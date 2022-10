Les richesses de Rishi Sunak : comment se comparent-elles aux autres leaders mondiaux ?

Alors que l’ancien chef du Trésor britannique Rishi Sunak se prépare à prendre le relais de Liz Truss, pour devenir le prochain Premier ministre britannique, il sera désormais le premier Premier ministre de couleur du pays et à 42 ans, le plus jeune en 200 ans.

Il est aussi riche. Estimé à environ 1,1 milliard de dollars canadiens (730 millions de livres) par la liste Sunday Times Rich, lui et sa femme valent presque deux fois plus que la reine Elizabeth II, dont la valeur personnelle était estimée à environ 657 millions de dollars canadiens par Forbes.

Sunak a d’abord fait fortune grâce à son travail à la banque d’investissement Goldman Sachs en tant que gestionnaire de fonds spéculatifs aux États-Unis, où il a rencontré sa femme, Akshata Murty. Murty est la fille du milliardaire fondateur du géant indien de la technologie Infosys et détient une participation géante dans l’entreprise, et la plus grande partie de la fortune de Sunak est liée à sa femme.

Le futur Premier ministre britannique possède également un portefeuille de quatre propriétés d’une valeur de plus de 23 millions de dollars canadiens réparties à travers le monde, selon The Guardian.

La richesse de Sunak a déjà soulevé des sourcils à Downing Street, en particulier en avril, lorsqu’il est apparu que Murty ne payait pas d’impôt britannique sur ses revenus à l’étranger. La pratique était légale, mais elle a été critiquée à une époque où Sunak augmentait les impôts en tant que chef du Trésor.

Maintenant qu’il est l’un des dirigeants les plus riches du monde, comment se compare-t-il aux dirigeants populaires d’autres pays ? Voici leurs valeurs estimées :

CANADA : LE PM JUSTIN TRUDEAU VAUT 1,2 MILLION DE DOLLARS

La campagne de Justin Trudeau à la direction libérale en 2013 a révélé au Ottawa Citizen que sa fortune personnelle valait 1,2 million de dollars canadiens.

La plupart de cela est hérité de sa famille; dont la fortune remonte aux années 1920. Charles-Émile Trudeau, son grand-père était un avocat et un homme d’affaires qui a bâti sa fortune en construisant des stations-service dans la région de Montréal et en investissant dans diverses entreprises minières et immobilières. Une partie de l’argent que le père de Justin, Pierre Elliott, a hérité de son père a finalement été donnée à Justin et à ses frères. Les détails sur l’héritage exact de Trudeau ne sont toujours pas clairs.

Trudeau reçoit un salaire annuel estimé à 368 400 $ CAN en tant que premier ministre du Canada. Cela comprend un revenu de base de 189 500 $ pour son poste de premier ministre et un montant supplémentaire de 178 900 $ pour son travail de député de Papineau. De plus, il reçoit une allocation automobile de 2 000 $ chaque année.

Bien que leur méthodologie ne soit pas divulguée, Trudeau est estimé à environ 10 millions de dollars canadiens, selon le site Web Celebrity Net Worth.

ÉTATS-UNIS : LE PRÉSIDENT JOE BIDEN VAILLE 10,9 MILLIONS DE DOLLARS

Le président américain Joe Biden et son épouse Jill ont une valeur nette combinée de 10,9 millions de dollars canadiens, estime Forbes. Se référant souvent à lui-même comme “Joe de la classe moyenne”, au cours de sa carrière politique, les rapports montrent que la richesse du couple est relativement récente, accumulée au cours de la carrière de Biden en tant que vice-président et président.

Selon les registres fiscaux et les déclarations financières rendus publics par la campagne Biden et publiés sur le site Web de la campagne, la richesse du couple provient principalement des redevances sur les livres et des allocutions.

Il détient actuellement au moins 950 000 $ en comptes de trésorerie et possède deux maisons d’une valeur totale de plus de 5,5 millions de dollars canadiens (dette nette), selon Forbes.

AUSTRALIE : LE PM ANTHONY ALBANESE VAUT JUSQU’À 6,8 MILLIONS DE DOLLARS

La valeur nette exacte du Premier ministre australien Anthony Albanese n’a pas été divulguée par son gouvernement, bien qu’il soit largement connu dans le pays qu’il vient d’un milieu modeste en tant qu’enfant unique d’une mère célibataire.

Il a récemment été critiqué en raison de son portefeuille immobilier qui aurait une valeur de 6,8 millions de dollars canadiens, selon le Daily Mail et News.com.

Selon les registres de propriété obtenus par le Daily Mail, il possède plusieurs immeubles de placement à Sydney et à Canberra ; dont la plupart valent des millions de dollars séparément.

RUSSIE : LA VALEUR DE VLADIMIR POUTINE EST INCONNUE

Vladimir Poutine, le président russe, qui revendique un salaire de seulement 140 000 dollars par an, est souvent soupçonné d’être l’une des personnes les plus riches de la planète, selon le magazine Fortune.

Le Kremlin soutient que Poutine gagne un petit revenu et réside dans un appartement de 830 pieds carrés, mais les experts politiques ont souvent soulevé des inquiétudes quant à la validité de ces affirmations.

On dit qu’il possède ou a accès à un immense palais et à un yacht de 137 millions de dollars canadiens, selon des rapports publiés. CTV News n’a pas été en mesure de vérifier le lien de Poutine avec le palais ou le yacht.

La richesse personnelle de Poutine est estimée à 95,8 milliards de dollars canadiens par Stanislav Belkovsky, un analyste politique russe qui a autrefois conseillé le Kremlin mais conseille maintenant l’opposition, a rapporté The Business Insider.

Critique virulent du Kremlin avant de devenir l’un des plus grands investisseurs en Russie, le financier Bill Browder a témoigné devant le Congrès américain en 2017 qu’il pensait que Poutine valait 274 milliards de dollars canadiens, selon des remarques préparées obtenues par The Atlantic.

UKRAINE : VOLODYMYR ZELENSKY VAUT 27 MILLIONS DE DOLLARS

Grâce à ses participations dans une société de télévision à succès, qu’il a abandonnées lorsqu’il est entré à la tête, le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy est estimé entre 27 et 41 millions de dollars canadiens, selon Forbes.

Son principal atout est une participation estimée à 25% dans le Kvartal 95, un conglomérat qui produit des émissions comiques, qu’il a cédé à ses partenaires après avoir remporté la présidence mais qu’il récupérera probablement après avoir quitté ses fonctions, rapporte Forbes.

Zelensky a joué un professeur de lycée ukrainien qui est élu président dans la comédie politique populaire « Servant of the People », qui a été créée et appartient à Kvartal 95.

En mars, Netflix, qui avait précédemment diffusé le programme entre 2017 et 2021, a de nouveau racheté les droits. Forbes Ukraine estime que la propriété de Zelensky vaut 15 millions de dollars canadiens avec des revenus annuels de 41 millions de dollars canadiens.



