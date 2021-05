Les riches peuvent faire face à un taux d’imposition allant jusqu’à 61% sur la richesse héritée dans le cadre du plan Biden

Les familles riches pourraient faire face à des taux d’imposition combinés allant jusqu’à 61% sur la richesse héritée dans le cadre du plan fiscal du président Joe Biden, selon une analyse récente et des comptables fiscaux.

Dans le cadre de son plan américain pour les familles, Biden propose de presque doubler le taux d’imposition le plus élevé sur les plus-values ​​et d’éliminer un avantage fiscal sur les actifs appréciés connu sous le nom de «step-up in base». La combinaison de l’impôt sur les successions, du nouveau taux plus élevé des plus-values ​​et de l’abrogation de l’augmentation de la base pourrait porter les taux marginaux effectifs totaux jusqu’à 61%, selon une analyse de la Fondation fiscale.

Le taux serait le plus élevé de ce type depuis près d’un siècle, selon le groupe de recherche sur la politique fiscale.

«C’est un grand nombre», a déclaré Brad Sprong, partenaire de KPMG et responsable fiscal des entreprises privées. « C’est pourquoi nous disons à nos clients d’être intelligents et de commencer à se préparer dès maintenant. »

On ne sait pas si le plan de Biden peut passer le Congrès, même avec des changements. De nombreux démocrates modérés sont susceptibles de repousser sa proposition de porter le taux des gains en capital à 39,6% ainsi que le plan visant à éliminer le step-up. De plus, seul un petit nombre des contribuables les plus riches serait confronté à un taux de 61%. Beaucoup d’autres chercheraient à l’éviter grâce à la planification fiscale et successorale.

Pourtant, les comptables affirment que de nombreuses familles riches commencent à prendre en compte les effets combinés de plusieurs parties du plan de Biden, ce qui pourrait se traduire par des taux d’imposition historiquement élevés.

Selon une analyse de Scott Hodge et Garrett Watson de la Tax Foundation, les familles qui possèdent une entreprise ou une grande quantité d’actions et souhaitent transmettre les actifs aux héritiers pourraient voir un changement fiscal radical. Prenons l’exemple d’un entrepreneur qui a lancé une entreprise il y a des décennies et qui vaut maintenant 100 millions de dollars. Sous le régime fiscal actuel, l’entreprise passerait à la famille sans impôt sur les gains en capital. Au lieu de cela, la valeur de l’entreprise serait «augmentée» ou ajustée à sa valeur actuelle, et les héritiers ne paieraient un gain en capital que s’ils vendaient plus tard à une valeur plus élevée.

Selon le plan de Biden, la famille devrait immédiatement un impôt sur les gains en capital de 42,96 millions de dollars au décès, ce qui reflète le taux des gains en capital de 39,6%, plus l’impôt sur le revenu net de placement de 3,8%, moins l’exonération de 1 million de dollars, selon la Fondation fiscale.

De plus, si la taxe successorale demeure inchangée, la famille devra également faire face à une taxe successorale de 40% sur les 57,04 millions de dollars de valeur résiduelle des actifs. En incluant les exemptions, la taxe successorale s’élèverait à 18,13 millions de dollars.

L’impôt sur les successions et l’impôt sur les gains en capital combinés s’élèveraient à 61,10 millions de dollars, reflétant un taux d’imposition effectif combiné d’un peu plus de 61% sur l’actif initial de 100 millions de dollars, selon la Fondation fiscale. Le taux pourrait aller encore plus haut en incluant les gains en capital potentiels de l’État et les impôts sur les successions.

Imposer à la fois l’impôt sur les successions et l’impôt sur les plus-values ​​au décès est très inhabituel, voire sans précédent, selon les experts fiscaux. Si l’intensification est éliminée, ont-ils déclaré, le Congrès éliminerait ou réviserait probablement l’impôt sur les successions.

« Le Congrès a toujours compris que c’était une mauvaise politique de prélever un impôt sur les plus-values ​​et un impôt sur les successions sur les mêmes actifs », selon la Fondation fiscale.

Sprong a recommandé aux clients de commencer à modéliser leurs paiements et leurs actifs pour essayer de minimiser la taxe. Lui et d’autres recommandent également de faire un maximum de cadeaux aux membres de la famille plus tôt, au cas où les taux augmenteraient.

«Nous aidons nos clients à faire beaucoup de modélisation et à trouver le meilleur moment pour reconnaître les gains», a déclaré Sprong.