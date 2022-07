Les riches ont désormais plus de temps pour éviter les droits de succession

Mais le conjoint survivant peut choisir la transférabilité, ce qui lui permet de bénéficier de l’exemption inutilisée de son partenaire avec la sienne, a expliqué le planificateur financier agréé David Silversmith, CPA et directeur principal de PKF O’Connor Davies à Hauppauge, New York. Cela signifie que le couple pourrait offrir 24,12 millions de dollars avant que les droits de succession n’entrent en vigueur.

En 2022, il y a une exonération de 12,06 millions de dollars par personne pour les dons et les droits de succession, ce qui signifie que vous ne devrez pas de prélèvements fédéraux pour avoir donné 12,06 millions de dollars ou moins à vos enfants ou à d’autres bénéficiaires non conjoints de votre vivant ou à votre décès. Vous pouvez devoir jusqu’à 40% de taxes foncières sur tout ce qui dépasse ce montant.

En savoir plus sur les finances personnelles : Avant de “chasser les dividendes”, voici ce qu’il faut savoir Vous pourriez voir votre chèque de sécurité sociale bondir de 175 $ l’année prochaine Ce que signifie pour vous la prochaine hausse majeure des taux d’intérêt de la Réserve fédérale

Si votre famille possède une richesse importante, il est maintenant plus facile d’éviter les impôts fédéraux sur les successions, grâce aux récents changements de l’IRS.

Autre changement: si vous êtes dans la fenêtre de cinq ans, vous n’aurez plus besoin de demander conseil à l’IRS, connu sous le nom de décision par lettre privée, a déclaré Michael Whitty, un CFP exerçant en tant qu’avocat en planification successorale chez Freeborn and Peters. à Chicago.

Une déclaration de droits de succession peut coûter entre 5 000 $ et 20 000 $, voire plus, selon la complexité et l’endroit où vous vivez, a déclaré Whitty. “Mais quand vous comparez cela à une économie de 40% sur chaque million de dollars de l’exemption de portabilité, c’est assez convaincant.”

De plus, alors que l’exonération actuelle de 12,06 millions de dollars s’ajustera à l’inflation jusqu’en 2025, l’exonération diminue d’environ la moitié en 2026 lorsque les dispositions expireront de la législation fiscale républicaine de 2017. Whitty estime que l’exemption baissera entre 6,5 et 7 millions de dollars.

“C’est potentiellement très, très important”, a déclaré Kevin Matz, associé du groupe de clients privés, fiducies et successions d’ArentFox Schiff à New York, notant que de nombreuses autres estimations pourraient être affectées.