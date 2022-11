“Les riches n’ont pas l’esprit de loterie”, déclare le PDG – voici 3 choses que les millionnaires font différemment

En tant que PDG et animateur du podcast “Nous étudions les milliardaires” J’ai interviewé 25 milliardaires et plus de 100 millionnaires, y compris des investisseurs de premier plan comme Howard Marks et Cathie Woods.

Tout le monde aborde l’argent différemment, et j’ai toujours été fasciné par la façon dont les gens les plus riches du monde le font.

Les personnes les plus prospères financièrement ont une passion pour la résolution d’énigmes – et elles traitent le marché boursier de la même manière.

De nombreux milliardaires admirent l’approche de Buffett et la patience qu’elle requiert. Lors d’une conférence le co-fondateur d’Airbnb, Brian Chesky, a parlé d’un déjeuner mémorable qu’il a eu avec Jeff Bezos et Buffett.

J’ai récemment interviewé un milliardaire David Rubenstein, co-fondateur de la société de capital-investissement Carlyle Group. C’est un philanthrope qui est président de plusieurs conseils d’administration. Il est également l’auteur de trois livres et l’animateur de PBS’ “Histoire avec David Rubenstein.”

Quand je lui ai demandé comment il faisait tant de choses, il n’a pas tardé à noter toutes les choses qu’il n’a pas à faire : Pas de golf, pas de consommation d’alcool, pas de binging sur Netflix. Il évite toutes les choses qui, selon lui, drainent son temps.

Milliardaire Jesse Itzler est d’accord sur le pouvoir de dire “non”. Itzler est le co-fondateur de Marquis Jet, l’une des plus grandes sociétés de cartes de jets privés au monde, un partenaire de Zico Coconut Water, le fondateur de The 100 Mile Group et un propriétaire des Atlanta Hawks de la NBA.

“Vos 20 et 30 ans sont le moment idéal pour dire” oui “”, m’a-t-il dit dans une interview en podcast. “Vous voulez réseauter, vous faire connaître et construire. Mais la fin de la quarantaine et au-delà sont le moment idéal pour dire” non “et prendre le contrôle total de votre temps.”

Son conseil pour dire “non” à quelqu’un avec grâce : “Suivez avec quelque chose d’incroyable. Envoyez un dessert ou récupérez une facture. Choisir de ne pas faire quelque chose ne signifie pas que vous devez être hors jeu.”

Trey Lockerbie est le PDG et co-fondateur de la marque kombucha Mieux Boochet hôte du podcast “Nous étudions les milliardaires.” Suivez-le sur LinkedIn et Twitter.

