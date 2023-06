Les risques augmentent pour Poutine alors que la contre-offensive ukrainienne commence

Commentez cette histoire Commentaire

Les risques politiques augmentent pour Vladimir Poutine alors que l’armée ukrainienne lance son assaut tant attendu pour déloger la Russie du territoire qu’elle a saisi illégalement l’année dernière, le président russe reconnaissant le « potentiel offensif » de Kiev. L’élite russe est nerveuse au sujet de la puissance de feu de l’armement occidental de l’Ukraine, disent les initiés, et cela fait craindre que le pont terrestre que Moscou a creusé à travers le sud-est de l’Ukraine vers la Crimée puisse être rompu, causant d’importants revers militaires et moraux au Kremlin.

En outre, les luttes intestines entre les dirigeants du champ de bataille, les attaques de drones sur Moscou et une série d’incursions sans précédent de groupes paramilitaires dans les régions de l’ouest de la Russie limitrophes de l’Ukraine soulèvent la question de savoir si Poutine peut contrôler la situation, selon plusieurs membres de l’élite russe, qui se sont exprimés sur la condition de l’anonymat par crainte de représailles.

« C’est un sérieux défi pour les autorités », a déclaré un membre bien connecté des cercles diplomatiques russes.

Des signes de tension croissante sont apparus ce mois-ci lorsqu’un membre influent du parlement russe, Konstantin Zatulin, qui est proche des hauts gradés de l’agence de renseignement russe, le Service fédéral de sécurité, a déclaré lors d’une conférence sur l’avenir de l’Ukraine que la Russie avait jusqu’à présent échoué dans tous ses objectifs de guerre et que certains d’entre eux étaient devenus « insensés ».

« Quels étaient les objectifs annoncés au début de l’opération militaire spéciale ? a demandé Zatulin, en utilisant le terme du Kremlin pour la guerre. « Vous vous souvenez tous de la dénazification, de la démilitarisation, de la neutralité pour l’Ukraine et de la défense des habitants de Donetsk et Louhansk. Sur lesquels de ces points avons-nous obtenu des résultats aujourd’hui ? Pas une. »

Le porte-parole de Zatulin n’a pas répondu aux demandes de commentaires supplémentaires.

Alors que la Russie revendique Bakhmut, l’Ukraine comptabilise le coût en vies et en membres perdus

« L’ambiance est très sombre parmi l’élite », a déclaré Tatyana Stanovaya, la fondatrice de R-Politik, une société d’analyse politique. « Ils ne comprennent pas quels sont les plans de Poutine et doutent qu’il gère la situation de manière adéquate. Cela dure depuis longtemps, mais l’inquiétude monte.

Le membre bien connecté des cercles diplomatiques russes qui reste en contact avec des responsables gouvernementaux a déclaré que l’ambiance s’était assombrie la semaine dernière après l’émergence de propositions occidentales pour des accords de sécurité à long terme pour l’Ukraine. Cela fournirait à Kiev des approvisionnements en armes garantis sur une période de plusieurs années comme alternative à une adhésion immédiate à l’OTAN.

« Cela détermine la principale préoccupation des dirigeants russes », a déclaré cette personne. « Si des armes contemporaines sont fournies et que l’armée ukrainienne est modernisée, alors – même sans adhésion formelle – l’Ukraine sous cette forme peut représenter une menace existentielle pour la Russie. »

« Il me semble que c’est un stimulant supplémentaire pour que la Russie poursuive l’opération militaire », a-t-il ajouté.

Poutine avait semblé compter sur une diminution de la détermination occidentale à soutenir l’Ukraine, en particulier avec une élection présidentielle en 2024 aux États-Unis, où une minorité de républicains se sont opposés au maintien de niveaux élevés d’aide à l’Ukraine. À Moscou, cette hypothèse s’érode, disent les initiés.

« Des signaux modestes » sont apparus indiquant que la Russie pourrait être disposée à faire des compromis, a déclaré le membre bien connecté des cercles diplomatiques russes. Margarita Simonyan, la dirigeante généralement belliciste de RT, la chaîne de télévision de propagande d’État russe, a appelé ce mois-ci à geler le conflit sur les lignes de front actuelles avec des référendums qui se tiendront dans les territoires saisis pour savoir si les habitants veulent faire partie de Russie ou Ukraine. Sinon, a-t-elle averti, l’Ukraine utiliserait certainement les armes à longue portée qu’elle recevait des alliés occidentaux pour frapper le territoire russe.

« C’est déjà une certaine révision de la position officielle russe », a déclaré le membre des cercles diplomatiques russes.

Mais d’autres ont averti que les paroles de Simonyan ne représentaient rien de plus qu’un nouveau stratagème de propagande du Kremlin, car toute tentative de geler le conflit sur les lignes actuelles ne visait qu’à donner plus de temps à l’armée russe pour se réarmer et attaquer à nouveau.

« Tout le monde au Kremlin comprend le danger de la contre-offensive ukrainienne », a déclaré Stanovaya. « Geler la situation est très pratique, car c’est exactement ce qui donnera à Poutine le temps dont il a besoin pour que l’Ukraine et l’Occident perdent leur zèle et leur unité militaires.

Le puissant arsenal américain pour la contre-offensive ukrainienne

Même si les régions frontalières russes telles que Belgorod ont subi une intensification des bombardements et des attaques de drones ces derniers jours, le Kremlin a cherché à minimiser l’impact des incursions et a réduit au minimum toute couverture des attaques à la télévision d’État. Pourtant, le ressentiment monte.

« Combien de temps cela va-t-il durer !!! Premièrement, les zones frontalières… maintenant la périphérie de Belgorod », a déclaré un habitant de la région dans des commentaires en ligne. « Nous avons soutenu l’opération militaire spéciale parce que nous pensions qu’elle éloignerait ces mauvais esprits de nos frontières, mais c’est tout le contraire qui s’est produit. »

Un autre habitant a demandé : « Qu’en pense Poutine ? Que décide-t-il ?

Les attaques de drones à Moscou ciblant des complexes résidentiels cossus abritant des membres de l’élite russe commencent à « avoir un impact psychologique très sérieux sur les gens », a déclaré un homme d’affaires russe, d’autant plus que dans la capitale, la guerre avait jusqu’à récemment souvent semblé n’être qu’un bruit de fond. . La vague d’attaques pourrait renforcer la position des faucons appelant à la loi martiale et à la fermeture des frontières de la Russie, et accroître les querelles entre ceux qui cherchent à sécuriser leurs positions et leurs richesses, a-t-il déclaré.

Les tirades publiques d’Evgeniy Prigozhin, le patron du groupe de mercenaires Wagner et proche allié de Poutine, contre les dirigeants de l’armée russe pour les échecs de la guerre servent à « se défouler » et ont lieu avec la permission de Poutine parce que la critique est canalisée par quelqu’un qui présente lui-même en tant que patriote, a déclaré Stanovaya.

Mais « à un moment donné », a déclaré Sergei Markov, un consultant politique lié au Kremlin, les luttes intestines entre les factions de l’élite autour de Poutine « pourraient devenir incontrôlables ».

Le Kremlin cherche à minimiser les attaques transfrontalières car il est conscient qu’elles ne sont probablement qu’une tentative de Kiev de détourner les troupes russes de la défense des positions de première ligne, a déclaré Markov. La Russie s’est plutôt concentrée sur la tentative de vaincre la contre-offensive ukrainienne, puis sur la saisie de l’opportunité présentée par un adversaire affaibli pour prendre plus de terres, a-t-il déclaré.

La Russie espère que les mois qu’elle a eus pour se préparer à la contre-offensive ukrainienne permettront de sécuriser ses positions. Il a passé des mois à construire des positions défensives et à poser des champs de mines, forçant l’armée ukrainienne à s’approcher de la ligne de front « en colonnes », qui jusqu’à présent ont été faciles à repérer et à cibler avec des frappes d’artillerie, a déclaré Markov.

Mais derrière cette analyse, a déclaré Markov, se cache une inquiétude quant à une répétition potentielle des problèmes qui ont conduit à la retraite chaotique de la Russie autour de Kharkiv l’automne dernier, lorsqu’une mauvaise gestion et des communications inadéquates entre les unités ont conduit à de « gros problèmes » et à l’effritement de la résolution russe.

Plus la guerre dure, plus le conflit « devient une affaire personnelle pour les Russes » et plus il devient difficile d’envisager un retrait des forces russes, quelle que soit la compréhension parmi l’élite russe que le lancement de l’invasion était une énorme erreur, a déclaré un milliardaire russe.

« Si votre parent meurt, vous voulez venger sa mort. Personne ne se soucie de savoir qui a commencé », a-t-il déclaré. « Tout le monde comprend que la guerre n’a pas atteint ses objectifs. Mais cela ne va pas influencer le déroulement de la guerre. Il est très difficile de s’arrêter. … Tout dépend du résultat de la contre-offensive.

Stanovaya était largement d’accord, mais a déclaré que si Poutine, pour l’instant, est immunisé contre la fièvre de la guerre et par la ferme conviction de la plupart de l’élite moscovite que la Russie ne peut pas perdre parce qu’elle possède des armes nucléaires, le cours du conflit pourrait encore avoir des conséquences imprévues pour le position du président.

« Si la Russie perd le couloir vers la Crimée, ce sera un coup très dur », a-t-elle déclaré. « Tout le monde comprend à quel point c’est important pour Poutine, et cela signifiera que Poutine n’a pas encore calculé la situation correctement et encore une fois pas géré la situation. Cela signifiera un échec très grave.