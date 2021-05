Les riches de l’Inde ne sont pas les seuls à fuir la crise de Covid

Les Tycoons et les stars de Bollywood peuvent être parmi les résidents les plus en vue fuyant les côtes indiennes sur des jets privés alors que la crise des coronavirus s’intensifie – mais ils ne sont en aucun cas les seuls, selon la société de location de jets privés JetSetGo. La situation en Inde est devenue si désastreuse que même les familles de la classe moyenne supérieure mettent en commun leurs ressources pour s’échapper, a déclaré son co-fondateur et PDG Kanika Tekriwal à « Street Signs Asia » de CNBC. Le pays d’Asie du Sud, aux prises avec une flambée dévastatrice du virus, a enregistré jeudi 412262 nouveaux cas, portant son nombre total de cas à plus de 28 millions. « Dire que seuls les Indiens riches quittent l’Inde sur des jets privés serait une erreur », a déclaré jeudi Tekriwal depuis les Maldives. « Au cours des 10 derniers jours, ce que nous avons vraiment vu, c’est quiconque peut rassembler les ressources et les moyens de mettre en commun de l’argent pour un jet privé, ou de mettre de l’argent en commun juste pour sortir du pays, sortir. »

Ce ne sont que des gens qui rassemblent de l’argent pour sortir du pays. Je pense que ce sont eux qui craignent le plus Covid. Kanika Tekriwal co-fondateur et PDG, JetSetGo

Tekriwal a déclaré que JetSetGo avait connu une augmentation de 900% des réservations ces dernières semaines – avec environ 70% à 80% provenant de la classe moyenne supérieure, au lieu de leurs clients réguliers très fortunés. La majorité d’entre eux fuient vers les Maldives, qui offrent actuellement une mise en quarantaine dans un complexe isolé pour les passagers en provenance d’Inde, ou de Dubaï, qui permet l’entrée à des fins commerciales. « Ce sont juste des gens qui rassemblent de l’argent pour sortir du pays. Je pense que ce sont eux qui craignent le plus Covid parce qu’ils ne sont pas les plus riches ou les plus accessibles aux soins médicaux », a-t-elle déclaré.

Des foules de gens sont vus faire du shopping lors d’un marché hebdomadaire à Kandivali. Images SOPA | LightRocket | Getty Images

JetSetGo n’a pas augmenté ses tarifs en réponse à la demande croissante, a déclaré Tekriwal, ajoutant: « Ce serait opportuniste et faux. » Mais entre 18000 et 20000 dollars pour un avion de huit places vers les Maldives, ou 31000 dollars pour un avion de six places vers Dubaï, le voyage n’est pas bon marché, même pour la classe moyenne supérieure indienne, qui gagne environ 15 000 $ et plus par an. Cependant, Tekriwal a déclaré que la situation était devenue tellement incontrôlable que, dans certains cas, le prix d’un vol en jet privé pouvait être inférieur aux frais d’hospitalisation.

C’est ce que la plupart de mes clients m’ont dit: «Nous sommes d’accord pour dépenser six mois» de salaire ou nos économies pour fuir le pays. Kanika Tekriwal co-fondateur et PDG, JetSetGo