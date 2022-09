Les riches britanniques profiteront de la part du lion des réductions d’impôts de 45 milliards de livres sterling annoncées par Kwasi Kwarteng

Liz Truss et son chancelier Kwasi Kwarteng accusaient de produire un plan économique “de ruissellement” aidant les “déjà riches” après avoir annoncé une série de réductions d’impôts qui profitent le plus aux riches.

Les estimations du Trésor évaluent le coût des réductions d’impôts annoncées par la chancelière – y compris la suppression du taux maximal d’impôt sur le revenu pour les plus hauts revenus – à près de 45 milliards de livres sterling par an en 2026.

Les hauts revenus gagnant plus de 150 000 £ par an ne paieront plus le taux d’imposition le plus élevé de 45% et paieront à la place le taux de 40% payé par ceux qui gagnent plus de 50 000 £.

Cela signifie que ceux qui gagnent plus de 150 000 £ bénéficieront d’une réduction d’impôt moyenne de 10 000 £ par an, selon les responsables du Trésor. Le gouvernement perd plus de 2 milliards de livres sterling par an à cause des plans de réduction d’impôt pour les 629 000 personnes dans la tranche d’imposition supérieure.

La chancelière fantôme du Labour, Rachel Reeves, a déclaré que le gouvernement avait “décidé de remplacer le nivellement vers le haut par un ruissellement vers le bas” – accusant Mme Truss de souscrire à “une idéologie qui dit que si nous récompensons simplement ceux qui sont déjà riches, l’ensemble de la société en bénéficiera”.

La Fondation Joseph Rowntree a déclaré que le mini-budget prouvait que Mme Truss et M. Kwarteng n’avaient “aucune compréhension de la réalité économique à laquelle sont confrontés des millions de personnes” – affirmant que le gouvernement avait “clairement choisi de tourner le dos à des millions de personnes aux revenus les plus bas”.

L’économiste en chef Rebecca McDonald a déclaré: “Il s’agit d’un budget qui a délibérément ignoré les familles aux prises avec une urgence liée au coût de la vie et a plutôt ciblé son action sur les plus riches.”

M. Kwarteng a déclaré que les changements au-dessus du taux d’imposition le plus élevé “simplifieront le système fiscal et rendront la Grande-Bretagne plus compétitive”, et ont fait valoir que sa vision économique “transformera le cercle vicieux de la stagnation en un cercle vertueux de croissance”.

Mais le gouvernement a révélé une énorme augmentation de 78 milliards de livres sterling d’emprunts supplémentaires pour le reste de l’exercice, principalement pour compenser la perte de revenus.

Le chancelier a également révélé que le Trésor estimait que le renflouement des factures énergétiques sur deux ans coûterait environ 60 milliards de livres sterling au cours des six premiers mois à partir d’octobre, le plan des ménages coûtant 31 milliards de livres sterling et la partie de l’aide aux entreprises coûtant environ 29 milliards de livres sterling.

Le principal programme de réduction d’impôts comprenait une réduction de l’assurance nationale et de l’impôt sur les sociétés, des achats hors TVA pour les visiteurs étrangers et des réductions du droit de timbre.

La chancelière a accéléré une réduction prévue de 1 pence du taux de base de l’impôt sur le revenu – de 20 pence à 19 pence – qui entrera désormais en vigueur en avril prochain, au lieu de 2024.

La récente hausse de 1,25% de l’assurance nationale sera inversée en novembre. L’augmentation prévue en avril de l’impôt sur les sociétés de 19% à 25% sera annulée, ce qui réduira les prélèvements fiscaux du gouvernement de 19 milliards de livres sterling par an d’ici 2026.

Les réductions immédiates des droits de timbre signifient que le niveau d’exonération a été immédiatement doublé, passant de 125 000 £ à 250 000 £, tandis que l’exonération pour les premiers acheteurs est passée de 300 000 £ à 425 000 £.

Paul Johnson, directeur du groupe de réflexion économique de l’Institute for Fiscal Studies (IFS), a déclaré que le “gros pari” de M. Kwarteng était le “plus grand événement de réduction d’impôts depuis 1972”.

“Cela va, j’en suis sûr, conduire la Banque d’Angleterre à augmenter les taux d’intérêt plus qu’elle ne le ferait autrement”, a-t-il déclaré à BBC News. “C’est un gros pari.”

Il a ajouté: “Cela m’inquiète davantage, dans un sens, que le gouvernement injecte des dizaines de milliards dans l’économie maintenant à un moment où l’inflation est très élevée, où elle pourrait ralentir en termes de croissance mais où les prix augmentent très haut .”

Le plafond limitant les bonus des banquiers à 200% du salaire annuel a été supprimé par la chancelière. “Nous avons besoin de banques mondiales pour créer des emplois ici, investir ici et payer des impôts ici à Londres, pas à Paris, pas à Francfort, pas à New York”, a déclaré la chancelière.