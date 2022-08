Les risques de catastrophe climatique sont ignorés, selon les scientifiques

Les experts ignorent les pires scénarios catastrophiques possibles du changement climatique, y compris l’effondrement de la société ou l’extinction potentielle des humains, même si peu probable, selon un groupe de scientifiques de haut niveau.

Onze scientifiques du monde entier demandent au Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat des Nations Unies, l’organisation mondiale des sciences du climat faisant autorité, de rédiger un rapport scientifique spécial sur les « changements climatiques catastrophiques » afin de « mettre en évidence les enjeux d’un pire scénario.” Dans leur article de perspective dans les Actes de l’Académie nationale des sciences de lundi, ils soulèvent l’idée de l’extinction humaine et de l’effondrement de la société mondiale dans la troisième phrase, la qualifiant de “sujet dangereusement sous-exploré”.

Les scientifiques ont dit qu’ils ne disaient pas que le pire allait arriver. Ils disent que le problème est que personne ne sait à quel point une « fin de partie climatique » est probable ou improbable et que le monde a besoin de ces calculs pour lutter contre le réchauffement climatique.

“Je pense qu’il est très peu probable que vous voyiez quoi que ce soit proche de l’extinction au cours du siècle prochain, simplement parce que les humains sont incroyablement résistants”, a déclaré l’auteur principal de l’étude, Luke Kemp, du Center for the Study of Existential Risk de l’Université de Cambridge en Angleterre. . “Même si nous avons 1% de chances d’avoir une catastrophe mondiale, de disparaître au cours du siècle à venir, ce 1%, c’est bien trop élevé.”

Les scénarios climatiques catastrophiques “semblent suffisamment probables pour justifier l’attention” et peuvent conduire à des systèmes de prévention et d’alerte, a déclaré Kemp.

De bonnes analyses des risques tiennent compte à la fois de ce qui est le plus probable et du pire qui pourrait arriver, ont déclaré les auteurs de l’étude. Mais en raison du recul des non-scientifiques qui rejettent le changement climatique, la science climatique dominante s’est concentrée sur l’examen de ce qui est le plus probable et aussi de manière disproportionnée sur des scénarios de réchauffement à basse température qui se rapprochent des objectifs internationaux, a déclaré le co-auteur Tim Lenton, directeur de le Global Systems Institute de l’Université d’Exeter en Angleterre.

Il n’y a, a déclaré Lenton, “pas assez d’emphase sur la façon dont les choses, les risques, les gros risques, pourraient vraisemblablement mal tourner”.

C’est comme un avion, dit Lenton. Il est extrêmement probable qu’il atterrira en toute sécurité, mais c’est uniquement parce que tant d’attention a été accordée au calcul du pire scénario, puis à la manière d’éviter un accident. Cela ne fonctionne que si vous recherchez ce qui pourrait mal tourner et que cela n’est pas assez fait avec le changement climatique, a-t-il déclaré.

“Les enjeux peuvent être plus élevés que nous ne le pensions”, a déclaré le doyen de l’environnement de l’Université du Michigan, Jonathan Overpeck, qui ne faisait pas partie de l’étude. Il craint que le monde « ne tombe » sur des risques climatiques dont il n’a pas connaissance.

Lorsque les organisations scientifiques mondiales se penchent sur le changement climatique, elles ont tendance à se contenter de regarder ce qui se passe dans le monde : conditions météorologiques extrêmes, températures plus élevées, fonte des calottes glaciaires, montée des mers et extinctions de plantes et d’animaux. Mais ils ne tiennent pas suffisamment compte de la façon dont ceux-ci se répercutent dans les sociétés humaines et interagissent avec les problèmes existants – comme la guerre, la faim et la maladie – ont déclaré les auteurs de l’étude.

“Si nous ne regardons pas les risques croisés, nous serons douloureusement surpris”, a déclaré Kristie Ebi, professeure de santé publique et de climat à l’Université de Washington, co-auteur qui, comme Lenton, a participé aux évaluations du climat mondial des Nations Unies.

C’était une erreur que les professionnels de la santé avaient commise avant le COVID-19 lors de l’évaluation d’éventuelles pandémies, a déclaré Ebi. Ils ont parlé de la propagation des maladies, mais pas des blocages, des problèmes de chaîne d’approvisionnement et des économies en spirale.

Les auteurs de l’étude ont déclaré qu’ils s’inquiétaient davantage de l’effondrement de la société – guerre, famine, crises économiques – lié au changement climatique que des changements physiques de la Terre elle-même.

Les climatologues extérieurs et les experts en risques étaient à la fois accueillants et méfiants à l’idée de se concentrer sur le pire du pire, même si beaucoup rejettent les discours catastrophiques sur le climat.

« Je ne crois pas que la civilisation telle que nous la connaissons sortira de ce siècle », a déclaré Andrew Weaver, climatologue à l’Université de Victoria, ancien législateur de la Colombie-Britannique pour le Parti vert, dans un courriel. “Les humains résilients survivront, mais nos sociétés qui se sont urbanisées et sont soutenues par l’agriculture rurale ne le feront pas.”

Le climatologue Zeke Hausfather de la société technologique Stripe et Berkeley Earth a critiqué dans le passé les climatologues pour avoir utilisé des scénarios futurs d’augmentation considérable de la pollution par le carbone alors que le monde n’est plus sur la voie d’un réchauffement plus rapide. Pourtant, il a déclaré qu’il était logique d’examiner des scénarios catastrophiques “tant que nous veillons à ne pas confondre le pire des cas avec le résultat le plus probable”.

Parler de l’extinction des humains n’est pas “un moyen de communication très efficace”, a déclaré Kim Cobb, climatologue à l’Université Brown. “Les gens ont tendance à dire immédiatement, eh bien, c’est juste, vous savez, un signe de bras ou une propagande apocalyptique.”

Ce qui se passe avant l’extinction est déjà assez grave, a-t-elle déclaré.

Le co-auteur Tim Lenton a déclaré que la recherche des pires scénarios ne pouvait trouver aucune raison de s’inquiéter : « C’est peut-être que vous pouvez complètement exclure un certain nombre de ces mauvais scénarios. Eh bien, cela vaut vraiment la peine de passer votre temps à le faire. Ensuite, nous devrions tous remonter le moral un peu.

___

Suivez la couverture climatique et environnementale d’AP sur https://apnews.com/hub/climate-and-environment

___

Suivez Seth Borenstein sur Twitter à @borenbears

___

La couverture climatique et environnementale de l’Associated Press reçoit le soutien de plusieurs fondations privées. En savoir plus sur l’initiative climatique d’AP ici. L’AP est seul responsable de tout le contenu.

Seth Borenstein, Associated Press