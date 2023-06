Les riches surestiment souvent leur préparation à la retraite, selon un rapport

« S’ils ne savent pas qu’ils devraient épargner davantage, ils courent le risque de devoir réduire leur consommation – peut-être considérablement – à la retraite », a déclaré Anqi Chen, économiste de recherche principal et directeur adjoint de la recherche sur l’épargne au Center for Retirement. Recherche.

La divergence entre la perception et la réalité peut être dangereuse, ont déclaré les experts. Ces ménages peuvent être en mesure d’économiser plus d’argent pendant leurs années de travail, mais ne savent pas qu’ils devraient le faire.

L’analyse examine ces ménages par groupe de revenu. Trente-deux pour cent des ménages à revenu élevé ne sont « pas assez inquiets » au sujet de leur risque de retraite, une part plus importante que les 26 % des ménages à revenu faible et moyen.

Le Center for Retirement Research utilise les données de l’enquête pour construire un indice national de risque de retraite. L’indice modélise la préparation à la retraite en fonction d’une gamme d’actifs tels que la sécurité sociale, les pensions, la valeur nette du logement et les régimes de retraite parrainés par l’employeur, tels qu’un 401 (k).

L’Enquête sur les finances des consommateurs définit les groupes de revenu selon l’âge et l’état matrimonial. Par exemple, l’enquête de 2019 définit les couples mariés âgés de 45 à 47 ans comme ayant un revenu faible, moyen et élevé si leur revenu médian est de 50 000 $, 110 000 $ et 248 000 $, respectivement.

D’une part, ils vivent plus longtemps, ce qui signifie que leurs économies doivent s’étaler sur un plus grand nombre d’années.

« Ceux qui m’inquiètent le plus sont ceux qui pensent qu’ils sont en bonne forme mais ils ne le sont pas », a déclaré David Blanchett, responsable de la recherche sur la retraite chez PGIM, la branche de gestion des investissements de Prudential Financial.

La sécurité sociale remplace également une plus petite partie du revenu annuel des ménages riches par rapport aux autres groupes de revenus, ce qui signifie qu’ils doivent économiser plus d’argent pour maintenir leur niveau de vie.

En outre, environ 24% des ménages aisés qui sous-estimaient leur risque de retraite avaient une dette de logement importante par rapport à la valeur nette de leur maison, trois fois plus que les personnes à revenu moyen et faible, selon l’analyse du Center for Retirement Research.

Économiser de l’argent est la seule chose qui « améliore considérablement » la préparation à la retraite d’un ménage, a déclaré Blanchett.

Outre l’avantage évident d’avoir un plus grand bassin d’actifs dans lequel puiser dans la vieillesse, économiser plus d’argent aujourd’hui réduit effectivement son niveau de vie, a déclaré Blanchett. Plus d’argent épargné signifie moins d’argent dépensé, et les ménages s’habituent à vivre avec un budget mensuel inférieur – un changement de mode de vie qui se poursuivrait probablement à la retraite, a-t-il ajouté.

Le moyen le plus simple pour les ménages d’avoir une idée approximative de leur préparation à la retraite est de consulter deux ou trois calculateurs de retraite en ligne gratuits et de saisir toutes les informations financières pertinentes, a déclaré Blanchett. Quelqu’un qui souhaite un examen plus détaillé ou un plan personnalisé pourrait envisager de consulter un planificateur financier, a-t-il déclaré.