Les riches devraient payer des frais pour utiliser le NHS, suggère Ken Clarke

L’ancien chancelier conservateur Ken Clarke a déclaré que le gouvernement de Rishi Sunak devrait envisager de faire payer les riches Britanniques pour utiliser le NHS.

Le pair conservateur a déclaré qu’il était temps de discuter des frais «modestes» pour les rendez-vous chez le médecin généraliste et de certaines procédures pour les «patients mieux lotis» afin d’aider à collecter des fonds pour le service de santé.

“Nous ne pouvons pas exiger des normes européennes de service public mais continuer à payer en dessous des niveaux européens d’imposition”, a déclaré Lord Clarke à Times Radio.

“Je pense – et j’aurais réagi férocement à tout moment jusqu’à la crise actuelle – que nous devrons peut-être envisager des moyens de faire en sorte que les patients les plus aisés apportent une contribution modeste à leur traitement”, a-t-il déclaré.

Lord Clarke a souligné que le NHS facture les ordonnances. “Nous devrons peut-être rechercher d’autres petits paiements … Nous ne pouvons pas l’exclure”, a-t-il déclaré à propos de l’idée de frais sous condition de ressources.

« Comment faisons-nous face au vieillissement et à l’énorme demande pour tous les merveilleux traitements qui n’étaient pas disponibles avant la dernière décennie ou deux ? Comment finançons-nous cela? Le budget des services de santé engloutit chaque année une plus grande proportion du PIB », a-t-il ajouté.

Lord Clarke, secrétaire à la santé entre 1988 et 1990, s’est souvenu de “disputes passionnées” avec Margaret Thatcher, alors premier ministre, lorsqu’elle a suggéré de passer à une assurance maladie obligatoire à l’américaine.

“Elle pensait que le système américain était merveilleux, et je pensais que c’était l’un des pires du monde occidental”, a-t-il déclaré, ajoutant qu’il avait été un “grand défenseur” du NHS gratuit au point de livraison.

“C’est un idéal très élevé”, a-t-il déclaré – disant qu’il ne voulait pas le démanteler, mais qu’il craignait maintenant que le NHS ne “prenne une part toujours croissante du PIB”.

L’ancien ministre Andrea Leadsom a rejeté l’appel de Lord Clarke. “Je suis absolument claire dans mon esprit, je l’ai toujours été, que le NHS doit être gratuit au point de livraison”, a-t-elle déclaré à la députée conservatrice.

Cela fait suite à l’insistance de Sir Keir Starmer sur le fait que la gratuité au point de livraison resterait un «principe directeur absolu» sous un gouvernement travailliste, alors qu’il défendait son appel à une plus grande utilisation du secteur privé pour aider à réduire les listes d’attente du NHS.

Il a dit à Sky News Sophy Ridge le dimanche programme : « Nous ne parlons pas de privatiser le NHS. Le NHS a toujours utilisé des éléments du secteur privé, les médecins généralistes en sont un exemple.

Lord Clarke a également soutenu l’approche du gouvernement concernant les grèves des infirmières et du personnel ambulancier – affirmant que le pays ne pouvait pas se permettre de « retirer davantage du service » pour répondre aux demandes d’augmentation de salaire.

Ses commentaires interviennent alors que le secrétaire à la Santé, Steve Barclay, s’entretient lundi avec les dirigeants des syndicats de la santé du processus de révision des salaires pour 2023-24, à partir d’avril, dans le but d’éviter des grèves imminentes.

Le Royal College of Nursing (RCN), GMB et Unison ont minimisé les chances de percée – affirmant qu’ils exhorteraient M. Barclay à discuter du différend salarial de cette année.

Le gouvernement Sunak envisagerait une indemnité « unique » pour les infirmières et les ambulanciers afin d’éviter les grèves qui devraient avoir lieu plus tard en janvier.

M. Sunak n’a pas exclu un paiement unique lorsqu’il a été interrogé sur l’idée lundi. “Vous ne vous attendriez pas à ce que je commente des détails, mais le plus important est que les conversations aient lieu”, a déclaré le Premier ministre aux journalistes.

Pendant ce temps, M. Clarke a déclaré qu’il n’était “pas impossible” que les conservateurs puissent remporter les prochaines élections générales sous M. Sunak malgré les énormes avances dans les sondages dont bénéficie actuellement le parti travailliste.

« Leur seul moyen de gagner est de faire preuve de compétence », a déclaré le modéré – révélant qu’il y avait eu des moments au cours des dernières années où il était tellement « désabusé » qu’il n’était pas sûr de pouvoir voter pour son parti.

“Je suis un conservateur optimiste, réconcilié et modéré parce que nous avons enfin des gens très intelligents et sensés – en particulier Sunak et [Jeremy] Hunt », a déclaré le haut responsable.

“Ils doivent se résigner à être très, très impopulaires au cours des prochains mois car les choses empirent avant de s’améliorer.”