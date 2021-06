Les riches américains paient moins que leur juste part d’impôts sur le revenu

Oui, les super-riches sont différents du reste d’entre nous. Beaucoup d’entre eux paient très peu d’impôts sur le revenu.

Certains des dirigeants les plus riches du monde, dont Warren Buffett, Jeff Bezos, Michael Bloomberg et Elon Musk, paient peu ou pas d’impôts par rapport à leur richesse, selon ProPublica rapport révélé mardi.

« La législation fiscale n’est pas conçue pour le salarié », a déclaré Eric Pierre, expert-comptable agréé basé à Austin, au Texas, et propriétaire de Pierre Accounting.

La plupart des Américains gagnent un revenu grâce à leur travail, comme les salaires, les salaires ou d’autres avantages fournis par l’employeur.

Cependant, les 1% les plus riches reçoivent souvent des revenus d’intérêts, de dividendes, de gains en capital ou de loyers, de leurs investissements, appelés revenus du capital.

En règle générale, plus une personne gagne, plus le pourcentage de revenu du capital et moins la rémunération du travail qu’elle reçoit chaque année, le Centre de politique fiscale a trouvé.

Alors que la plupart des gens cotisent par le biais de leur chèque de paie, les 1% les plus riches peuvent ne pas voir de revenus sur leurs déclarations de revenus. Voici pourquoi : Il existe plusieurs façons de retarder ou d’éviter les impôts sur les investissements.

Par exemple, si quelqu’un a 1 million de dollars en actions qui passe à 2 millions de dollars, il ne devra pas d’impôts sur les bénéfices jusqu’à ce qu’il vende.

De plus, ils peuvent réduire la charge fiscale en programmant la vente ou en compensant les bénéfices avec d’autres pertes.

Une autre stratégie peut consister à utiliser une propriété appréciée comme garantie pour acheter de nouveaux investissements.