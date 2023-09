Les riches familles britanniques s’engagent à réparer les esclavages

Il est entendu qu’un grand pourcentage des familles désormais attachées à Heirs of Slavery ont des liens avec des plantations d’esclaves en Jamaïque, à la Barbade et en Guyane.

Aux côtés des co-fondateurs du groupe, parmi lesquels David Lascelles, comte de Harewood, et Charlie Gladstone, descendant du quadruple Premier ministre britannique, Heirs of Slavery a été contacté par l’ancienne députée conservatrice Antoinette Sandbach, dont les ancêtres ont construit de vastes domaines avec richesse en esclaves.

En Jamaïque, le duc et la duchesse de Cambridge ont fait face à des protestations concernant les réparations liées à l’esclavage. Crédit: PA

Au total, 125 familles dont les ancêtres possédaient des esclaves ont contacté le groupe. La grande majorité est basée en Grande-Bretagne, mais un petit nombre vit aux États-Unis, en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Il semblerait que d’autres héritiers commencent tout juste à s’intéresser à leurs liens ancestraux, notamment Sandbach, qui a demandé que les archives de son histoire familiale soient numérisées. L’un des volets du travail du groupe Heirs of Slavery consistera à rendre publics les dossiers familiaux personnels pour aider les habitants des Caraïbes à mieux comprendre leur histoire.

La famille Gladstone a récemment présenté des excuses officielles en Guyane, et il peut être révélé que les Trevelyans ont contacté la Charity Commission pour créer le Trevelyan Grenade Reparations Fund afin que les générations futures de la famille puissent continuer à offrir une justice réparatrice, une voie que d’autres familles pourraient suivre. .

Cela se fera avec l’aide des commissions de réparations des différents États des Caraïbes, à qui il sera demandé de donner des conseils sur la forme que pourraient prendre les réparations et sur les domaines dans lesquels ils en tireront le plus d’avantages. Le financement du développement a été une demande clé des présidents de ces commissions.

Elle a ajouté que les familles nombreuses pourraient avoir besoin de temps pour « se mettre d’accord » et décider de ce qu’elles veulent faire collectivement. Une conférence inaugurale des Héritiers de l’esclavage devrait avoir lieu à Londres en novembre pour aider à décider de ce que feront les familles.

La Grande-Bretagne possédait de vastes possessions coloniales dans les Caraïbes, aux côtés des Français et des Néerlandais. Les 15 pays membres de la Caricom ont exigé des réparations de la part des pays européens pour remédier aux richesses extraites de leurs pays par l’esclavage et le sous-développement avant l’indépendance, avec un plan en 10 points sur la manière d’y parvenir publié en 2014.

