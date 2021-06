Les riches de Hong Kong offrent des cadeaux pour stimuler la campagne de vaccination contre le Covid-19

Le programme de vaccination de Hong Kong a reçu une poussée d’un million de dollars alors que les autorités mettent tout en œuvre pour améliorer la lenteur de la participation dans les centres de vaccination en offrant des incitations aux personnes allant des lingots d’or aux voitures Tesla en passant par l’argent. Les entreprises locales ont désormais étendu leur soutien en offrant de nouveaux cadeaux attrayants en échange de l’obtention de vaccins COVID-19.

Henderson Land Development Company a annoncé que ceux qui obtiendront le jab Covid-19 auront également une chance de gagner des lingots d’or, tandis qu’une autre société, Sun Hang Kai Properties, propose des iPhones à ceux qui reçoivent des jabs. Et en prenant les incitations un cran plus haut, la société australienne de propriété industrielle Goodman Group a également annoncé une loterie avec plus d’un million de dollars HK en prix pour ceux qui seront complètement vaccinés d’ici le 31 août. Ils se sont également engagés à offrir un Tesla Model 3 pour le résidents de Hong Kong, a rapporté Bloomberg.

Les industriels ont annoncé d’autres prix pour les personnes tels que des bons d’achat, des subventions pour les personnes à faible revenu et autres. « La valeur de diverses loteries ou programmes de récompense, nous avons appris des reportages, a dépassé 120 millions de dollars HK », a déclaré la directrice générale de Hong Kong, Carrie Lam.

Les rapports suggèrent également que les commandes des entreprises ont réussi à augmenter considérablement le nombre de personnes qui se font piquer. Environ 34 600 personnes ont réservé mardi des créneaux pour les vaccins de BioNTech SE et de la société chinoise Sinovac Biotech Ltd.

Hong Kong est l’un des rares endroits au monde à avoir obtenu plus qu’assez de doses pour vacciner les 7,5 millions de personnes. Mais la méfiance généralisée à l’égard du gouvernement combinée à un manque d’urgence dans une ville relativement exempte de virus – a conduit à des hésitations et à une campagne de vaccination lamentablement à la traîne. Les mesures visant à stimuler les jabs avec de telles incitations avaient commencé en mai et semblent maintenant porter leurs fruits.

La directrice générale de la ville, Carrie Lam, avait précédemment rejeté les appels au gouvernement pour qu’il offre des distributions d’argent pour encourager les vaccinations. Elle a suggéré que les entreprises locales fournissent les incitatifs.

« Offrir de l’argent ou quelque chose de physique pour encourager la vaccination ne devrait pas être fait par le gouvernement », a-t-elle déclaré.

Les loteries de vaccins ont commencé à se répandre aux États-Unis, la Californie, le Colorado, l’Ohio, New York et l’Oregon offrant une chance de gagner des prix coûteux.

