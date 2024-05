Les risques cachés à long terme de la transition de genre chez les jeunes

Nouvelle recherche dans le Journal international d’urogynécologie soulève de sérieuses inquiétudes quant à l’utilisation de testostérone chez les patientes trans-identifiées. Les chercheurs ont découvert que 94 % des patients étudiés avaient développé un dysfonctionnement du plancher pelvien depuis le début de la testostérone. De plus, 87 % souffraient de problèmes de contrôle de la vessie ; 53 % ont signalé un dysfonctionnement sexuel, comme des douleurs pendant les rapports sexuels ; et 74 % ont déclaré avoir rencontré des problèmes de selles, tels que la constipation ou l’incontinence fécale.

Dans un entretien avec le Télégraphe, la physiothérapeute Elaine Miller a averti que les jeunes femmes adultes prenant de la testostérone semblent être sur « exactement la même trajectoire » que les femmes ménopausées – sauf qu’elles rencontrent ces problèmes 20 ou 30 ans avant la date prévue. Miller a parlé des conséquences néfastes que de telles complications peuvent avoir sur la vie d’une personne : « Se mouiller est quelque chose qui n’est tout simplement pas socialement acceptable, et cela empêche les gens de faire de l’exercice, cela les empêche d’avoir des relations intimes, cela les empêche de voyager, cela a des répercussions négatives sur la vie d’une personne. impacts du travail.

Il existe un sérieux décalage entre les nouvelles preuves des risques et des préjudices de la transition et la manière dont les jeunes perçoivent ces interventions. Dans les espaces en ligne que j’étudie, les jeunes parlent de leur corps en utilisant un langage désinvolte et souvent dédaigneux, comme s’ils se lançaient dans un projet de rénovation de maison à faire soi-même. Ils expliquent qu’ils préfèrent que leur corps fonctionne au « T » (testostérone) et non au « E » (œstrogène). Ils ridiculisent la puberté en la qualifiant d’« empoisonnement aux œstrogènes » ou d’« empoisonnement à la testostérone ». Ils sont également étonnamment éloignés des fonctions naturelles de leur corps, cherchant toujours de nouveaux euphémismes pour cacher des réalités inconfortables, comme la jeune femme qui a écrit qu’elle ne pouvait faire face à la « dysphorie » provoquée par ses règles qu’en « les voyant dans un[n] impersonnel et logique [sic]pensant généralement « Le cycle est en train de se produire sur ce vaisseau. »