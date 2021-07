Les risques de chaleur s’ajoutent aux défis des Jeux olympiques touchés par une pandémie

Chaleur torride, humidité dégoulinante et masques faciaux: ça va être une sueur Jeux olympiques de Tokyo et bien que les mesures contre les coronavirus soient la priorité absolue, le coup de chaleur reste un risque sérieux, avertissent les experts.

Bien avant que la pandémie n’oblige le report de Tokyo 2020, la chaleur estivale brutale de la capitale japonaise était le principal problème de santé des organisateurs.

Alors que les Jeux se sont déroulés dans des endroits plus chauds ou plus humides que Tokyo, notamment Athènes et Pékin, les étés moites du Japon offrent les deux, dans une combinaison désagréable et parfois mortelle.

Les organisateurs ont déplacé le marathon olympique et les courses sur l’île septentrionale d’Hokkaido, dans l’espoir de dépasser les températures pouvant atteindre 37 degrés Celsius et l’humidité de plus de 80 %.

Et avec les fans désormais bannis de presque tous les événements des Jeux en raison de craintes de virus, le risque que de grandes foules grésillent au soleil n’est plus un problème.

Mais les athlètes, qui auront peu de temps pour s’acclimater car ils ne sont autorisés à arriver que juste avant la compétition, pourraient encore en souffrir.

« La tenue des matchs en juillet et août… était un problème sérieux même avant la pandémie de coronavirus », a récemment déclaré aux journalistes Haruo Ozaki, président de l’Association médicale de Tokyo.

« Il y a toujours des risques élevés de coup de chaleur lors d’événements tels que la marche compétitive, le triathlon et le beach-volley », même après avoir déplacé le marathon et la marche, a-t-il averti.

Lors des épreuves tests de l’été 2019, les organisateurs ont déployé diverses mesures anti-chaleur : 1 360 tonnes de glace pour rafraîchir les athlètes, des tentes pour l’ombre, des glaces pour les bénévoles et les amateurs de brume et de la neige artificielle pour les spectateurs.

Malgré cela, plusieurs personnes ont été soignées pour un coup de chaleur présumé lors d’une épreuve de beach volley et 10 personnes, dont des athlètes, sont tombées malades lors d’une épreuve test d’aviron.

Ironiquement, Tokyo a remporté sa candidature pour accueillir les Jeux olympiques, battant ses rivaux dont Doha, en partie en se vantant de son temps « doux ».

Mais la ville est connue pour son été étouffant depuis des années. La dernière fois qu’il a accueilli les Jeux, en 1964, l’événement a été déplacé en octobre pour vaincre la chaleur.

Et il n’a fait que s’intensifier ces dernières années, le changement climatique et l’urbanisation exacerbant la tendance, selon les experts.

« Impossible d’éliminer le risque »

Un rapport publié fin mai par l’Association britannique pour le sport durable (BASIS) a averti que « la chaleur intense et les niveaux élevés d’humidité sont une menace pour les athlètes aux Jeux olympiques de Tokyo en 2021 ».

La rameuse britannique Melissa Wilson a déclaré au rapport qu’elle estimait que son sport « approchait d’une zone de danger » compte tenu de la hausse des températures lors d’événements à travers le monde.

« C’est un moment horrible quand vous voyez des athlètes franchir la ligne d’arrivée, leurs corps se replier dans un épuisement total puis ne pas se relever », a-t-elle déclaré.

Avant la pandémie de 2019, plus de 71 000 personnes ont demandé des soins d’urgence pour un coup de chaleur à travers le Japon, avec 118 décès au cours de la période juin-septembre.

Et même en 2020, avec moins de personnes en déplacement, les cas de soins d’urgence s’élevaient à un peu moins de 65 000 avec 112 décès.

Les médecins de Tokyo ont averti les organisateurs que les urgences médicales pendant la compétition – y compris les coups de chaleur – pourraient détourner les ressources de la réponse nationale aux coronavirus.

La pandémie pourrait compliquer les choses, avec des règles exigeant que les athlètes « portent un masque facial à tout moment, sauf lors de l’entraînement, de la compétition, de la nourriture, de la boisson, du sommeil ou lors des entretiens ».

Un responsable de Tokyo 2020 a déclaré à l’AFP que les règles seraient « flexibles selon la situation » compte tenu des risques de coup de chaleur – permettant aux gens de sortir sans masque lorsqu’ils sont « à l’extérieur et capables de se tenir à deux mètres des autres ».

Les masques par temps chaud pourraient rendre les gens malades et avoir des difficultés à respirer, « même s’il ne s’agit pas d’un coup de chaleur au sens strict », a déclaré Shoko Kawanami, professeur à l’Université de la santé au travail et de l’environnement dans l’ouest du Japon.

« Il est important que les spectateurs et les bénévoles enlèvent leurs masques s’ils se sentent mal à l’aise… en s’assurant qu’ils se tiennent à distance de la foule.

L’agence météorologique japonaise prévoit que cette période juillet-août à Tokyo sera plus chaude que la moyenne, et même une petite augmentation de la température « aura un impact majeur sur la sécurité de l’événement », Ben Bright, entraîneur-chef de la Fédération britannique de triathlon. , a déclaré le rapport BASIS.

« Il n’est pas possible d’éliminer le risque. »

