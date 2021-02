«En entrant dans cette étude, nous pensions que nous apprendrions que les personnes qui avaient des anticorps préexistants et prépandémiques contre le SRAS-CoV-2 seraient moins sensibles à l’infection et souffriraient de la maladie Covid-19 moins grave», a déclaré Scott Hensley, un immunologiste à l’Université de Pennsylvanie. «Ce n’est pas ce que nous avons trouvé.»

Mais malgré tout son attrait, la théorie ne tient pas, selon un nouvelle étude publiée mardi dans la revue Cell. Sur la base d’expériences soigneusement menées avec des virus vivants et sur des centaines d’échantillons de sang prélevés avant et après la pandémie, la nouvelle recherche réfute l’idée que les anticorps contre les coronavirus saisonniers ont un impact sur le nouveau coronavirus, appelé SARS-CoV-2.

La théorie était simple et convaincante: les enfants sont moins vulnérables au nouveau coronavirus car ils portent des anticorps dirigés contre d’autres coronavirus courants qui causent le rhume. L’idée pourrait également expliquer pourquoi certaines personnes infectées par le nouveau virus présentent des symptômes bénins tandis que d’autres – probablement sans anticorps contre les coronavirus du rhume – sont beaucoup plus gravement touchées.

Cette étude «a signalé des niveaux très élevés d’anticorps neutralisants réactifs croisés pré-pandémiques chez les enfants, ce que nous n’avons pas trouvé», a déclaré le Dr Hensley. (Le terme «réactif croisé» fait référence aux anticorps capables d’attaquer des sites similaires sur plus d’un type de virus.)

Les chercheurs ont également comparé les anticorps contre les coronavirus du rhume communs chez les enfants et les adultes et n’ont trouvé aucune différence dans les quantités. En revanche, l’étude de Science avait rapporté qu’environ 5% des adultes portaient ces anticorps, contre 43% des enfants.

Lui et ses collègues ont conclu que la plupart des gens sont exposés aux coronavirus saisonniers à l’âge de 5 ans. En conséquence, environ une personne sur cinq porte des anticorps qui reconnaissent le nouveau coronavirus.

D’autres experts ont déclaré qu’ils trouvaient l’étude du Dr Hensley plus convaincante des deux et plus cohérente avec les circonstances dans lesquelles de grands groupes de personnes sont infectés par le nouveau coronavirus.