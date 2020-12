Les riches Californiens espèrent éviter les files d’attente et accéder rapidement à un vaccin contre le coronavirus en proposant de faire des dons importants aux hôpitaux et aux organismes de bienfaisance.

Les pratiques exclusives des médecins ont révélé qu’ils recevaient des centaines d’appels de leurs clients qui espèrent que leur statut et leur richesse leur gagneront une place en tête de liste.

Selon le médecin Jeff Toll, l’un de ses clients a même proposé de faire un don à cinq chiffres au Cedars-Sinai Medical Center, l’un des premiers hôpitaux de l’État à recevoir des vaccins où il a également des privilèges d’admission.

«Si je donne 25 000 $ à Cedars, est-ce que cela m’aiderait à faire la queue? le client aurait demandé.

Les riches Californiens espèrent avoir un accès rapide à un vaccin contre le coronavirus en proposant de faire des dons aux hôpitaux. Sur la photo, un travailleur de la médecine d’urgence reçoit un vaccin

Cela survient alors que l’État a battu un autre record de nouveaux cas quotidiens – 53326 – vendredi

«Nous recevons des centaines d’appels chaque jour», a déclaré Ehsan Ali, qui dirige le Beverly Hills Concierge Doctor, au Los Angeles Times.

Il facture entre 2 000 $ et 10 000 $ par année pour des soins personnalisés et compte Ariana Grande et Justin Bieber parmi ses clients.

«C’est la première fois que je n’ai pas pu obtenir quelque chose pour mes patients, a-t-il ajouté.

Pourtant, les médecins ont tous été contraints de dire «non» malgré les harcèlements, car l’État maintient des restrictions strictes sur qui reçoit les premiers lots de son vaccin.

La Californie propose d’abord le vaccin aux travailleurs de la santé et aux résidents des maisons de soins infirmiers, puis aux travailleurs essentiels et aux personnes souffrant de problèmes de santé chroniques, avant qu’il ne soit offert plus généralement au public.

Le gouverneur Gavin Newsom a déclaré que les responsables de la santé seront «très agressifs pour s’assurer que ceux qui ont des moyens, ceux qui ont de l’influence, n’évincent pas ceux qui méritent le plus les vaccins».

«À ceux qui pensent pouvoir prendre de l’avance, et à ceux qui pensent parce qu’ils ont des ressources ou parce qu’ils ont des relations qui leur permettront de le faire. Nous surveillerons cela de très, très, très près », a ajouté Newsom.

« Nous établirons des priorités et nous nous attendrons à ce que tous les membres du système de prestation de soins de santé soient tenus de respecter la même norme éthique de prioriser véritablement ceux qui en ont le plus besoin. Et les vrais héros de cette pandémie sont les travailleurs de la santé de première ligne, et ce sont les gens que nous devons protéger, et nous devons donner la priorité à aller de l’avant.

Pourtant, malgré l’insistance des responsables de la santé pour que ces critères soient respectés dans tous les domaines, cela n’a pas empêché les riches d’essayer.

Les demandes ont été particulièrement élevées dans le sud de la Californie, qui est actuellement l’épicentre de l’épidémie dans l’État.

«Ils le voulaient hier», a déclaré le Dr David Nazarian, de My Concierge MD à Beverly Hills. « Nous respecterons les règles, mais nous faisons tout ce que nous pouvons pour sécuriser et distribuer le vaccin lorsqu’il nous sera disponible. »

Le Dr Abe Malkin, fondateur de Concierge MD LA, a également reçu de nombreux appels proposant de faire des dons en échange d’une dose de vaccin.

«Je dirais que 5 à 10% d’entre eux étaient prêts à essayer de faire une contribution à un organisme de bienfaisance pour se faire bousculer», selon Malkin.

De nombreux clients se sont placés sur des listes d’attente auprès des cliniques coûteuses afin d’obtenir une dose du vaccin le plus rapidement possible.

Ces pratiques de boutique s’emparent également des congélateurs coûteux à très basse température qui sont nécessaires pour stocker les vaccins Pfizer, car ils s’inscrivent pour administrer le vaccin afin de pouvoir les acheminer à une clientèle aisée dès que possible.

Actuellement, seul le gouvernement américain peut distribuer les vaccins car Pfizer et Moderna ne les ont pas encore mis à la disposition des médecins ou des particuliers.

Les actions des riches en Californie suivent une tendance mondiale où la plupart des doses de vaccins du monde ont été acquises par les pays les plus riches.

Selon un rapport d’Oxfam et d’autres organisations de défense des droits humains, des pays riches représentant à peine 14% de la population mondiale ont utilisé leurs ressources et leur influence pour capturer 96% du vaccin Pfizer et 100% de celui de Moderna.

Cependant, Alison Bateman-House, professeure adjointe d’éthique médicale à NYU, a déclaré que l’élite de la côte ouest ne cherchait peut-être pas toutes un vaccin précoce pour des raisons égoïstes.

« Chaque système a un maillon faible quelque part, et je suis sûr que quelqu’un va le trouver et que quelqu’un va l’exploiter », a déclaré Bateman-House. «La question est: où se trouvera ce maillon faible et à quelle vitesse sera-t-il identifié et arrêté?

Le nombre de morts en Californie mardi, mercredi, jeudi et vendredi – 295, 394, 288 et 265 – ont été les quatre jours les plus meurtriers que l’État ait connus, comme illustré ci-dessus

La Californie a reçu cette semaine ses 327 000 premières doses du vaccin Pfizer, administrant les premiers vaccins aux agents de santé de première ligne luttant contre le virus.

« Je pense que l’une des choses difficiles est que les médecins qui s’occupent de ces personnes de grande puissance puissent dire, non, il faut attendre », a admis Toll. «Ces personnes n’ont généralement pas à attendre.

La Californie a battu un autre record de cas quotidiens de coronavirus vendredi avec 53326, signalés en une seule journée.

L’État a maintenant enregistré en moyenne plus de 40000 nouveaux cas de coronavirus par jour au cours de la semaine dernière, soit dix fois les chiffres de fin octobre.

Cela survient alors que les décès dans l’État atteignent également des niveaux records.

Au cours de la semaine dernière, la Californie a enregistré sept pour cent de ses décès totaux depuis le début de la pandémie, perdant plus de 1500 résidents à cause du virus.

Ses nombres de morts mardi, mercredi, jeudi et vendredi – 295, 394, 288 et 265 – ont été les quatre jours les plus meurtriers que l’État ait connus.

Les hospitalisations ont également battu un record pendant 20 jours consécutifs, atteignant 16 019 personnes jeudi, dont 3 447 personnes en unité de soins intensifs.

Dans tout le pays, il y a eu plus de 17,4 millions de cas et 313 669 décès.