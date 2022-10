Les riches gagnent toujours 40 fois plus que les pauvres grâce au budget, même après le demi-tour de Kwasi Kwarteng

Les ménages les plus riches de Grande-Bretagne devraient toujours gagner près de 40 fois plus en espèces que les plus pauvres grâce au budget fiscal de Kwasi Kwarteng, même après son demi-tour sur le taux de 45p, a calculé un groupe de réflexion économique de premier plan.

Les 5% des ménages les plus riches bénéficieront à hauteur de 3 500 £ chacun en moyenne des décisions du mini-budget du 23 septembre, contre 90 £ pour le cinquième le plus pauvre, a déclaré la Resolution Foundation.

Et à moins qu’il n’entreprenne de nouveaux revirements sur les annonces budgétaires, M. Kwarteng devra imposer des “réductions importantes des dépenses” dans son plan budgétaire à moyen terme le 23 novembre ou manquer son objectif de réduction de la dette publique en proportion du PIB.

Même après avoir abandonné la décision de 45 pence – qui a remis en moyenne 10 000 £ aux 600 000 personnes les mieux rémunérées du Royaume-Uni – le forfait de M. Kwarteng reste « très régressif », a déclaré la chercheuse de la Fondation Lalitha Try.

Un quart du total des gains en espèces provenant des 43 milliards de livres sterling restants en cadeaux – plus de 10 millions de livres sterling – ira aux 5% les plus riches, composés d’environ 1,5 million de ménages avec un revenu net de 100 000 £ ou plus pour une famille de quatre personnes.

En revanche, le gain total pour les 15 millions de ménages dans la moitié inférieure de la répartition des revenus n’est que de 16 %, soit moins de 7 millions de livres sterling.

Mme Try a déclaré: «La décision bienvenue ce matin de supprimer l’abolition du taux d’imposition de 45p a rendu le paquet de réductions d’impôts du chancelier moins axé sur les ménages les plus riches.

“Mais les meilleurs sont toujours les principaux gagnants, et l’ampleur des réductions de dépenses nécessaires pour les payer n’est en grande partie pas affectée.

“Malgré le revirement d’aujourd’hui, les 5 % des ménages les plus riches devraient encore gagner beaucoup plus que la moitié inférieure de la répartition des revenus combinée.

“Le chancelier reste très loin de la réalisation de son objectif budgétaire de réduction de la dette à moyen terme et est sur le point d’annoncer de nouvelles réductions de dépenses importantes le 23 novembre en conséquence.”

La suppression de l’abolition du taux d’imposition de 45p a supprimé 62% des gains en espèces allant aux 5% des ménages les plus riches et 54% des gains allant aux 10% les plus riches, a déclaré la Fondation.

Mais les ménages riches gagnent toujours beaucoup plus que les pauvres grâce à l’annulation de l’augmentation de 1,25% de l’assurance nationale sur les revenus supérieurs à 12 750 £.