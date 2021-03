Un an s’est écoulé depuis le début de la majorité des verrouillages COVID-19 du pays, et pour de nombreux Américains, cela a été une période de difficulté à travailler à domicile, à s’occuper des enfants dans l’enseignement à distance, à être au chômage et à attendre avec impatience l’aide fédérale.

Pourtant, les milliardaires américains ont profité d’une année de bénéfices records.

Depuis mars 2020, la richesse combinée des 657 milliardaires du pays a augmenté de plus de 1,3 billion de dollars, soit 44,6%. Ces milliardaires ont maintenant une valeur nette combinée de 4,3 billions de dollars, a rapporté Fast Company.

Ceux qui ont connu la plus forte croissance de leur richesse entre le 18 mars 2020 et le 18 janvier 2021, selon une feuille de calcul compilée par l’Institute for Policy Studies et Americans for Tax Fairness publiée par Forbes.

Selon la liste, la richesse d’Elon Musk de Tesla a augmenté de 154 milliards de dollars, tandis que Jeff Bezos d’Amazon a gagné 68,5 milliards de dollars. Mark Zuckerberg a augmenté de 37,3 milliards de dollars, tandis que Daniel Gilbert, de Quicken Loans, a gagné 35 milliards de dollars. La liste des meilleurs salariés a été complétée par Larry Ellison d’Oracle qui a gagné 27,8 milliards de dollars et Larry Page de Google de 25,4 milliards de dollars.

Quinze milliardaires, dont Tesla’s Musk, Amazon’s Bezos et Facebook’s Zuckerberg ont vu une augmentation combinée de 563 milliards de dollars depuis le 18 mars 2020, date à laquelle les verrouillages COVID-19 ont commencé.

Jusqu’au 18 mars de cette année, Musk a enregistré une augmentation de sa richesse personnelle de 559%, soit 137,5 milliards de dollars, par rapport à la même date en 2020, a rapporté Fast Company.

La même année, près de 80 millions d’Américains ont perdu leur emploi. Au 27 février 2021, 18 millions de personnes touchaient le chômage.

Un an après le déclenchement de la pandémie, les milliardaires bénéficient toujours d’une croissance de leur richesse, tandis que 43 nouveaux noms ont rejoint le club des milliardaires du pays depuis le début de la pandémie.

En moyenne, la fortune des 15 milliardaires les plus riches a augmenté de 58,7% entre mars et janvier, tandis que certains, comme Musk, ont augmenté de plus de 500%, a rapporté Forbes.

L’augmentation massive de la richesse parmi les plus riches du pays n’a pas été célébrée par tout le monde comme une victoire pour l’économie.

L’Institut progressiste d’études politiques a publié un rapport sur les « profiteurs de la pandémie » en avril 2020 montrant comment la richesse des milliardaires a rebondi après le krach boursier initial qui a suivi l’épidémie de virus et a continué de croître.

« Les profiteurs de la pandémie extraient des richesses exceptionnelles à une époque de souffrance généralisée pour la majorité des gens », a déclaré Chuck Collins, directeur du programme sur les inégalités et le bien commun à l’Institute for Policy Studies, dans un communiqué.

«Ils exploitent les marchés artificiels créés par la pandémie, y compris la fermeture de leur concurrence sur la rue principale et notre dépendance accrue aux technologies en ligne», a déclaré Collins de l’Institute for Policy Studies.

Le sénateur Bernie Sanders du Vermont a déclaré qu’il pensait que le pays ne pouvait pas tolérer que des milliardaires tels que Bezos, Zuckerberg et Musk « deviennent obscénément riches à une époque de souffrances et de souffrances économiques sans précédent ».

« Il ne fait aucun doute que les milliardaires de la grande technologie et les entreprises qu’ils possèdent ont mis en danger notre démocratie et contrôlent beaucoup trop notre vie économique et politique », a déclaré Sanders dans un article sur le boom de la richesse des milliardaires de la technologie rapporté par The Washington Poster.

«Le moment est venu de taxer leur richesse et de démanteler les géants de la technologie et d’autres énormes conglomérats qui ont monopolisé presque tous les secteurs de notre économie», a déclaré Sanders.

Zoom, qui est devenu un nom familier pendant la pandémie tout en étant utilisé pour des réunions de travail, des cours scolaires et des réunions virtuelles, a connu une augmentation de ses bénéfices de 4000%, passant de 16 millions de dollars en 2019 à 660 millions de dollars en 2020. La société n’a versé aucun revenu fédéral. taxes, a rapporté Fast Company.

La richesse du cofondateur Eric Yuan a augmenté de 153%, passant de 5,5 milliards de dollars à 13,9 milliards de dollars, et il n’a même pas percé la liste des 10 premiers «profiteurs de la pandémie».