’était pas mortelle au départ et avaient soit un diagnostic de trouble lié à la consommation d’alcool, soit étaient en état d’ébriété à l’époque.

Au total, près de 77 % des blessures étaient involontaires, selon les dossiers. Un autre 13,2% étaient dus à des voies de fait; 7,9 % à l’automutilation et 2,1 % avec une intention indéterminée.

Plus de 13 000 de ces patients sont décédés dans les 12 mois suivant leur visite à l’hôpital, soit 5 % du groupe. Le taux de mortalité était de près de 5 205 pour 100 000.

C’était plus de cinq fois le taux pour le reste de la population californienne, apparié pour l’âge, le sexe, la race et l’origine ethnique.

“Les blessures associées aux troubles liés à la consommation d’alcool sont un problème de santé publique à part entière, mais nous savons maintenant qu’elles sont également associées à un risque de décès considérablement accru”, a déclaré Goldman-Mellor. “La plupart des gens qui luttent contre l’abus d’alcool ne reçoivent pas l’aide dont ils ont besoin.”